Eylül ayı kira artış oranı 2026: TÜFE ile Eylül kira zammı tavanı yüzde kaç? İş yeri, dükkan, konut...
Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Eylül ayı kira artış oranında kritik gün geldi. Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kira sözleşmesini Eylül ayında yenileyecekler için uygulanabilecek yeni artış oranı da netlik kazanacak. Gözler şimdi TÜİK'in paylaşacağı TÜFE rakamlarına çevrildi.
Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü TÜİK'in açıklayacağı ağustos ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalamasıyla birlikte konut ve iş yerleri için uygulanabilecek Eylül 2026 kira artış oranı da netleşecek.
2026 AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği ağustos ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın sekizinci enflasyon rakamlarını 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veriler, başta Eylül ayı kira artış oranı olmak üzere birçok ekonomik hesaplamada belirleyici olacak.
2026 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahiplerinin merakla beklediği artış oranı, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. TÜİK'in paylaşacağı veriler doğrultusunda, 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanan Eylül 2026 kira artış oranı belli olacak.
GEÇTİĞİMİZ AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini geçtiğimiz ay açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78, yıllık bazda yüzde 31,75 oldu.
Ağustos ayı kira zam oranı ise yüzde 31,90 olmuştu.