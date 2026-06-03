Gazi Koşusu öncesinde Sait Akson Koşusu, Kısrak Koşusu ve Mehmet Akif Ersoy Koşusu hazırlık yarışları olarak düzenlenecek.

100. yıl için özel logo hazırlandı ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Yarışa sadece 3 yaşlı İngiliz safkan tayları katılabilecek ve 2400 metrelik çim pistte koşulacak.

Veliefendi Hipodromu, haziran ayının sonunda Türk yarışçılık tarihinin en özel günlerinden birine ev sahipliği yapacak. Sadece 3 yaşlı İngiliz taylarının katılabildiği ve kariyerlerin şekillendiği Gazi Koşusu'nun 100. yılı için geri sayım sürerken, organizasyona özel hazırlanan yeni logo da kamuoyunun beğenisine sunuldu.

Gazi Koşusu öncesinde tayların son ciddi sınavları olarak kabul edilen grup koşuları da yarış takvimindeki yerini aldı. Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek önemli yarışlar, derbi öncesi form durumlarının görülmesi açısından büyük önem taşıyor.

Gazi Koşusu'nun 100. yılı dolayısıyla hazırlanan özel logo yarışseverlerle paylaşıldı. Yüz yıllık tarihi simgeleyen çalışma, organizasyonun önemini ve Türk yarışçılığındaki yerini vurgulayan unsurları bir araya getiriyor.

Türk at yarışçılığının zirvesi olarak kabul edilen Gazi Koşusu, bu yıl 100. kez düzenlenecek. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek dev organizasyonda, 3 yaşlı İngiliz safkanları 2400 metrelik çim pistte birincilik mücadelesi verecek. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen yarış, 1927 yılından bu yana aralıksız devam eden köklü geleneğiyle dikkat çekiyor.

SAİT AKSON KOŞUSU HEYECANI

Türk Jokey Kulübü'nün kurucu üyelerinden Sait Akson adına düzenlenen prestijli koşuda, 3 yaşlı erkek İngiliz tayları 2200 metre çim pistte mücadele edecek. Gazi Koşusu öncesindeki en önemli göstergelerden biri olarak kabul edilen yarış, dikkatle takip edilecek.

KISRAK KOŞUSU SAHNE ALACAK

Bu yıl 71'incisi düzenlenecek Kısrak Koşusu, 3 yaşlı dişi İngiliz taylarını bir araya getirecek. Gazi Koşusu öncesindeki son büyük sınavlardan biri olarak gösterilen yarışta, genç safkanlar önemli bir başarı elde etmek için piste çıkacak.

MEHMET AKİF ERSOY KOŞUSU ANKARA'DA KOŞULACAK

Hafta sonunun ilk önemli randevusu ise Ankara'da gerçekleştirilecek Mehmet Akif Ersoy Koşusu olacak. 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda yapılacak yarışta, 3 yaşlı İngiliz tayları 2200 metre çim pistte galibiyet arayacak. Bu mücadele, Gazi Koşusu öncesindeki son performans göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor.

YARIŞSEVERLERİN GÖZÜ VELİEFENDİ'DE

Yüzüncü yılına ulaşan Gazi Koşusu'nun yaklaşmasıyla birlikte gözler yeniden Veliefendi Hipodromu'na çevrildi. Türk yarışçılık tarihinin en önemli organizasyonlarından biri olan yarışta, yeni bir şampiyonun adını tarihe yazdırmasına sadece sayılı günler kaldı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Haberler