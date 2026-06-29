Çeşme ve Bodrum dolup taştı: Ücretsiz halk plajı sayısı 23’e yükseliyor

Mevcut 20 halk plajının 12'si Mavi Bayrak statüsüne sahip olup uluslararası çevre ve kalite standartlarını karşılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen ücretsiz halk plajları projesi kapsamında 2026 yılında Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da yeni tesisler açılacak ve toplam sayı 23'e yükselecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında yalnızca denize giriş imkanı sunulmuyor; sosyal alanlar, çevre düzenlemeleri ve erişilebilirlik yatırımlarıyla halk plajları modern yaşam alanlarına dönüştürülüyor. Yeni yatırımlarla birlikte bu modelin Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen ücretsiz halk plajları projesi kapsamında 2026 yılında Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da yeni tesisler açılacak ve toplam sayı 23'e yükselecek.

ÜCRETSİZ HALK PLAJLARININ SAYISI 23'E ULAŞIYOR

Türkiye genelinde bugün itibarıyla 20 noktada hizmet veren ücretsiz girişli halk plajları ağı, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Halen faaliyet gösteren tesislerin 12'si Mavi Bayrak statüsüne sahip bulunurken, 2026 yılı içerisinde Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da açılması planlanan yeni tesislerle toplam sayı 23'e yükselecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje, vatandaşların kıyılardan eşit şartlarda yararlanmasını amaçlıyor. Proje kapsamında hayata geçirilen plajlar, güvenli ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkıyor.

Türkiye genelinde 20 noktada hizmet veren halk plajlarının 14'ü Antalya'da, 5'i Muğla'da ve 1'i İzmir'de bulunuyor.

HALK PLAJLARI ÜÇ BÜYÜK TURİZM BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Mevcut durumda ücretsiz halk plajlarının 14'ü Antalya'da, 5'i Muğla'da ve 1'i İzmir'de hizmet veriyor. Yeni yatırımlarla birlikte Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin de projeye dahil edilmesi hedefleniyor.

Çeşme'den Türkbükü'ne, Marmaris'ten Kemer'e kadar birçok önemli turizm merkezinde faaliyet gösteren halk plajları, her gelir grubundan vatandaşın denizden eşit şekilde faydalanmasına imkan sağlıyor.

Mevcut 20 halk plajının 12'si Mavi Bayrak statüsüne sahip olup uluslararası çevre ve kalite standartlarını karşılıyor.

"HALK PLAJLARI SOSYAL YAŞAMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı TURAŞ Genel Müdürü Mustafa Engin Akkaya, halk plajlarının yalnızca denize erişim sağlayan alanlar olmadığını belirterek, "Antalya'da hizmet veren halk plajlarımız yalnızca yerel halkın değil, yerli ve yabancı misafirlerimizin de yoğun şekilde tercih ettiği sosyal yaşam alanlarına dönüşmüştür. Temizlik, güvenlik, erişilebilirlik ve hizmet kalitesi açısından yüksek standartlarda işletilen bu tesislerimiz, turizm destinasyonlarımızın değerine de önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

Akkaya, özellikle Ege Bölgesi'nde yoğun turist hareketliliğinin yaşandığı merkezlerde halk plajlarının önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurgulayarak, "Turizm maliyetlerinin yükseldiği bir dönemde halk plajlarımız, kaliteli hizmeti erişilebilir fiyatlarla sunarak önemli bir sosyal denge unsuru haline gelmiştir. Önümüzdeki dönemde mevcut tesislerimizin hizmet kalitesini daha da yükseltirken, yeni yatırımlarla bu modeli farklı destinasyonlara taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TURAŞ Genel Müdürü Mustafa Engin Akkaya, halk plajlarının yüksek standartlarda işletildiğini ve turizm destinasyonlarına önemli katkı sağladığını belirtti.

ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİ HER GEÇEN YIL YÜKSELİYOR

Plajlarda gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleri, temizlik çalışmaları ve erişilebilirlik yatırımları ziyaretçiler tarafından olumlu karşılanıyor. Yetkililer, her sezon artan ziyaretçi memnuniyetinin sunulan hizmet kalitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtiyor.

Kemer Bahçecik Halk Plajı Sorumlusu Harun Köktürk, yapılan yenileme çalışmaları sayesinde tesisin daha modern ve estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Belek Halk Plajı Sorumlusu Kenan Kışla ise pilot olarak uygulanan dumansız hava sahası projesinin olumlu sonuçlar verdiğini ve ziyaretçilerin yeşil alanlarla bütünleşen plaj atmosferinden memnun kaldığını söyledi.

Halk plajlarında duş, tuvalet, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları ve engelli erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlemeler sunuluyor.

Marmaris İçmeler Halk Plajı'nda görev yapan Basri Ersin Seval, genç ve dinamik ekip yapısının yanı sıra yiyecek ve içecek hizmetlerindeki gelişmelerin ziyaretçiler tarafından beğeni topladığını dile getirdi.

Bodrum Torba Halk Plajı'nda ise özellikle deniz suyu kalitesi, çevre düzenlemeleri ve ailelere yönelik güvenli ortam ön plana çıkıyor.

Türkbükü Halk Plajı Sorumlusu Emre Tok da sahil düzenleme ve peyzaj çalışmalarının plaja yeni bir görünüm kazandırdığını belirterek, Mavi Bayrak başvurusunun yapıldığını ve ziyaretçilerden gelen olumlu geri dönüşlerin motivasyon sağladığını ifade etti.

20 halk plajının 12'si mavi bayraklı.

MAVİ BAYRAKLI HALK PLAJLARININ SAYISI 12'YE ULAŞTI

Ücretsiz giriş imkanı sunan halk plajlarında vatandaşlar duş, tuvalet, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları, bebek bakım odaları, mescitler ve spor alanları gibi birçok hizmetten faydalanabiliyor.

Ayrıca engelli bireylerin plajlardan rahatlıkla yararlanabilmesi amacıyla erişilebilirlik standartlarına uygun düzenlemeler de hayata geçiriliyor. Otopark ve yeme-içme alanlarıyla desteklenen tesisler, ziyaretçilere bütüncül bir hizmet sunuyor.

Bugün itibarıyla hizmet veren 20 halk plajının 12'si Mavi Bayrak sahibi olarak uluslararası çevre ve kalite standartlarını karşılıyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler