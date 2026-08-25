SOLOTÜRK İstanbul semalarında nefes kesecek! Gösteri uçuşu için tarih ve saat belli oldu
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında İstanbul’da gökyüzünü renklendirecek. Yenikapı Meydanı’nda gerçekleştirilecek özel gösteride SOLOTÜRK pilotları, izleyenlere unutulmaz bir hava şovu sunacak.
Zafer Bayramı gösterisi öncesinde vatandaşlarla da buluşacak olan SOLOTÜRK ekibi, 29 Ağustos'ta İstanbul Hava Müzesi'nde imza etkinliği düzenleyecek. Ayrıca 27 Ağustos'ta Yenikapı Meydanı üzerinde çevre tanıma ve prova uçuşları gerçekleştirilecek.
SOLOTÜRK'TEN YENİKAPI'DA ÖZEL GÖSTERİ
İstanbul'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK, Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu yapacak. Gösteri, 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, İstanbul semalarında gerçekleştirecekleri gösteriyle vatandaşlara heyecan dolu dakikalar yaşatacak.
GÖSTERİ ÖNCESİ PROVA UÇUŞLARI YAPILACAK
SOLOTÜRK, asıl gösteri öncesinde Yenikapı Meydanı'nda uçuş hazırlıklarını gerçekleştirecek. 27 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00'de çevre tanıma uçuşu, saat 18.00'de ise prova uçuşu yapılacak.
Bu uçuşlarla birlikte gösterinin gerçekleştirileceği bölgedeki hava koşulları ve uçuş güzergahına ilişkin hazırlıklar tamamlanacak.
SOLOTÜRK VATANDAŞLARLA İMZA ETKİNLİĞİNDE BULUŞACAK
Gösteri öncesinde SOLOTÜRK pilotları vatandaşlarla bir araya gelecek. İmza etkinliği, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü İstanbul Hava Müzesi'nde düzenlenecek.
Vatandaşlar, saat 15.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlikte SOLOTÜRK pilotlarıyla tanışma ve imza alma fırsatı bulacak.