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NASA'nın Roman Uzay Teleskobu fırlatıldı! Yaklaşık bir tur otobüsü büyüklüğünde

NASA, evrenin en büyük gizemlerinden karanlık madde ve karanlık enerjinin izini sürmek için geliştirdiği Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu’nu başarıyla uzaya gönderdi. SpaceX’in Falcon Heavy roketiyle fırlatılan teleskop, Hubble’dan 100 kat daha geniş bir görüş alanıyla milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki evreni inceleyerek ötegezegenlerden karanlık enerjiye kadar pek çok kozmik sırrın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.

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NASA'nın Roman Uzay Teleskobu fırlatıldı! Yaklaşık bir tur otobüsü büyüklüğünde

NASA'nın geliştirdiği Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle başarıyla uzaya gönderildi. Yaklaşık bir tur otobüsü büyüklüğündeki teleskop; karanlık maddeyi, karanlık enerjiyi ve Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri araştıracak. Roman'ın elde edeceği devasa veri setinin, evrenin yapısına ilişkin bilimsel anlayışı değiştirmesi bekleniyor.

NASA'nın Roman Uzay Teleskobu uzaya fırlatıldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve NASA'dan alınmıştır.)NASA'nın Roman Uzay Teleskobu uzaya fırlatıldı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve NASA'dan alınmıştır.)

MİLYONLARCA KİLOMETRELİK YOLCULUK BAŞLADI

NASA'da yer alan habere göre Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilen fırlatma, Doğu Zaman Dilimi'ne göre 07.26'da gerçekleşti. Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu 30 Ağustos 2026'da Türkiye saatiyle 14.26'da fırlatıldı. Yaklaşık 8 bin 227 kilogram ağırlığındaki Roman Uzay Teleskobu, fırlatmanın ardından kendisi için belirlenen yörüngeye doğru uzun yolculuğuna başladı.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Teleskobun hedefi, Dünya'dan yaklaşık 1 milyon mil uzaklıktaki ikinci Güneş-Dünya Lagrange noktası (L2). Roman'ın bu bölgeye ulaşmasının üç aydan fazla sürmesi bekleniyor.

Teleskop, SpaceX'in Falcon Heavy roketini kullandı.Teleskop, SpaceX'in Falcon Heavy roketini kullandı.

JAMES WEBB'İN KOZMİK KOMŞUSU OLACAK

Roman, L2 noktasında James Webb Uzay Teleskobu ile aynı bölgede görev yapacak. Dünya ve Güneş'in kütleçekim etkilerinin oluşturduğu bu özel konum, teleskobun yakıtı verimli kullanarak istikrarlı biçimde çalışmasına ve uzayın geniş bir bölümünü gözlemlemesine olanak sağlayacak.

Roman'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise geniş görüş alanı olacak. Teleskop, Hubble'ın görüntü keskinliğine yakın bir performans sunarken çok daha geniş bir gökyüzü alanını aynı anda gözlemleyebilecek.

Fırlatma Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapıldı.Fırlatma Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapıldı.

ADINI NASA'NIN "HUBBLE'IN ANNESİ"NDEN ALIYOR

Teleskop, NASA'nın ilk baş astronomu olan Nancy Grace Roman'ın adını taşıyor. Roman, NASA'nın uzay teleskobu programlarının gelişmesinde önemli rol oynadığı için "Hubble Uzay Teleskobu'nun annesi" olarak anılıyordu.

Yeni teleskop da bu mirası sürdürecek. Ancak amacı yalnızca daha fazla gökyüzü görüntüsü elde etmek değil; evrenin nasıl oluştuğu, nasıl genişlediği ve hangi görünmez yapıların onu şekillendirdiği konusunda yeni bilgiler ortaya çıkarmak.

Roman, evrenin bilinmeyenlerini araştıracak.Roman, evrenin bilinmeyenlerini araştıracak.

KARANLIK MADDENİN İZİNİ SÜRECEK

Roman'ın en önemli hedeflerinden biri karanlık maddeyi haritalamak olacak. Karanlık madde doğrudan görülemiyor ancak kütleçekim etkileri sayesinde varlığı anlaşılabiliyor. Roman, çok geniş gökyüzü alanlarını tarayarak kütleçekimin ışığın hareketini nasıl değiştirdiğini inceleyecek.

Bu gözlemler sayesinde bilim insanları, hem normal maddenin hem de karanlık maddenin evrendeki dağılımını daha ayrıntılı biçimde ortaya çıkarmaya çalışacak.

Roman, yeni ötegezegenler keşfedecek.Roman, yeni ötegezegenler keşfedecek.

KARANLIK ENERJİNİN SIRRI DA ARAŞTIRILACAK

Roman'ın bir diğer büyük görevi ise karanlık enerjiyi anlamak. Evrenin genişlemesinin hızlanmasına neden olduğu düşünülen karanlık enerjinin doğası hâlâ bilinmiyor. Bilim insanları, özellikle Tip Ia süpernovaları inceleyerek evrenin farklı dönemlerde nasıl genişlediğini ölçmeye çalışacak.

Bu süpernovaların öngörülebilir parlaklık özellikleri, gökbilimcilerin kozmik mesafeleri ve evrenin genişleme tarihini hesaplamasına yardımcı oluyor. Roman'ın keşfedeceği çok sayıda süpernova, karanlık enerjinin davranışına ilişkin daha kapsamlı bir tablo ortaya çıkarabilir.

HEDEFTE 100 BİNDEN FAZLA ÖTEGEZEGEN VAR

Roman yalnızca kozmolojiyi araştırmayacak. Teleskobun hedeflerinden biri de Güneş Sistemi dışındaki gezegenleri keşfetmek. NASA, Roman'ın yıldızlarının önünden geçen gezegenlerin oluşturduğu küçük parlaklık değişimlerini tespit ederek 100 binden fazla ötegezegenin keşfine katkı sağlayabileceğini öngörüyor.

Teleskop ayrıca mikrolensleme yöntemini kullanarak yaklaşık 1.000 ötegezegen bulmayı hedefliyor. Bu yöntemde, bir gezegenin kütleçekiminin arka plandaki yıldızın ışığında oluşturduğu küçük değişiklikler inceleniyor.

Teleskop, Hubble'dan çok daha geniş alanı gözlemleyecek.Teleskop, Hubble'dan çok daha geniş alanı gözlemleyecek.

GEZEGENLERİ YALNIZCA BULMAKLA KALMAYACAK

Roman'ın görevlerinden biri de yıldız ışığını engelleyerek gezegenlerin doğrudan görüntülenmesine yardımcı olabilecek teknolojileri kullanmak olacak. Bu çalışmalar, gökbilimcilerin yalnızca gezegen sayısını artırmasını değil, farklı gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini anlamasını da sağlayabilir.

Uzaydan her gün 1,4 terabayt veri gelecek. Roman'ın üreteceği bilimsel veri miktarı da başlı başına dikkat çekici. Teleskop, buzdolabı büyüklüğünde yüksek kazançlı bir anten aracılığıyla her gün yaklaşık 1,4 terabayt ham bilimsel veriyi Dünya'ya gönderecek.

NASA, bu devasa veri akışını Roman Nexus adı verilen bulut tabanlı bir sistem üzerinden erişilebilir hale getirmeyi planlıyor.

YENİ KEŞİFLERİN KAPISI HERKESE AÇILIYOR

Roman görevinin önemli özelliklerinden biri, elde edilen verilerin bilim dünyasının yanı sıra kamuoyunun erişimine de açılması olacak. Bilim insanları böylece teleskobun gözlemlerini inceleyerek beklenmeyen kozmik olayların izini sürebilecek. NASA, özellikle daha önce görülmemiş ve son derece nadir olayların keşfedilmesini umuyor.

EVRENE BAKIŞIMIZ DEĞİŞEBİLİR

Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, önümüzdeki yıllarda karanlık madde, karanlık enerji, ötegezegenler ve evrenin genişlemesi hakkında büyük miktarda veri sağlayacak.

Hubble ve James Webb'in ardından uzay araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını aralaması beklenen Roman, gökyüzünü çok daha geniş ölçekte inceleyecek.

Teleskop, adını Nancy Grace Roman'dan alıyor.Teleskop, adını Nancy Grace Roman'dan alıyor.

NANCY GRACE ROMAN UZAY TELESKOBU HAKKINDA MERAK EDİLENLER
1. Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu ne zaman fırlatılacak?
Teleskop 30 Ağustos 2026'da Türkiye saatiyle 14.26'da SpaceX'in Falcon Heavy roketiyle fırlatıldı.
2. Roman Uzay Teleskobu nereden fırlatılacak?
Teleskop, ABD'nin Florida eyaletindeki NASA Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.
3. Roman Uzay Teleskobu hangi amaçlarla kullanılacak?
Teleskobun başlıca hedefleri arasında karanlık enerjiyi araştırmak, ötegezegenleri keşfetmek, galaksilerin ve evrenin büyük ölçekli yapısını incelemek bulunuyor.
4. Roman, Hubble'dan hangi yönüyle farklı?
Roman, Hubble'a yakın görüntü çözünürlüğünü korurken en az 100 kat daha geniş bir görüş alanı sunacak. Böylece çok daha geniş gökyüzü bölgeleri daha kısa sürede taranabilecek.
5. Roman Uzay Teleskobu nereye yerleşecek?
Teleskop, Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki Güneş-Dünya L2 noktası çevresindeki geniş bir yörüngede görev yapacak.
6. Teleskobun adı nereden geliyor?
Roman, adını NASA'nın ilk baş gökbilimcisi Nancy Grace Roman'dan alıyor. Roman, Hubble Uzay Teleskobu'nun geliştirilmesinde ve NASA'nın uzay tabanlı astronomi programlarının ilerlemesinde önemli rol oynadığı için "Hubble'ın Annesi" olarak biliniyor.
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