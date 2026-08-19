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Sigara ihlalini tek tıkla bildirin! Bakanlık hatırlattı

Kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımına yönelik ihlallerin bildirilmesi için geliştirilen “Yeşil Dedektör” mobil uygulaması, vatandaşların ihlalleri kolayca yetkililere iletmesine imkan sağlıyor.

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Sigara ihlalini tek tıkla bildirin! Bakanlık hatırlattı

Sağlık Bakanlığı kapsamındaki Yeşil Dedektör uygulamasıyla, kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımına ilişkin ihlallerin bildirilmesi hedefleniyor. Uygulama üzerinden vatandaşlar, ihlalin gerçekleştiği mekanı seçerek bildirim oluşturabiliyor. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Yeşil Dedektör mobil uygulamasıyla kapalı alanlardaki tütün ürünü kullanım ihlallerinin kolayca bildirilebildiği yeniden hatırlatıldı.

Yeşil Dedektör ile sigara ihlalleri kolayca bildiriliyor. (Haberin fotoğrafları X'ten ve AA'dan alınmıştır.)Yeşil Dedektör ile sigara ihlalleri kolayca bildiriliyor. (Haberin fotoğrafları X'ten ve AA'dan alınmıştır.)

İHLAL BİRKAÇ ADIMDA BİLDİRİLEBİLİYOR

Uygulamayı kullanan vatandaşlar, uygulama sayfasından mevcut konumlarına yakın mekanları listeleyerek ihlalin gerçekleştiği mekanı seçebiliyor. Mekan belirlendikten sonra ihlale ilişkin bildirim oluşturuluyor.

Bildirim sırasında gerekli bilgilerin iletilmesinin ardından, ihlal bildiriminin yetkili ekipler tarafından değerlendirilerek gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Bildirimler, yetkili ekipler tarafından inceleniyor.Bildirimler, yetkili ekipler tarafından inceleniyor.

1. Mekanı seçin
Uygulama üzerinden mevcut konumunuza yakın mekanları görüntüleyin ve ihlalin gerçekleştiği yeri seçin.
2. Bildirimde bulunun
Tütün ürünü kullanımına ilişkin ihlali uygulama üzerinden bildirin.
3. Yetkili ekipler inceleme yapsın
İletilen bildirimlerin ardından gerekli kontroller yetkili ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.
Yeşil Dedektör'e ulaşın
Yeşil Dedektör mobil uygulamasına Google Play ve App Store üzerinden ulaşılabiliyor.

YEŞİL DEDEKTÖR UYGULAMASI NEDİR?

Yeşil Dedektör, kapalı alanlarda sigara ve tütün ürünleri kullanım yasağı ihlallerini tek tıkla yetkili birimlere bildirmenizi sağlayan resmi bir mobil ihbar uygulamasıdır. Yeşil Dedektör mobil uygulaması, Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay iş birliğiyle 9 Şubat 2017 tarihinde tüm Türkiye'de hayata geçirilmiştir.

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