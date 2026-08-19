Sigara ihlalini tek tıkla bildirin! Bakanlık hatırlattı

Yeşil Dedektör ile sigara ihlalleri kolayca bildiriliyor. (Haberin fotoğrafları X'ten ve AA'dan alınmıştır.)

Bildirimler, yetkili ekipler tarafından inceleniyor.

1. Mekanı seçin Uygulama üzerinden mevcut konumunuza yakın mekanları görüntüleyin ve ihlalin gerçekleştiği yeri seçin. 2. Bildirimde bulunun Tütün ürünü kullanımına ilişkin ihlali uygulama üzerinden bildirin. 3. Yetkili ekipler inceleme yapsın İletilen bildirimlerin ardından gerekli kontroller yetkili ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Yeşil Dedektör'e ulaşın Yeşil Dedektör mobil uygulamasına Google Play ve App Store üzerinden ulaşılabiliyor.

YEŞİL DEDEKTÖR UYGULAMASI NEDİR?

Yeşil Dedektör, kapalı alanlarda sigara ve tütün ürünleri kullanım yasağı ihlallerini tek tıkla yetkili birimlere bildirmenizi sağlayan resmi bir mobil ihbar uygulamasıdır. Yeşil Dedektör mobil uygulaması, Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay iş birliğiyle 9 Şubat 2017 tarihinde tüm Türkiye'de hayata geçirilmiştir.