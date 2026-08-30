Teleskop, SpaceX'in Falcon Heavy roketini kullandı. JAMES WEBB'İN KOZMİK KOMŞUSU OLACAK Roman, L2 noktasında James Webb Uzay Teleskobu ile aynı bölgede görev yapacak. Dünya ve Güneş'in kütleçekim etkilerinin oluşturduğu bu özel konum, teleskobun yakıtı verimli kullanarak istikrarlı biçimde çalışmasına ve uzayın geniş bir bölümünü gözlemlemesine olanak sağlayacak. Roman'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise geniş görüş alanı olacak. Teleskop, Hubble'ın görüntü keskinliğine yakın bir performans sunarken çok daha geniş bir gökyüzü alanını aynı anda gözlemleyebilecek.

Fırlatma Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapıldı. ADINI NASA'NIN "HUBBLE'IN ANNESİ"NDEN ALIYOR Teleskop, NASA'nın ilk baş astronomu olan Nancy Grace Roman'ın adını taşıyor. Roman, NASA'nın uzay teleskobu programlarının gelişmesinde önemli rol oynadığı için "Hubble Uzay Teleskobu'nun annesi" olarak anılıyordu. Yeni teleskop da bu mirası sürdürecek. Ancak amacı yalnızca daha fazla gökyüzü görüntüsü elde etmek değil; evrenin nasıl oluştuğu, nasıl genişlediği ve hangi görünmez yapıların onu şekillendirdiği konusunda yeni bilgiler ortaya çıkarmak.

Roman, evrenin bilinmeyenlerini araştıracak. KARANLIK MADDENİN İZİNİ SÜRECEK Roman'ın en önemli hedeflerinden biri karanlık maddeyi haritalamak olacak. Karanlık madde doğrudan görülemiyor ancak kütleçekim etkileri sayesinde varlığı anlaşılabiliyor. Roman, çok geniş gökyüzü alanlarını tarayarak kütleçekimin ışığın hareketini nasıl değiştirdiğini inceleyecek. Bu gözlemler sayesinde bilim insanları, hem normal maddenin hem de karanlık maddenin evrendeki dağılımını daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkarmaya çalışacak.

Roman, yeni ötegezegenler keşfedecek. KARANLIK ENERJİNİN SIRRI DA ARAŞTIRILACAK Roman'ın bir diğer büyük görevi ise karanlık enerjiyi anlamak. Evrenin genişlemesinin hızlanmasına neden olduğu düşünülen karanlık enerjinin doğası hâlâ bilinmiyor. Bilim insanları, özellikle Tip Ia süpernovaları inceleyerek evrenin farklı dönemlerde nasıl genişlediğini ölçmeye çalışacak. Bu süpernovaların öngörülebilir parlaklık özellikleri, gökbilimcilerin kozmik mesafeleri ve evrenin genişleme tarihini hesaplamasına yardımcı oluyor. Roman'ın keşfedeceği çok sayıda süpernova, karanlık enerjinin davranışına ilişkin daha kapsamlı bir tablo ortaya çıkarabilir. HEDEFTE 100 BİNDEN FAZLA ÖTEGEZEGEN VAR Roman yalnızca kozmolojiyi araştırmayacak. Teleskobun hedeflerinden biri de Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri keşfetmek. NASA, Roman'ın yıldızlarının önünden geçen gezegenlerin oluşturduğu küçük parlaklık değişimlerini tespit ederek 100 binden fazla ötegezegenin keşfine katkı sağlayabileceğini öngörüyor. Teleskop ayrıca mikrolensleme yöntemini kullanarak yaklaşık 1.000 ötegezegen bulmayı hedefliyor. Bu yöntemde, bir gezegenin kütleçekiminin arka plandaki yıldızın ışığında oluşturduğu küçük değişiklikler inceleniyor.