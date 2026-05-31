Dünyanın en yaşlı ikinci ülkesi Japonya'da tarihi nüfus kaybı!
Japonya tarihinin en büyük demografik sarsıntısıyla karşı karşıya. Sayımların başladığı 1920'den bu yana kaydedilen en sert düşüş, ülkenin geleceği için 'son şans' uyarılarını da beraberinde getirdi.
- Japonya'da nüfus son beş yılda yüzde 2,5 azalarak 123 milyona geriledi ve 3 milyondan fazla kişi azaldı.
- Ölümlerin doğumlardan fazla olması nedeniyle nüfus üst üste üçüncü sayım döneminde geriledi.
- Çocuk nüfusu oranı yüzde 10,8'e düşerek 1950'lerden bu yana en düşük seviyeye indi.
- Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm eyaletlerde nüfus azalırken, Tokyo'nun nüfusu yüzde 1,4 arttı.
- Japon hükümeti 2030'a kadar olan dönemi nüfus kaybını tersine çevirmek için son kritik eşik olarak görüyor.
Japonya'da son resmi nüfus sayımına göre ülke nüfusu beş yılda yüzde 2,5 azalarak 123 milyona geriledi. Son beş yılda 3 milyondan fazla kişinin eksildiği bu tablo, sayımların başladığı 1920'den bu yana görülen en büyük nüfus kaybı olarak kayda geçti.
DEMOGRAFİK KRİZ SAYILARA YANSIDI
Hızla yaşlanan nüfus ve kronikleşen düşük doğum oranı, Japonya'nın en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Son sayım sonuçları da bu gidişatın durmadığını gösterdi.
Ülkede nüfus üst üste üçüncü sayım döneminde de geriledi. Bu tarihi düşüşün temel nedeni ise ölümlerin doğumlardan belirgin şekilde fazla olması olarak gösteriliyor.
SADECE TOKYO'DA NÜFUS ARTIYOR
Japonya'da demografik dengesizlik yalnızca genel nüfusta değil, bölgesel dağılımda da kendini gösteriyor. Sayım sonuçlarına göre Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm eyaletlerde nüfus azalıyor.
Başkent Tokyo'nun nüfusu artmayı sürdürürken, ülkenin geri kalanında küçülme dikkat çekiyor. Yetkililer, bu yığılmayı azaltmak için insanları ve işletmeleri kırsal bölgelere yönlendirecek yeni adımlar gerektiğini vurguluyor.
ÇOCUK NÜFUSU EN DÜŞÜK SEVİYEDE
Monako'nun ardından dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip olan Japonya'da çocuk nüfusunun payı da gerilemeye devam etti. Bu oran yüzde 10,8 ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'lerden bu yana en düşük seviyeye indi.
Bu veri, ülkenin yalnızca bugünkü nüfus kaybıyla değil, gelecekte daha da derinleşebilecek bir yaşlanma sorunuyla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.
YABANCI NÜFUS ARTIYOR AMA TEK BAŞINA YETMİYOR
Japonya'da yaşayan yabancı uyrukluların sayısı 3,2 milyonun üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Buna rağmen göçmen iş gücü, nüfus krizine kalıcı çözüm olarak görülmüyor.
Bunda ülkedeki siyasi yaklaşımın etkili olduğu belirtiliyor. Göç politikalarında daha katı bir çizgi izleyen liderlerin yönetimde olması, yabancı iş gücünün kalıcı bir nüfus politikası haline gelmesini zorlaştırıyor.
2030 İÇİN "SON ŞANS" UYARISI
Japon hükümeti, çocuk yetiştiren ailelere yönelik mali yardımlar gibi teşviklerin şu ana kadar beklenen sonucu vermediğini kabul ediyor.
Bu nedenle yetkililer, 2030'a kadar olan dönemi nüfus kaybını tersine çevirmek için son kritik eşik olarak görüyor. Hükümetin, bu süreçte daha kapsamlı ve daha radikal önlemleri devreye sokmayı planladığı belirtiliyor.