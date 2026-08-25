SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesecek! Gösteri uçuşu için tarih ve saat belli oldu

Zafer Bayramı gösterisi öncesinde vatandaşlarla da buluşacak olan SOLOTÜRK ekibi, 29 Ağustos'ta İstanbul Hava Müzesi'nde imza etkinliği düzenleyecek. Ayrıca 27 Ağustos'ta Yenikapı Meydanı üzerinde çevre tanıma ve prova uçuşları gerçekleştirilecek.