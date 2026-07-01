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Gençlere ücretsiz kültür yolculuğu: Müzekart GNS nedir, nasıl alınır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19-25 yaş arasındaki gençler için Müzekart GNS uygulamasını 2026’da da hayata geçiriyor. 1 Temmuz–30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak uygulama ile gençler Türkiye genelinde 300’ü aşkın müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek. Dijital başvuru ile alınan kart yaz boyunca kültür ve tarih dolu bir keşif imkanı sunacak.

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Gençlere ücretsiz kültür yolculuğu: Müzekart GNS nedir, nasıl alınır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebilecekleri Müzekart GNS projesinin bu yıl da uygulanacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Müzekart GNS uygulamasının 2026 yılında da devam edeceğini açıkladı. (Fotoğraf:AA)Gençlik ve Spor Bakanlığı, Müzekart GNS uygulamasının 2026 yılında da devam edeceğini açıkladı. (Fotoğraf:AA)

300'den fazla müze ve ören yerine giriş ücretsiz

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre dört yıl önce hayata geçirilen uygulama kapsamında 19-25 yaş arasındaki gençler, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek.

19-25 yaş arasındaki gençler, yaz boyunca müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebilecek. (Fotoğraf:X)19-25 yaş arasındaki gençler, yaz boyunca müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebilecek. (Fotoğraf:X)

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

Sevgili gençler, ülkemizin tarih ve kültür kokan her bir köşesini gönlünüzce gezin diye Müzekart GNS bu yıl da sizlerle... Doya doya gezin, görün, öğrenin.

Uygulama 1 Temmuz–30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. (Fotoğraf:AA)Uygulama 1 Temmuz–30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. (Fotoğraf:AA)

Yaş aralığına dikkat

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Müzekart GNS uygulamasıyla 19-25 yaş arasındaki gençlere kültür ve tarihin kapıları ücretsiz açılıyor.

Başvurular “muzekartgns.com” adresi üzerinden dijital olarak yapılacak. (Fotoğraf:X)Başvurular “muzekartgns.com” adresi üzerinden dijital olarak yapılacak. (Fotoğraf:X)

Başvurular bugün başladı

Uygulamadan yararlanmak isteyen gençler, 1 Temmuz itibarıyla "muzekartgns.com" adresi üzerinden dijital başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurusu onaylanan gençler, "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulaması üzerinden dijital Müzekart GNS'lerini kullanabilecek.

Müzekart GNS, kişiye özel olarak oluşturuluyor. (Fotoğraf:AA)Müzekart GNS, kişiye özel olarak oluşturuluyor. (Fotoğraf:AA)

Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle 2022 yılından itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında gençler, arkeolojiden tarihe, etnografyadan sanata kadar geniş bir yelpazede yer alan 300'den fazla müze ve ören yerini ziyaret edebilecek.

Gençler etnografyadan sanata kadar geniş bir yelpazede yer alan 300'den fazla müze ve ören yerini ziyaret edebilecek. (Fotoğraf:AA)Gençler etnografyadan sanata kadar geniş bir yelpazede yer alan 300'den fazla müze ve ören yerini ziyaret edebilecek. (Fotoğraf:AA)

Müzekart GNS, kişiye özel olarak oluşturuluyor

Uygulamayla gençlerin kültürel mirasla bağlarını güçlendirmek, tarih bilincini artırmak ve yaz dönemini nitelikli kültürel deneyimlerle değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuşturFotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından oluşturulmuştur

5 SORUDA MÜZEKART GNS (GENÇLERE ÜCRETSİZ MÜZE KARTI)

1) Müzekart GNS nedir?
19-25 yaş arası gençlerin Türkiye'deki müze ve ören yerlerini ücretsiz gezmesini sağlayan dijital "gençlik müze kartı" uygulamasıdır.

2) Kimler faydalanabiliyor?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü projeden 19-25 yaş arasındaki tüm gençler yararlanabiliyor.

3) Ne zaman geçerli?
Uygulama 1 Temmuz – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

4) Nerelerde kullanılacak?
Türkiye genelinde 300'den fazla müze ve ören yerinde kullanılabiliyor. Aynı müzeye iki kez giriş hakkı veriliyor.

5) Nasıl başvuru yapılacak?
Gençler "muzekartgns.com" üzerinden başvuru yapacak. Onaylanan kartlar "Türkiye'nin Müzeleri" mobil uygulaması üzerinden dijital olarak kullanılacak.

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