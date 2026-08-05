Ansiklopedik Türk Tarih Sözlüğü mobilde! TTK'dan ücretsiz hizmet

Uygulama, mobil uygulama mağazalarından ücretsiz indirilebiliyor.

Sözlükte kelimelerin kökenlerinin yanı sıra ayrıntılı açıklamalara yer verildiğini dile getiren Özgen, uygulamanın ücretsiz olarak mobil uygulama mağazalarından indirilebildiğini kaydetti.

Çalışmanın kapsamına ilişkin bilgi veren Özgen, şu ifadeleri kaydetti:

"Şu ana kadar 10 bin madde tespit edildi. Bunların yaklaşık 5 bini yazarlarımıza sipariş edildi, 2 bin 500'ü yazıldı ve hakem süreçleri devam ediyor. 1000 madde ise şu anda kullanıcıların erişimine açık."