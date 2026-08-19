Sigara ihlalini tek tıkla bildirin! Bakanlık hatırlattı
Kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımına yönelik ihlallerin bildirilmesi için geliştirilen “Yeşil Dedektör” mobil uygulaması, vatandaşların ihlalleri kolayca yetkililere iletmesine imkan sağlıyor.
Sağlık Bakanlığı kapsamındaki Yeşil Dedektör uygulamasıyla, kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımına ilişkin ihlallerin bildirilmesi hedefleniyor. Uygulama üzerinden vatandaşlar, ihlalin gerçekleştiği mekanı seçerek bildirim oluşturabiliyor. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Yeşil Dedektör mobil uygulamasıyla kapalı alanlardaki tütün ürünü kullanım ihlallerinin kolayca bildirilebildiği yeniden hatırlatıldı.
İHLAL BİRKAÇ ADIMDA BİLDİRİLEBİLİYOR
Uygulamayı kullanan vatandaşlar, uygulama sayfasından mevcut konumlarına yakın mekanları listeleyerek ihlalin gerçekleştiği mekanı seçebiliyor. Mekan belirlendikten sonra ihlale ilişkin bildirim oluşturuluyor.
Bildirim sırasında gerekli bilgilerin iletilmesinin ardından, ihlal bildiriminin yetkili ekipler tarafından değerlendirilerek gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi sağlanıyor.
YEŞİL DEDEKTÖR UYGULAMASI NEDİR?
Yeşil Dedektör, kapalı alanlarda sigara ve tütün ürünleri kullanım yasağı ihlallerini tek tıkla yetkili birimlere bildirmenizi sağlayan resmi bir mobil ihbar uygulamasıdır. Yeşil Dedektör mobil uygulaması, Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay iş birliğiyle 9 Şubat 2017 tarihinde tüm Türkiye'de hayata geçirilmiştir.