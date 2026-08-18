2027 hac kesin kayıtlarında son gün! Diyanet’ten adaylara uyarı

2027 hac kurasında ismi çıkan adayların kesin kayıt işlemleri bugün sona eriyor. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

HACI ADAYLARININ İŞLEMLERİNİ BUGÜN TAMAMLAMALARI GEREKİYOR

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adaylarının kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlamaları gerekiyor.