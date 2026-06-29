İstanbul’da vapur seferleri yaz tarifesine geçti

Uzun ve Kısa Boğaz Turları her gün birer kez, resmi tatillerde ise Kısa Boğaz Turu günde iki kez gerçekleştirilecek.

Mehtap Turları her cumartesi canlı müzik eşliğinde Bostancı, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar ve Beşiktaş üzerinden Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı güzergahında düzenlenecek.

Bostancı-Adalar hattında her gün, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise hafta sonları gece vapur seferleri devam edecek.

Yaz programı kapsamında özellikle gece ulaşımına yönelik uygulamalar devam edecek. Bostancı-Adalar hattındaki gece seferleri her gün sürerken, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında hafta sonlarını kapsayan gece yolculukları da İstanbulluların hizmetinde olacak.

Şehir Hatları, 29 Haziran-6 Eylül tarihleri arasında yaz tarifesine geçerek 32 hatta günlük ortalama 839 sefer düzenleyecek. (Haber görseli Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

YAZ TARİFESİ UYGULAMAYA GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Şehir Hatları, yaz sezonuna özel sefer düzenine geçti. Yeni uygulama 29 Haziran'da başladı ve 6 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.

Yıl boyunca milyonlarca yolcuya hizmet veren kurum, yaz döneminde tarifeli vapur seferlerinin yanı sıra turistik gezi programları ve yoğunlaştırılmış Adalar ulaşımıyla faaliyetlerini sürdürecek.

Yaz tarifesi boyunca İstanbul genelinde faaliyet gösteren 32 hatta her gün ortalama 839 sefer düzenlenecek. Özellikle yaz aylarında artan yolcu talebinin karşılanması amacıyla bazı hatlarda ek kapasite sağlanacak.

Bostancı-Adalar hattında her gün, Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise hafta sonları gece vapur seferleri devam edecek. (Haber görseli Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

GECE VAPUR SEFERLERİ DEVAM EDECEK

Yeni dönemde gece ulaşımı uygulaması da kesintisiz sürecek. Bostancı-Adalar ring hattında haftanın her günü gece vapurları çalışmaya devam edecek.

Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise cuma gecesini cumartesiye ve cumartesi gecesini pazara bağlayan saatlerde gerçekleştirilen gece seferleri yaz boyunca sürdürülecek.

Adalar ulaşımında Tuzla-Pendik, Maltepe, Kabataş, Beşiktaş ve Bostancı çıkışlı hatlar yoğunlaştırılmış sefer düzeniyle hizmet verecek. (Haber görseli Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

ADALAR HATLARINDA YOĞUN SEZON

Yaz aylarında en fazla talep gören güzergahlardan biri olan Adalar hattında sefer yoğunluğu artırılacak.

Tuzla-Pendik-Adalar hattının yanı sıra Maltepe-Adalar, Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş, Bostancı-Adalar ring hattı ve Büyükada-Sedef Adası seferleri sezon boyunca hizmet vermeyi sürdürecek.

Mehtap Turları her cumartesi canlı müzik eşliğinde Bostancı, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar ve Beşiktaş üzerinden Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı güzergahında düzenlenecek. (Haber görseli Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

MEHTAP TURLARI YENİDEN BAŞLIYOR

Şehir Hatları'nın gelenekselleşen yaz etkinliklerinden Mehtap Turları da yeni sezonda yeniden yolcularla buluşacak.

Her cumartesi gerçekleştirilecek organizasyonda vapurda görev yapan müzisyenler canlı performanslarıyla yolculuğa eşlik edecek. Turlar, Bostancı, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar ve Beşiktaş üzerinden Rumeli Kavağı ile Anadolu Kavağı güzergahında düzenlenecek.

Uzun ve Kısa Boğaz Turları her gün birer kez, resmi tatillerde ise Kısa Boğaz Turu günde iki kez gerçekleştirilecek. (Haber görseli AA'ya aittir.)

BOĞAZ TURLARI YAZ BOYUNCA SÜRECEK

İstanbul Boğazı'nı denizden görmek isteyenler için düzenlenen kısa ve uzun boğaz turları da yaz sezonunda devam edecek.

Uzun Boğaz Turu ile Kısa Boğaz Turu her gün birer kez gerçekleştirilecek. Resmi tatiller ve bayram günlerinde ise Kısa Boğaz Turu'nun günlük sefer sayısı ikiye çıkarılacak.

İstanbul Boğazı’ndaki tekne turları, yaz mevsimi boyunca kesintisiz devam edecek. (Haber görseli Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

DENİZ TAKSİLER KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK

Tarifeli vapur seferlerinin dışında faaliyet gösteren Deniz Taksi hizmeti de yaz döneminde aralıksız devam edecek. Deniz taksiler haftanın yedi günü, günün 24 saati İstanbulluların kullanımına açık olacak.

Yaz tarifesine ilişkin detaylı bilgilere iskelelerde dağıtılan tarifelerden, dijital platformlardan ve Alo 153 Çözüm Merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler