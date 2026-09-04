130. Dönem DHY kapsamında münhal kadrolar için tercih süreci de tamamlandı. 28 Ağustos'ta başlayan tercih başvuruları, 2 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 18.00 itibariyle sona erdi. Tercih işlemlerini EKİP üzerinden tamamlayan hekimler şimdi kura çekilişinden çıkacak sonuçları bekliyor.

130. Dönem DHY kura çekimi 4 Eylül 2026 Cuma günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. (Görsel: AA)

130. DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura sürecinde beklenen gün geldi. DHY kurası 4 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin yapılacağı yer ve saat bilgisi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

DHY kurasında görev yeri belirlenen doktorlar, sonuçlarını Sağlık Bakanlığının ilgili platformlarından kontrol edebilecek.

DHY TERCİH BAŞVURULARI SONA ERDİ Mİ?

130. Dönem DHY kapsamında açılan münhal kadrolar için tercih dönemi tamamlandı. Başvurular, Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirildi.

28 Ağustos 2026 Cuma günü başlayan tercih süreci, 2 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'de sona erdi. Bu tarihten sonra tercih işlemleri için başvuru süreci kapandı.

Kura çekimini takip etmek isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından canlı yayını izleyebilecek.

DHY KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hekimlerin hangi kadrolara yerleştirildiğine ilişkin sonuçların açıklanması bekleniyor. Adaylar, kura sürecine ilişkin duyuruları ve sonuç bilgilerini Sağlık Bakanlığı'nın ilgili platformları üzerinden takip edebilecek.

DHY KURASI NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası, 4 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.30'da, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak ve bu nedenle kuraya salonda katılımcı alınmayacak.