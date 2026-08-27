Araştırmada Barilla, Lustucru ve Panzani gibi markalar incelendi. BARİLLA'DA KADMİYUM TESPİT EDİLDİ Barilla penne makarnalarında kilogram başına 0,066 miligram, spagettilerinde ise 0,071 miligram kadmiyum tespit edildi. İncelenen makarnalardaki kadmiyum oranlarında görülen farklılığın ham madde farklılığıyla açıklanabileceğini; kadmiyum oranı yüksek olan topraklarda yetişen buğdaylarda kadmiyum oranının yüksek olacağını hatırlatan araştırma, bu durumun insan sağlığı açısından risklerine dikkati çekti.

En yüksek kadmiyum oranı Barilla tam buğday makarnalarında ölçüldü. Araştırmada, Fransa'daki makarnaların kadmiyum oranlarının Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun ve yasal olarak çizilen sınırın altında olduğu ancak uzun vadede ve sık tüketimde özellikle böbrekler için tehlikeli olabileceğinin altı çizildi.



AB standartlarına göre makarnalar için kullanılan durum buğdayındaki kadmiyum oranının kilogram başına azami 0,18 miligram olması gerekiyor.

Barilla penne makarnasında 0,066 miligram kadmiyum tespit edildi. FRANSA'DA YILLIK KİŞİ BAŞI MAKARNA TÜKETİMİ 9 KİLOGRAMDAN FAZLA Araştırmaya göre, Fransızların yarısından fazlası haftada en az bir kez makarna yiyor ve yıllık kişi başı makarna tüketimi yaklaşık 9,3 kilogram. Tam buğdaylı ve glütensiz başta olmak üzere, yeni makarna türleri ortaya çıksa da spagetti ve penne en çok tüketilen hamur işleri arasında yer alıyor.

Barilla spagettide ise bu oran 0,071 miligram olarak belirlendi. Fransa Makarna Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Christine Petit dergiye yaptığı açıklamada, Fransız yasal düzenlemelerinin makarna üretiminde bir buğday türü olan durum buğdayı kullanımını zorunlu kıldığını ancak son yıllarda artan rekabet ve buğday üretimindeki düşüş nedeniyle dışarıdan makarna ithalatının arttığını kaydetti.