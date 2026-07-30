Yetkililer, yalnızca cezaların artırılmasının değil, denetimlerin ülke genelinde daha etkin hale getirilmesinin de bu düşüşte belirleyici olduğunu vurguluyor. Özellikle trafikte saldırgan davranışlara anında müdahale edilmesi yönünde verilen talimatların, kamu düzeninin korunmasına önemli katkı sağladığı ifade ediliyor.

Trafikte şiddet, tehdit ve hakaret olaylarında geçen yıla göre yüzde 51,6 düşüş yaşandı. (Görsel: AA)

TRAFİKTE ŞİDDET OLAYLARINDA YÜZDE 51,6'LIK AZALMA

Trafikte meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi asayiş olaylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 oranında düşüş kaydedildi. Bu sonuçta, trafik ihlallerine yönelik cezaların ağırlaştırılması ve denetimlerin yoğunlaştırılması etkili oldu.

27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile trafikte saldırgan davranışlara yönelik yaptırımlar önemli ölçüde artırıldı.

Ağırlaştırılan trafik cezaları ve sıkı denetimler olumlu sonuç verdi. (Görsel: AA)

SALDIRGAN SÜRÜCÜLERE AĞIR YAPTIRIMLAR

Yeni düzenlemeye göre, saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla aracından inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Bunun yanı sıra söz konusu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgeleri de 60 gün süreyle geri alınıyor.

Yasal düzenlemenin sahada daha etkin uygulanabilmesi amacıyla denetimler de ülke genelinde sıklaştırıldı.

DENETİMLERİN SONUÇLARI VERİLERE YANSIDI

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyuna yansıyan trafikte şiddet görüntülerinin ardından konuyu Bakanlığın öncelikli gündem maddeleri arasına aldı. Bakanın, olaylara hızlı şekilde müdahale edilmesi ve denetimlerin artırılması yönünde ilgili birimlere talimat verdiği öğrenildi.

Artırılan denetimlerin ardından polis sorumluluk bölgesinde 27 Şubat-28 Temmuz 2025 döneminde kayıtlara geçen 4 bin 806 asayiş olayı, bu yılın aynı döneminde 2 bin 328'e geriledi.

Böylece trafikte yaşanan kasten yaralama, tehdit ve hakaret olaylarının sayısı 2 bin 478 azalarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 oranında düşüş gösterdi.

Saldırgan sürücülerin araçları 30 gün trafikten men ediliyor. (Görsel: AA)

DENETİMLER 81 İLDE SÜRECEK

Yetkililer, sürücülerin ve yolcuların can güvenliğini tehdit eden saldırgan davranışlara karşı yürütülen denetimlerin Türkiye'nin 81 ilinde aralıksız devam edeceğini belirtti. Trafikte şiddetin önlenmesi amacıyla hem caydırıcı cezaların hem de yoğun denetimlerin sürdürüleceği ifade edildi.