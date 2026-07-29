Diyanet takvimi ile hac kesin kayıt tarihi ve ücreti

2027 hac organizasyonunda kutsal topraklara yapılacak ziyaretlerin tarihleri de netleşti. Hacı adaylarının 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında Türkiye'den Suudi Arabistan'a götürülmesi, dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kesin kayıt sürecini tamamlayan adaylar, hac yolculuğu öncesinde düzenlenecek eğitim ve bilgilendirme programlarından da yararlanabilecek.

Hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt dönemi 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 08.30'da başlayacak. Başvurular 18 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

2027 hac kesin kayıt süreci için adayların beklediği tarihler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. (Görsel: AA)

Kesin kayıt başvurularında adayların işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirmesi mümkün olacak. (Görsel: AA)

2027 HAC KESİN KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının, kayıt işlemine geçmeden önce e-Devlet üzerinden organizasyon tercihini belirlemesi gerekiyor. Adaylar, hac ibadetini Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ya da yetkili acenteler aracılığıyla gerçekleştirme seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Organizasyon seçimini tamamlayan adaylar, ilan edilen kesin kayıt süresi içerisinde kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Başkanlık organizasyonunu seçen hacı adayları, kesin kayıt başvurularını e-Devlet üzerinden kendileri yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları il müftülüklerinden de destek alabilecek.

HACI ADAYLARI KUTSAL TOPRAKLARA NE ZAMAN GİDECEK?

2027 hac organizasyonunun ulaşım takvimine göre Türkiye'den kutsal topraklara yapılacak ilk kafilelerin 17 Nisan 2027 itibarıyla yola çıkması planlanıyor.

Hacı adaylarının Suudi Arabistan'a gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi öngörülürken, Türkiye'ye dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 döneminde yapılması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ibadetine hazırlık kapsamında adaylara yönelik çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de düzenleyecek. Bu programlarda hac ibadetinin uygulanışı, usul ve esasları ile yolculuk sürecine ilişkin gerekli bilgiler adaylarla paylaşılacak.

2027 hac organizasyonunda adayların kutsal topraklara ulaşım süreci nisan ayında başlayacak. (Görsel: AA)

HAC BOŞ KONTENJANLARI İÇİN KAYITLAR NE ZAMAN?

Kesin kayıt döneminin ardından boş kalan hac kontenjanları için de ayrı bir takvim uygulanacak. Boş kontenjanların, kura sıralaması dikkate alınarak 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında doldurulması planlanıyor.

Bu süreçte adayların kura sıralamasına göre kayıt hakkı elde etmesi mümkün olacak.

KESİN KAYDINI YAPTIRMAYANLARA EK SÜRE VERİLECEK Mİ?

Kurada kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen ilan edilen tarihler içerisinde işlemlerini tamamlamayan adaylara, belirli şartların oluşması halinde ek kayıt fırsatı tanınabilecek.

Buna göre adayın kayıt süresinde işlem yapmasına engel olan durumun belgelenebilir bir mücbir sebep olması ve bu durumun Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması gerekiyor.

Bu şartları karşılamayan adaylar ek kayıt imkanından yararlanamayacak. Ayrıca ilgili yıl içerisinde kesin kaydını yaptırmayan kişilere ilerleyen yıllarda yeniden kesin kayıt hakkı verilmeyecek.