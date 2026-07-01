Gençlere ücretsiz kültür yolculuğu: Müzekart GNS nedir, nasıl alınır?

Uygulama 1 Temmuz–30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. (Fotoğraf:AA) Yaş aralığına dikkat Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Müzekart GNS uygulamasıyla 19-25 yaş arasındaki gençlere kültür ve tarihin kapıları ücretsiz açılıyor.

Başvurular “muzekartgns.com” adresi üzerinden dijital olarak yapılacak. (Fotoğraf:X) Başvurular bugün başladı Uygulamadan yararlanmak isteyen gençler, 1 Temmuz itibarıyla "muzekartgns.com" adresi üzerinden dijital başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurusu onaylanan gençler, "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulaması üzerinden dijital Müzekart GNS'lerini kullanabilecek.

Müzekart GNS, kişiye özel olarak oluşturuluyor. (Fotoğraf:AA) Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle 2022 yılından itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında gençler, arkeolojiden tarihe, etnografyadan sanata kadar geniş bir yelpazede yer alan 300'den fazla müze ve ören yerini ziyaret edebilecek.

Gençler etnografyadan sanata kadar geniş bir yelpazede yer alan 300'den fazla müze ve ören yerini ziyaret edebilecek. (Fotoğraf:AA) Müzekart GNS, kişiye özel olarak oluşturuluyor Uygulamayla gençlerin kültürel mirasla bağlarını güçlendirmek, tarih bilincini artırmak ve yaz dönemini nitelikli kültürel deneyimlerle değerlendirilmesi amaçlanıyor.