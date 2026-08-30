Yurt içi uçuşlarda fiyatlar düştü! THY’den indirimli bilet kampanyası: Koltuk fiyatı 1.449 TL

Türk Hava Yolları, yurt içinde seyahat etmek isteyen yolcular için yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında İstanbul Havalimanı ile Türkiye'deki şehirler arasında gerçekleştirilecek direkt uçuşlarda 100 bin koltuk, 1.449 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda yeni kampanyasını duyurdu. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) THY İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ? Türk Hava Yolları'nın yurt içi uçuş kampanyası 30 Ağustos 2026 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen biletlerde geçerli olacak. Kampanyadan yararlanan yolcular, seyahatlerini 24 Kasım 2026-20 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.



Kampanya yalnızca İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı Türk Hava Yolları Economy Class, tek yön ve direkt yurt içi uçuşları kapsıyor.