Hac 2027 ek kayıt takvimi: Boş kontenjan başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Ek kayıt sürecini bekleyen hacı adaylarının en çok merak ettiği konu ise başvurunun hangi kanaldan ve hangi aşamalar izlenerek yapılacağı. Diyanet İşleri Başkanlığı, boş kontenjanların kura sırasına göre değerlendirilmesini öngörürken, ek kayıt hakkı kazanan adayların izleyeceği başvuru yöntemine ilişkin ayrıntıların ayrıca duyurulması bekleniyor.

Yedek adayların gözü 24 Ağustos'ta başlayacak ek kayıt sürecinde olacak. (Görsel: AA)

2027 HAC KESİN KAYITLARI TAMAMLANDI

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt hakkı elde eden adaylar için işlemler 30 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu sürenin sona ermesiyle birlikte kesin kayıt işlemlerinde dolmayan kontenjanlar için yeni aşamaya geçilecek.

Kesin kayıt döneminde boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından, bu kontenjanların ek kayıt sürecinde değerlendirilmesi bekleniyor.

Hac ek kayıt takvimi 2027 hac ek kayıt sürecinin 24 Ağustos 2026'da başlayıp 1 Eylül 2026'da sona ermesi planlanıyor. Söz konusu tarihler, kesin kayıt döneminin ardından boş kalan kontenjanların değerlendirilmesi için belirlenen süreci kapsıyor.

Ek kayıt aşamasında kontenjanların dağıtımında daha önce yapılan hac kurasında oluşan sıralamanın esas alınacağı belirtiliyor.

HAC BOŞ KONTENJAN BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Boş kalan hac kontenjanları için ek kayıt sürecinin tarihleri açıklanmış olsa da adayların işlemlerini hangi platform üzerinden ve hangi adımlarla tamamlayacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ek kayıt dönemine yönelik yapılacak açıklamada başvuru kanalı, işlem basamakları ve adayların dikkat etmesi gereken hususların duyurulması bekleniyor. Bu nedenle adayların resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

2027 HAC BOŞ KONTENJANLARINA KİMLER YERLEŞTİRİLECEK?

Boş kalan kontenjanların doldurulmasında hac kurasında oluşan sıralama dikkate alınacak. Böylece ek kayıt döneminde öncelik, kura sonucunda belirlenen sıralamaya göre şekillenecek.

Kesin kayıt hakkı elde ettiği halde kayıt işlemini tamamlamayan adayların ardından oluşabilecek boşlukların da sürecin genel kontenjan durumuna göre değerlendirilmesi bekleniyor.

2027 hac boş kontenjanları için belirlenen ek kayıt dönemi 1 Eylül'de sona erecek.

HAC BOŞ KONTENJANLARI NASIL DOLDURULACAK?

Kesin kayıt sürecinin sona ermesiyle birlikte dolmayan kontenjanlar tespit edilecek. Ardından ek kayıt dönemi içerisinde bu kontenjanların, hac kurasında belirlenen sıralama doğrultusunda değerlendirilmesi planlanıyor.

Adayların ek kayıt hakkı kazanması halinde kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekecek. Başvuru yöntemine ilişkin resmi detayların ise Diyanet'in ek kayıt duyurusuyla kesinleşmesi bekleniyor.

HAC EK KAYITLARINDA KURA SIRASI ÖNEMLİ

2027 hac ek kayıt sürecinde temel kriterlerden biri kura sırası olacak. Bu nedenle kurada yedek durumda bulunan adayların kendi sıralamalarını ve Diyanet tarafından yayımlanacak ek kayıt duyurularını takip etmeleri gerekiyor.