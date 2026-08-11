İstanbul’da hava kirliliği yüzde 7 azaldı: Sarıyer’de yüzde 76 arttı

İstanbul'da temmuz ayında hava kirliliğinin en fazla arttığı istasyon Sarıyer olurken, PM10 seviyesinde yüzde 76,37'lik yükseliş kaydedildi. En yüksek partikül madde konsantrasyonu ise metreküp başına 56,66 mikrogramla Sultangazi 3 istasyonunda ölçüldü. İşte İstanbul'un hava kalitesi raporu...

İstanbul’da 26 istasyonda yapılan ölçümlerde, temmuz ayı PM10 ortalaması geçen yıla göre yüzde 7 azaldı. (Görsel: Takvim foto arşivi)

26 İSTASYONDAN ELDE EDİLEN VERİLER İNCELENDİ

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Toros, İstanbul'un 2025 ve 2026 yıllarının temmuz aylarındaki hava kirliliği seviyelerini karşılaştırdı.

Çalışmada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait hava kalitesi ölçüm istasyonlarından elde edilen PM10 verileri değerlendirildi.

Araştırmaya göre, bu yıl temmuz ayında 26 istasyonda ölçülen ortalama partikül madde konsantrasyonu metreküp başına 29,77 mikrogram oldu. Geçen yılın temmuz ayında ise bu değer 32,04 mikrogram olarak kaydedilmişti.

Bu sonuçlar, İstanbul genelinde partikül madde kaynaklı hava kirliliğinin yıllık bazda yüzde 7 oranında azaldığını ortaya koydu.

Öne çıkan ölçümlerde Sultangazi 3 en yüksek değere ulaşırken, en düşük PM10 seviyesi Kandilli 1’de kaydedildi.

EN YÜKSEK DEĞER SULTANGAZİ'DE ÖLÇÜLDÜ

Temmuz ayında PM10 kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı istasyon Sultangazi 3 oldu. Bu istasyonda metreküp başına 56,66 mikrogram partikül madde ölçüldü.

Sultangazi 3'ü, 55,31 mikrogramla Kağıthane 1 ve 51,41 mikrogramla Sultangazi 2 istasyonları izledi.

Kentte en düşük PM10 değeri ise Kandilli 1 istasyonunda ölçüldü. Buradaki konsantrasyon metreküp başına 14,14 mikrogram olarak belirlendi. Üsküdar 1'de 15,75, Ümraniye 1'de ise 16,15 mikrogram değer kaydedildi.

26 istasyonun 17’sinde PM10 seviyeleri gerilerken, en dikkat çekici artış yüzde 76,37 ile Sarıyer’de kaydedildi.

17 İSTASYONDA KİRLİLİK AZALDI

Verilerin karşılaştırılması sonucunda, 26 istasyonun 17'sinde partikül madde kirliliğinin geçen yılın temmuz ayına göre gerilediği görüldü. Dokuz istasyonda ise PM10 seviyeleri yükseldi.

Kirliliğin en fazla arttığı istasyon Sarıyer oldu. Sarıyer'deki artış oranı yüzde 76,37 olarak hesaplandı. Kumköy'de ise PM10 kirliliği yüzde 64,51 yükseldi.

En belirgin düşüş yüzde 46,76 ile Ümraniye 1 istasyonunda görülürken, Üsküdar 1 ve Yenibosna da önemli gerilemeler kaydetti.

EN BELİRGİN DÜŞÜŞ ÜMRANİYE'DE

Temmuz ayında hava kirliliğinin en fazla gerilediği istasyon ise Ümraniye 1 oldu. Bu noktada partikül madde konsantrasyonu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,76 azaldı.

Ümraniye 1'i yüzde 40,95'lik düşüşle Üsküdar 1 ve yüzde 40,21'lik gerilemeyle Yenibosna istasyonları takip etti.

Araştırma, İstanbul genelinde PM10 kaynaklı hava kirliliğinin ortalama olarak düşüş gösterdiğini ortaya koyarken, istasyonlar arasındaki değişimlerin ise bölgesel farklılıkların sürdüğüne işaret etti.

İstanbul'daki istasyonlarda ölçülen hava kirliliği partiküler madde ortalaması şu şekilde:

TOROS: HAVA KALİTESİNDEKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ

İstanbul'daki hava kirliliğine ilişkin verileri değerlendiren Prof. Dr. Hüseyin Toros, kent genelinde partikül madde konsantrasyonunda yaşanan gerilemenin hava kalitesi açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Hava kirliliğindeki düşüşün tek bir faktörle açıklanamayacağını ifade eden Toros, farklı unsurların bir arada etkili olabileceğine dikkat çekti. Ulaşım kaynaklı emisyonları azaltmaya yönelik çalışmaların yanı sıra sanayide alınan çevresel önlemler, yakıt kalitesindeki gelişmeler ve meteorolojik şartların hava kalitesindeki değişimde rol oynayabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Toros, İstanbul genelindeki düşüşün sevindirici olduğunu belirtirken, ulaşım, sanayi, yakıt kalitesi ve meteorolojik koşulların birlikte etkili olabileceğine dikkat çekti.

BAZI BÖLGELERDE KİRLİLİK ARTMAYA DEVAM EDİYOR

İstanbul genelinde ortalama hava kalitesinde iyileşme görülmesine rağmen, bazı ölçüm noktalarında partikül madde seviyelerinin yükseldiğini belirten Toros, bölgesel hava kirliliği kaynaklarının halen etkisini sürdürdüğünü dile getirdi.

Toros, kent genelindeki ortalama değerlerin düşmesinin olumlu bir tablo ortaya koyduğunu ancak istasyonlar arasındaki farklılıkların dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı. Hava kalitesinde kalıcı bir iyileşme sağlanabilmesi için ulaşım, sanayi, enerji tüketimi ve kentleşme alanlarında çevre odaklı politikaların istikrarlı biçimde uygulanması gerektiğini kaydetti.

İstanbul genelinde ortalama değerler gerilese de bazı bölgelerde PM10 seviyelerinin yükselmesi, bölgesel kirlilik kaynaklarının sürdüğünü gösterdi.

VATANDAŞLARA DA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

Hava kalitesinin korunmasında bireysel tercihlerin de etkili olabileceğine işaret eden Toros, vatandaşların mümkün olduğunca toplu taşımayı kullanmasının önemine değindi.

Enerji tüketiminde tasarrufa gidilmesi, kentlerde yeşil alanların artırılması ve emisyonların azaltılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesinin hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

"Olumlu tablo kalıcı hale getirilmeli"

Prof. Dr. Toros, İstanbul'daki son ölçümlerin hava kalitesinin genel olarak iyileşme yönünde ilerlediğini gösterdiğini söyledi.

Bu olumlu eğilimin sürdürülebilir hale gelmesi için kamu kurumlarının yanı sıra vatandaşların da çevre konusunda duyarlı davranmayı sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Toros, hava kalitesinin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.