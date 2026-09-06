ALO 171, sigara bırakmak isteyenlere 7 gün 24 saat destek veriyor. ALO 171 HATTI 7 GÜN 24 SAAT HİZMET VERİYOR Sigara bırakmak isteyen vatandaşlara destek sağlayan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, haftanın 7 günü ve günün 24 saati kesintisiz hizmet veriyor. Hat aracılığıyla sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar motivasyonel görüşmelerle desteklenirken, nikotin yoksunluğu belirtileriyle baş etme ve davranış değişikliği konusunda danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Bu kapsamda ALO 171 üzerinden 628 bin 378 vatandaşa takip ve motivasyon desteği sağlandı.

Hat üzerinden 628 bin 378 vatandaşa takip ve motivasyon desteği sunuldu. BİR YIL BOYUNCA TAKİP EDİLİYORLAR Danışma hattını arayan vatandaşların bağımlılık düzeyleri değerlendirilerek kişiye özel sigara bırakma planı oluşturuluyor. İhtiyaç duyan kişiler ise bu alanda hizmet veren sağlık profesyonellerine yönlendiriliyor. Sigara bırakma planı oluşturulan vatandaşlar, geri dönüş aramalarıyla bir yıl boyunca takip ediliyor. Vatandaşlara süreç içerisinde en az 7 kez ulaşılması hedeflenerek sigarayı bırakma sürecinin devam ettirilmesine yönelik motivasyon desteği veriliyor. ALO 191'E 81 BİNDEN FAZLA ÇAĞRI Uyuşturucu ile mücadele kapsamında hizmet veren ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı üzerinden de 81 bin 398 çağrı karşılandı. Hat aracılığıyla ayrıca 47 bin 338 kişiye motivasyonel arama gerçekleştirildi.

Sigara bırakmak isteyenler 81 ilde 383 merkezde uzaktan hizmet alabiliyor. 81 İLDE 383 MERKEZDE UZAKTAN SİGARA BIRAKMA HİZMETİ Sigara bırakma hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla Türkiye'nin 81 ilinde 383 merkezde çevrim içi sigara bırakma polikliniği hizmet veriyor. Vatandaşlar, MHRS üzerinden uzaktan değerlendirme randevusu alarak hekimlerle görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Bu yöntemle bireylere danışmanlık, motivasyon desteği ve takip hizmetleri yüz yüze başvuru gerekmeksizin sunuluyor. Uzaktan hizmet modeli özellikle zaman ve mekân nedeniyle sağlık kuruluşlarına yüz yüze ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlar için önemli bir alternatif oluşturuyor. KAMU KURUMLARINDA YERİNDE SİGARA BIRAKMA DESTEĞİ Tütünle mücadele çalışmalarının sahada güçlendirilmesi amacıyla mobil ve yerinde sigara bırakma hizmetleri de yürütülüyor. Tütünle mücadele timleri; kamu kurumları, eğitim kurumları, iş yerleri ve toplu yaşam alanlarında vatandaşlara bilgilendirme, ön değerlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyor. Uygun görülen kişiler ise sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor. 30 Temmuz 2025'ten bu yana 920 kamu kurumunda yerinde sigara bırakma danışmanlığı sunuldu. Ayrıca 23 bin 115 kamu personeline, tütün kullanımının zararları ve sigara bırakma konusunda eğitim verildi.