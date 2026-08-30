Yurt içi uçuşlarda fiyatlar düştü! THY’den indirimli bilet kampanyası: Koltuk fiyatı 1.449 TL
Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda yolcuları sevindirecek yeni kampanyasını duyurdu. 30-31 Ağustos 2026 tarihlerinde düzenlenen biletlerde geçerli olacak kampanya kapsamında İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı direkt uçuşlarda biletler 1.449 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Kampanyadan yararlanan yolcular seyahatlerini 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Türk Hava Yolları, yurt içinde seyahat etmek isteyen yolcular için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında İstanbul Havalimanı ile Türkiye'deki şehirler arasında gerçekleştirilecek direkt uçuşlarda 100 bin koltuk, 1.449 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Türk Hava Yolları'nın yurt içi uçuş kampanyası 30 Ağustos 2026 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen biletlerde geçerli olacak. Kampanyadan yararlanan yolcular, seyahatlerini 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Kampanya yalnızca İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı Türk Hava Yolları Economy Class, tek yön ve direkt yurt içi uçuşları kapsıyor.
Bilet fiyatları ücret sınıfına göre şöyle:
Kampanya kapsamında toplam 100.000 koltuk arz edilecek. Kampanyalı biletler sınırlı sayıda olduğu için fiyat avantajından yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini kampanya süresi içinde satın almaları gerekiyor. Kampanya ücretlerine tüm vergi ve harçlar dahil olacak. Ancak kampanyalı biletlerin diğer indirim haklarıyla birleştirilmesine izin verilmeyecek.
KAMPANYA HANGİ UÇUŞLARDA GEÇERLİ?
Kampanya yalnızca Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı veya varışlı uçuşlar, Türk Hava Yolları codeshare seferleri ve AJet uçuşları kampanyaya dahil edilmeyecek.
Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı uçuşları da kampanya kapsamında bulunmuyor.
BİLET ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların rezervasyon ve biletleme işlemlerini aynı anda tamamlaması gerekiyor. Yalnızca rezervasyonu oluşturulmuş, ancak satın alma işlemi tamamlanmamış biletlerde kampanya fiyatı uygulanmayacak.
Biletler Türk Hava Yolları'nın internet sitesi, mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden alınabilecek. Satış ofisleri ve seyahat acentelerindeki ücretler farklılık gösterebilecek. Ayrıca EcoFly sınıfındaki kampanyalı biletlerde değişiklik ve iptal yapılamayacak.