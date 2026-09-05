Deniz seviyesinden 3 bin 533 metre yüksekliğe ulaşan Tendürek Dağı'nın yaklaşık 1100 metre çapındaki kraterinde inceleme yapan Onur Benli ile dağcı Zayim Cemal Altay, daha önce görüntülenmesi sınırlı olan fümerol alanlarını kayıt altına aldı. Bazı gaz bacalarında yapılan ölçümlerde sıcaklığın 84 dereceye kadar ulaştığı belirlendi.

Tendürek Dağı, Van ve Ağrı illerinin kesiştiği bölgede yükseliyor. (Görsel: DHA)

TENDÜREK KRATERİNDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi arasında yer alan Tendürek Dağı, iki zirvesi ve geniş krater yapısıyla bölgenin dikkat çeken volkanik oluşumları arasında bulunuyor. Kalkan tipi volkan özelliği taşıyan dağın büyük zirvesi 3 bin 533 metre yüksekliğe ulaşıyor.

Yaklaşık 1100 metre çapındaki kraterin derinliğinin ise 300 metre civarında olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin en genç ve aktif volkanik alanlarından biri olarak değerlendirilen Tendürek'te son büyük faaliyet 1855 yılında yaşanmıştı.

Arkeolog, gezgin ve doğasever Onur Benli ile dağcı Zayim Cemal Altay, krater içerisine gerçekleştirdikleri iniş sırasında bölgede süregelen fümerolik faaliyetleri yakından inceledi. İkili, gaz ve buhar çıkışlarının bulunduğu alanları görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Volkanik yapısıyla dikkat çeken dağ, iki ayrı zirveye sahip.

CEHENNEM ÇUKURU GİBİYDİ Kraterdeki incelemeleri hakkında bilgi veren Onur Benli, daha önce varlığı bilinen ancak görüntülenmesi oldukça sınırlı olan gaz ve buhar çıkışlarını yakından gözlemlediklerini söyledi.

Benli, "Ülkemizin en aktif yanardağı olarak bilinen Tendürek Dağı'nın kraterine indik. Hayatımda gördüğüm en dehşet verici manzaralardan bir tanesiydi.

Burada çok önemli gözlemler yapmayı başardık. Daha önce varlığı bilinen ancak herhangi bir görüntüsü bulunmayan Tendürek kraterinin fümerol, yani gaz ve buhar çıkışlarını yakından gözlemledik ve kayıt altına almayı başardık" dedi.

Fümerol alanındaki görüntünün oldukça çarpıcı olduğunu belirten Benli, "Adeta bir cehennem çukuru gibiydi. Gazlar çıkıyor, kaynar çamurlar ve kükürtlü gazlar dehşet verici bir manzara oluşturuyordu. Buhar çıkışlarının olduğu bölge sanki bir ejderhanın ağzı gibiydi. Kayaların arasından kükürtlü gazların sızdığını görmek ve o kokuyu almak çok etkileyiciydi" diye konuştu.

Tendürek'in geniş krateri, bölgedeki volkanik oluşumların en dikkat çekici noktalarından biri.

BAZI GAZ BACALARINDA SICAKLIK 84 DERECE

Kraterdeki incelemeler sırasında gaz çıkışlarının bulunduğu bacalarda sıcaklık ölçümü de yapan Benli, bazı noktalarda sıcaklığın 84 dereceye ulaştığını belirtti. Benli, "Gaz çıkışlarının olduğu bacalarda sıcaklığı 84 derece olarak ölçtüm. Krater tabanında yer yer sıcaklık kaynaklarının bulunduğunu da gözlemledik" dedi.

Krater içerisinde halen gaz ve buhar çıkışlarının devam ettiği gözlemlendi.

TENDÜREK TURİZME KAZANDIRILIYOR

Tendürek Dağı'nın yalnızca volkanik yapısıyla değil, doğal ve jeolojik özellikleriyle de dikkat çektiğini ifade eden Benli, bölgenin son dönemde turizm açısından daha fazla ilgi görmeye başladığını söyledi.

Fümerol alanlarında yükselen buhar, bölgedeki yer altı ısısının izlerini ortaya koyuyor.

Benli, "Ülkemizde böyle bir yerin bulunduğu daha önce çok fazla bilinmiyordu. Ancak bölge yavaş yavaş turizme kazandırılmaya başlanıyor. Biz de bu az bilinen yeri görme ve gözlemlerimizi kayıt altına alma imkanı bulduk. Amacımız, daha önce çok fazla görülmeyen bu eşsiz coğrafyayı insanlara göstermek." ifadelerini kullandı.