1.678 poliklinikte sigara bırakma hizmeti! Yüz binlerce kişiye danışmanlık
Halk Sağlığı Haftası’nın dördüncü gününde “Kaybetmeden Fark Et” temasıyla tütün ve davranışsal bağımlılıklarla mücadeleye dikkat çekildi. Türkiye genelinde 1.678 sigara bırakma polikliniğinde hizmet verilirken, 376 bin 158 kişiye danışmanlık sağlandı. ALO 171 hattı üzerinden ise 628 bin 378 vatandaşa takip ve motivasyon desteği verildi.
Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, birçok hastalığa yol açabilen ve bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alıyor. Halk Sağlığı Haftası kapsamında dördüncü günün teması "Kaybetmeden Fark Et" olarak belirlendi. Bu kapsamda sigara bırakmak isteyen vatandaşlara yönelik yüz yüze, uzaktan ve yerinde danışmanlık hizmetleri sürdürülürken, tütün kullanımının zararları ve davranışsal bağımlılıklara karşı erken farkındalığın önemi vurgulandı.
1.678 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNDE HİZMET VERİLİYOR
Türkiye genelinde 1.678 sigara bırakma polikliniğinde vatandaşlara danışmanlık ve tedavi hizmeti sunuluyor. Bu polikliniklerde bugüne kadar 376 bin 158 kişiye danışmanlık hizmeti verildi.
Sigara bırakma polikliniklerinde hekimler tarafından yüz yüze, uzaktan ve yerinde hizmet modelleriyle vatandaşlara destek sağlanıyor. Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde de hizmet veren polikliniklerde, sigarayı ve diğer tütün ürünlerini bırakmak isteyen kişilerin bağımlılık düzeyleri değerlendiriliyor.
Değerlendirmenin ardından bireylere özel bırakma planları hazırlanırken, süreç boyunca danışmanlık ve takip hizmetleri de sunuluyor.
UYGUN GÖRÜLEN VATANDAŞLARA İLAÇ DESTEĞİ
Hekim değerlendirmesi sonucunda uygun görülen kişilere sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaç desteği de sağlanıyor. Bu kapsamda 2010 yılından bu yana 1,5 milyondan fazla kişiye, Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz sigara bırakma tedavisi desteği sunuldu.
ALO 171 HATTI 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİYOR
Sigara bırakmak isteyen vatandaşlara destek sağlayan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, haftanın 7 günü ve günün 24 saati kesintisiz hizmet veriyor.
Hat aracılığıyla sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar motivasyonel görüşmelerle desteklenirken, nikotin yoksunluğu belirtileriyle baş etme ve davranış değişikliği konusunda danışmanlık hizmeti de sunuluyor.
Bu kapsamda ALO 171 üzerinden 628 bin 378 vatandaşa takip ve motivasyon desteği sağlandı.
BİR YIL BOYUNCA TAKİP EDİLİYORLAR
Danışma hattını arayan vatandaşların bağımlılık düzeyleri değerlendirilerek kişiye özel sigara bırakma planı oluşturuluyor. İhtiyaç duyan kişiler ise bu alanda hizmet veren sağlık profesyonellerine yönlendiriliyor.
Sigara bırakma planı oluşturulan vatandaşlar, geri dönüş aramalarıyla bir yıl boyunca takip ediliyor. Vatandaşlara süreç içerisinde en az 7 kez ulaşılması hedeflenerek sigarayı bırakma sürecinin devam ettirilmesine yönelik motivasyon desteği veriliyor.
ALO 191'E 81 BİNDEN FAZLA ÇAĞRI
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında hizmet veren ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı üzerinden de 81 bin 398 çağrı karşılandı.
Hat aracılığıyla ayrıca 47 bin 338 kişiye motivasyonel arama gerçekleştirildi.
81 İLDE 383 MERKEZDE UZAKTAN SİGARA BIRAKMA HİZMETİ
Sigara bırakma hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla Türkiye'nin 81 ilinde 383 merkezde çevrim içi sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor.
Vatandaşlar, MHRS üzerinden uzaktan değerlendirme randevusu alarak hekimlerle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Bu yöntemle bireylere danışmanlık, motivasyon desteği ve takip hizmetleri yüz yüze başvuru gerekmeksizin sunuluyor.
Uzaktan hizmet modeli özellikle zaman ve mekân nedeniyle sağlık kuruluşlarına yüz yüze ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturuyor.
KAMU KURUMLARINDA YERİNDE SİGARA BIRAKMA DESTEĞİ
Tütünle mücadele çalışmalarının sahada güçlendirilmesi amacıyla mobil ve yerinde sigara bırakma hizmetleri de yürütülüyor.
Tütünle mücadele timleri; kamu kurumları, eğitim kurumları, iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında vatandaşlara bilgilendirme, ön değerlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyor. Uygun görülen kişiler ise sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor.
30 Temmuz 2025'ten bu yana 920 kamu kurumunda yerinde sigara bırakma danışmanlığı sunuldu.
Ayrıca 23 bin 115 kamu personeline, tütün kullanımının zararları ve sigara bırakma konusunda eğitim verildi.
DİJİTAL BAĞIMLILIKLARDA ERKEN FARKINDALIK ÇAĞRISI
Tütün ve tütün ürünlerinin yanı sıra internet ve oyun gibi davranışların kontrolsüz ve aşırı kullanımı da bireylerin günlük yaşamını ve sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebiliyor.
Davranışsal bağımlılıklardan korunmak için riskli davranışların erken dönemde fark edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde destek alınması büyük önem taşıyor.
Uzmanlar; kişinin kendisinde, yakınında veya çocuğunda kontrol kaybı, günlük yaşamın olumsuz etkilenmesi, sosyal ilişkilerden uzaklaşma ve bir davranışı bırakamama gibi belirtilerin görülmesi halinde sağlık desteğine başvurulması gerektiğine dikkat çekiyor.
İNTERNET VE OYUN BAĞIMLILIĞINA KARŞI DANIŞMANLIK HİZMETİ
İnternet ve oyun başta olmak üzere davranışsal bağımlılık risklerine yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin Psikososyal Destek Birimleri tarafından sunuluyor.
Sağlık Bakanlığı, "Kaybetmeden Fark Et" anlayışı doğrultusunda tütün kullanımı ile teknoloji ve diğer davranışsal bağımlılıkların yol açabileceği risklere karşı erken farkındalığın artırılmasını hedefliyor.
Bakanlık, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmesi ve ihtiyaç duyduklarında uygun sağlık hizmetlerine zamanında ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.