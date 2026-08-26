İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvuruları ne zaman? Yeni dönemde şartlar ve başvuru süreci

İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanmak isteyen öğrencilerin yalnızca başvuru tarihlerini değil, programın katılım koşullarını da karşılaması gerekiyor. Devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören öğrencilerin başvurabildiği programda vatandaşlık, yaş, sigortalılık, gelir ve mevcut sosyal güvenlik ödemeleri gibi çeşitli kriterler bulunuyor.

İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin eğitim hayatına devam ederken çalışma deneyimi kazanmasına imkan sunuyor. (Görsel: AA)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için İŞKUR Gençlik Programı başvurularında üniversitelerin ilan takvimi önem taşıyor. Şu aşamada bütün üniversiteler için geçerli tek bir merkezi başvuru tarihi bulunmuyor.

Başvurular, üniversitelerin belirlediği kontenjanlar ve İŞKUR ile yürütülen programların ilanlarına göre farklı tarihlerde açılabiliyor. Özellikle yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte yapılacak duyuruların öğrenciler tarafından takip edilmesi gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR Gençlik Platformu, İŞKUR e-Şube ve eğitim gördükleri üniversitenin resmi duyurularını düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.

Program kapsamında başvurular üniversitelerin belirlediği kontenjanlara göre açılıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programdan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ve aktif öğrencilik durumu devam eden kişiler yararlanabiliyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri kapsamda yer alıyor.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programa dahil edilemiyor. Bunun yanı sıra öğrencinin programın açıldığı üniversitede öğrenim görüyor olması ve öğrencilik durumunun aktif olması gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI NELER?

Programa başvuracak öğrencilerde aranan temel koşullar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

İŞKUR'a kayıtlı bulunmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Program talep tarihinden önceki bir yıl içinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar programı yürüten üniversitenin veya ilgili kuruluşlarının çalışanı olmamak

Başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak

Başvuru tarihinde 5510 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş veya sigortalı sayılmamış olmak

Hane gelirine ilişkin şartları karşılamak

İŞKUR tarafından sunulan aktif işgücü programlarından veya işsizlik sigortası programlarından hâlihazırda yararlanmıyor olmak

Programı açan üniversitede örgün eğitim gören aktif öğrenci olmak.

Öğrencilerin başvuru öncesinde sigortalılık durumlarını kontrol etmesi gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

İŞKUR Gençlik Programı için başvuru yapmak isteyen öğrencilerin öncelikle kendi üniversitelerinde programın açılıp açılmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Üniversitenin duyurusu yayımlandığında ilan içerisinde yer alan kontenjan, başvuru tarihi ve başvuru yönteminin dikkatle incelenmesi önem taşıyor.

Adayların başvuru döneminde İŞKUR Gençlik Platformu ve İŞKUR e-Şube üzerinden yayımlanan güncel ilanları takip etmesi de başvuru sürecinin kaçırılmaması açısından önem taşıyor.

2026 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI İÇİN GÖZLER ÜNİVERSİTELERDE

Yeni eğitim öğretim döneminde programa katılmak isteyen öğrenciler için başvuru tarihleri üniversitelerin açacağı ilanlara göre netleşecek. Bu nedenle adayların yalnızca genel duyuruları değil, kendi üniversitelerinin resmi açıklamalarını da takip etmesi gerekiyor.

Başvuru tarihinin yanı sıra öğrencilerin gelir, sigortalılık ve öğrencilik durumlarına ilişkin şartları taşıyıp taşımadığını önceden kontrol etmesi, başvuru sürecinde sorun yaşamamaları açısından önem taşıyor.