Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü TÜİK'in açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalamasıyla birlikte konut ve iş yerleri için uygulanabilecek Eylül 2026 kira artış oranı da netleşecek.