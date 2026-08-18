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2027 hac kesin kayıtlarında son gün! Diyanet’ten adaylara uyarı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac kurasında kesin kayıt hakkı elde eden adayları son gün konusunda uyardı. Hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerini bugün içinde e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kayıt yaptırmayan adaylar için boş kalan kontenjanlar, 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında kura sırası gözetilerek yeniden değerlendirilecek.

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2027 hac kesin kayıtlarında son gün! Diyanet’ten adaylara uyarı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 hac kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

2027 hac kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemleri bugün sona eriyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)2027 hac kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemleri bugün sona eriyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

HACI ADAYLARININ İŞLEMLERİNİ BUGÜN TAMAMLAMALARI GEREKİYOR

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Hacı adaylarının kayıtlarını e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.Hacı adaylarının kayıtlarını e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Boş kalan kontenjanların doldurulması işlemleri ise kura sırası gözetilerek 24 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Hac ibadeti için kesin kayıt hakkı elde edip kayıt süresince kaydını yapmayanlara ek kayıt süresinde, belgelendirilebilir mücbir sebepler bulunmadıkça ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı olmadıkça kesin kayıt hakkı verilmeyecek.

Boş kalan kontenjanlar, 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında kura sırası gözetilerek doldurulacak.Boş kalan kontenjanlar, 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında kura sırası gözetilerek doldurulacak.

AYNI YIL KAYIT YAPTIRMAYANLAR DİKKAT

Aynı yılda kayıt yaptırmayanlara ise gelecek yıllarda kesin kayıt hakkı tanınmayacak.

Detaylı bilgiye il ve ilçe müftülüklerinin yanı sıra "www.hac.gov.tr" internet adresi ile 0850 260 13 13 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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