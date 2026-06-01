Fırat Nehri nasıl oluştu, iki antik nehir birleşmiş olabilir mi?

Araştırma bilgisayar modellemeleri ve sismik analizlere dayandığı için araştırmacılar sahadan alınacak örneklerin sonuçları güçlendirebileceğini belirtiyor.

Bilim insanları, bu iki nehrin birleşmemesi durumunda Bereketli Hilal'in bugünkü haliyle ortaya çıkmayabileceğini ve Mezopotamya uygarlıklarının gelişiminin etkilenebileceğini ifade ediyor.

Paleo-Karasu'nun Nil Nehri'nden, Paleo-Murat'ın ise modern Dicle ve Fırat'ın toplamından daha büyük olduğu tahmin ediliyor.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Fırat Nehri, yaklaşık 3,6 milyon ile 1,6 milyon yıl önce Paleo-Karasu ve Paleo-Murat adlı iki antik nehrin birleşmesiyle oluşmuş olabilir.

Ancak bilim insanları için Fırat'ın kendisi de uzun süredir çözülmeyi bekleyen bir soruydu. Nehrin modern uygarlıklardan çok daha eski olduğu biliniyordu. Fakat hangi jeolojik süreçlerle bugünkü haline ulaştığı tam olarak açıklanamıyordu.

Fırat, insanlık tarihinin en kritik coğrafyalarından birini şekillendirdi. Mezopotamya'da tarımı, şehirleşmeyi, yazının gelişimini, merkezi yönetimleri ve hukuk düzenini mümkün kılan verimli ortamın oluşmasında bu nehir belirleyici rol oynadı.

Fırat Nehri'nin kökeninde, milyonlarca yıl önce Türkiye'den akan iki antik nehrin birleşmesi yatıyor olabilir.

YENİ ÇALIŞMA, BU BİLİNMEYEN NOKTAYA IŞIK TUTUYOR.

National Geographic'in haberine göre, Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırma, Fırat'ın kökeninde iki antik nehrin bulunduğunu öne sürüyor.

Araştırmaya göre, bugünkü Türkiye'den Akdeniz Havzası'na doğru akan iki eski nehir zamanla yön değiştirdi. Bu nehirlerden biri kuzey kolu olan Paleo-Karasu, diğeri ise güney kolu Paleo-Murat olarak adlandırıldı.

Bu birleşme, daha sonra Bereketli Hilal olarak bilinen bölgenin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan en kritik jeolojik gelişmelerden biri olabilir.