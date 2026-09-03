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Eylül ayı kira artış oranı 2026: TÜFE ile Eylül kira zammı tavanı yüzde kaç? İş yeri, dükkan, konut...

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranında kritik gün geldi. Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira sözleşmesini Eylül ayında yenileyecekler için uygulanabilecek yeni artış oranı da netlik kazanacak. Gözler şimdi TÜİK'in paylaşacağı TÜFE rakamlarına çevrildi.

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Eylül ayı kira artış oranı 2026: TÜFE ile Eylül kira zammı tavanı yüzde kaç? İş yeri, dükkan, konut...

Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü TÜİK'in açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalamasıyla birlikte konut ve iş yerleri için uygulanabilecek Eylül 2026 kira artış oranı da netleşecek.

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül'de açıklayacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül'de açıklayacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

2026 AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği ağustos ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın sekizinci enflasyon rakamlarını 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veriler, başta Eylül ayı kira artış oranı olmak üzere birçok ekonomik hesaplamada belirleyici olacak.

Açıklanacak veriler Eylül ayı kira artış oranını belirleyecek.Açıklanacak veriler Eylül ayı kira artış oranını belirleyecek.

2026 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahiplerinin merakla beklediği artış oranı, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. TÜİK'in paylaşacağı veriler doğrultusunda, 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanan Eylül 2026 kira artış oranı belli olacak.

Kira zam hesaplamasında 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınacak.Kira zam hesaplamasında 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınacak.

GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini geçtiğimiz ay açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda yüzde 31,75 oldu.

Ağustos ayı kira zam oranı ise yüzde 31,90 olmuştu.

Eylül ayındaki kesin kira artış oranı TÜİK verileriyle netleşecek.Eylül ayındaki kesin kira artış oranı TÜİK verileriyle netleşecek.

Kira Zam Oranı (%31,90) Örnek Hesaplama
Mevcut kira
Zam farkı (%31,90)
Yeni kira
20.000 TL
6.380 TL
26.380 TL
25.000 TL
7.975 TL
32.975 TL
30.000 TL
9.570 TL
39.570 TL
35.000 TL
11.165 TL
46.165 TL
40.000 TL
12.760 TL
52.760 TL
45.000 TL
14.355 TL
59.355 TL
50.000 TL
15.950 TL
65.950 TL

Eylül ayında sözleşmesi yenilenecek kiralar için yeni oran uygulanacak.Eylül ayında sözleşmesi yenilenecek kiralar için yeni oran uygulanacak.

Konut Kira Zam Oranı Nasıl Hesaplanır?
Konut kiralarında uygulanacak artış oranına ilişkin temel bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Konu
Açıklama
Zam Tavanı
Konut kiralarında uygulanabilecek en yüksek zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlenir.
Yasal Sınır
Ev sahipleri, yasal olarak açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasının üzerinde zam talep edemez.
Tarafların Anlaşması
Kiracı ile ev sahibi karşılıklı anlaşarak, açıklanan oranın altında bir kira artış oranı belirleyebilir.
Hesaplama Esası
Yeni kira tutarı, mevcut kira bedeline geçerli 12 aylık TÜFE ortalaması oranında artış uygulanarak hesaplanır.
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