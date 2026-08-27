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Sofrada zehir alarmı: Dünyaca ünlü makarna markasında toksik metal tespit edildi

Fransa’da yapılan araştırma, sofraların vazgeçilmezi makarnalarda dikkat çeken bir sağlık riskini ortaya çıkardı. Ülkede satılan 36 farklı makarna ürününün 34’ünde toksik ağır metal kadmiyum tespit edilirken, seviyelerin yasal sınırlar içinde olmasına rağmen uzun süreli ve sık tüketimin özellikle böbrek sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

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Sofrada zehir alarmı: Dünyaca ünlü makarna markasında toksik metal tespit edildi

Fransa'da yapılan bir araştırmada, ülkede tüketilen makarnaların büyük çoğunluğunda toksik ağır metallerden kadmiyum bulunduğu, oranı yasal sınırlar içinde yer alsa da uzun vadeli tüketimde insan sağlığı için risk oluşturduğu ortaya kondu.

Fransa’da yapılan araştırmada makarnalarda kadmiyum tespit edildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Fransa’da yapılan araştırmada makarnalarda kadmiyum tespit edildi. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

MAKARNALARIN İÇERİKLERİ İNCELENDİ

Fransa'da yayın yapan tüketici haklarını koruma dergisi "60 million de consommateurs" tarafından yürütülen çalışmada "Fransız tabaklarının vazgeçilmezi" makarnaların içerikleri incelendi.

Araştırma kapsamında Barilla, Lustucru ve Panzani dahil, ülkede en çok tüketilen markaların da aralarında bulunduğu yarısı spagetti, yarısı penne olmak üzere 36 ürün karşılaştırıldı.

İncelenen 36 makarnanın 34’ünde toksik ağır metal bulundu.İncelenen 36 makarnanın 34’ünde toksik ağır metal bulundu.

Bu paketlerin 34'ünde kadmiyum metali tespit edilirken sadece iki glütensiz makarnanın temiz çıktığını gösteren araştırma, en yüksek kadmiyum oranının Barilla tam buğday makarnalarında görüldüğünü ortaya koydu.

Araştırmada Barilla, Lustucru ve Panzani gibi markalar incelendi.Araştırmada Barilla, Lustucru ve Panzani gibi markalar incelendi.

BARİLLA'DA KADMİYUM TESPİT EDİLDİ

Barilla penne makarnalarında kilogram başına 0,066 miligram, spagettilerinde ise 0,071 miligram kadmiyum tespit edildi. İncelenen makarnalardaki kadmiyum oranlarında görülen farklılığın ham madde farklılığıyla açıklanabileceğini; kadmiyum oranı yüksek olan topraklarda yetişen buğdaylarda kadmiyum oranının yüksek olacağını hatırlatan araştırma, bu durumun insan sağlığı açısından risklerine dikkati çekti.

En yüksek kadmiyum oranı Barilla tam buğday makarnalarında ölçüldü.En yüksek kadmiyum oranı Barilla tam buğday makarnalarında ölçüldü.

Araştırmada, Fransa'daki makarnaların kadmiyum oranlarının Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun ve yasal olarak çizilen sınırın altında olduğu ancak uzun vadede ve sık tüketimde özellikle böbrekler için tehlikeli olabileceğinin altı çizildi.

AB standartlarına göre makarnalar için kullanılan durum buğdayındaki kadmiyum oranının kilogram başına azami 0,18 miligram olması gerekiyor.

Barilla penne makarnasında 0,066 miligram kadmiyum tespit edildi.Barilla penne makarnasında 0,066 miligram kadmiyum tespit edildi.

FRANSA'DA YILLIK KİŞİ BAŞI MAKARNA TÜKETİMİ 9 KİLOGRAMDAN FAZLA

Araştırmaya göre, Fransızların yarısından fazlası haftada en az bir kez makarna yiyor ve yıllık kişi başı makarna tüketimi yaklaşık 9,3 kilogram. Tam buğdaylı ve glütensiz başta olmak üzere, yeni makarna türleri ortaya çıksa da spagetti ve penne en çok tüketilen hamur işleri arasında yer alıyor.

Barilla spagettide ise bu oran 0,071 miligram olarak belirlendi.Barilla spagettide ise bu oran 0,071 miligram olarak belirlendi.

Fransa Makarna Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Christine Petit dergiye yaptığı açıklamada, Fransız yasal düzenlemelerinin makarna üretiminde bir buğday türü olan durum buğdayı kullanımını zorunlu kıldığını ancak son yıllarda artan rekabet ve buğday üretimindeki düşüş nedeniyle dışarıdan makarna ithalatının arttığını kaydetti.

Makarnalardaki kadmiyum seviyelerinin AB sınırları içinde olduğu belirtildi.Makarnalardaki kadmiyum seviyelerinin AB sınırları içinde olduğu belirtildi.

Fransız Gıda, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (ANSES), Mart 2026'da yayınladığı verilerde, Fransızların kadmiyuma maruz kalmalarının büyük oranda gıda kaynaklı olduğunu ve bu oranın önemli bir kadmiyum kaynağı olan sigarayı tüketmeyen nüfusun yüzde 98'ini oluşturduğunu bildirdi.

Uzmanlar, makarna dışında ekmek ve patates gibi ürünlerde de kadmiyum bulunabileceğine dikkat çekti.Uzmanlar, makarna dışında ekmek ve patates gibi ürünlerde de kadmiyum bulunabileceğine dikkat çekti.

KADMİYUM NEDİR?

Makarna dışında ekmek, patates ve kahvaltılık gevrekler başta olmak üzere birçok üründe bulunabilen kadmiyum, insan sağlığı açısından zararlı maddeler arasında kanserojen sınıfında yer alan toksik bir ağır metal olarak öne çıkıyor. Toprakta doğal olarak bulunan bu kadmiyum oranının tarımsal kirlilik ve yanlış uygulamalarla arttığı biliniyor.

Araştırmada ne tespit edildi?
İncelenen makarnaların büyük bölümünde kadmiyum bulundu.
Kaç makarna ürünü incelendi?
36 farklı makarna ürünü karşılaştırıldı.
Kaç üründe kadmiyum tespit edildi?
34 üründe kadmiyum bulundu.
Hangi markalar incelendi?
Barilla, Lustucru ve Panzani dahil birçok marka araştırıldı.
En yüksek kadmiyum hangi üründe çıktı?
En yüksek oran Barilla tam buğday makarnalarında görüldü.
Barilla penne makarnasında oran ne kadar?
Kilogram başına 0,066 miligram kadmiyum tespit edildi.
Barilla spagettide oran ne kadar?
Kilogram başına 0,071 miligram kadmiyum bulundu.
Kadmiyum oranları yasal sınırı aşıyor mu?
Araştırmaya göre incelenen ürünlerdeki oranlar AB standartlarının altında.
Kadmiyum neden makarnada bulunuyor?
Kadmiyum toprakta bulunabiliyor ve buğday tarafından alınabiliyor.
Uzun vadeli tüketim neden riskli?
Kadmiyuma uzun süreli maruz kalmanın özellikle böbrekler açısından sağlık riski oluşturabileceği belirtiliyor.

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