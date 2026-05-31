Muharrem ayı ne zaman başlıyor, aşure günü ne zaman? 2026 Diyanet hicri yılbaşı tarihi

Aşure Günü aynı zamanda birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün sembollerinden biri olarak görülüyor.

2026 yılında Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen bu tarihte birçok vatandaş aşure hazırlayarak komşularıyla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşma geleneğini sürdürüyor.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Muharrem ayı, İslam inancında en faziletli zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hicri takvimin başlangıcını oluşturan bu ay, Kur'an-ı Kerim'de savaşmanın yasaklandığı dört haram aydan biri olarak da biliniyor.

Müslümanlar için hem ibadet hem de tefekkür zamanı olarak değerlendirilen Muharrem ayında oruç tutmanın faziletli olduğuna inanılıyor. Özellikle Muharrem'in ilk günleri ve Aşure Günü, birçok kişi tarafından ibadet ve dua ile geçiriliyor.

Öte yandan Muharrem ayı, İslam tarihinin en acı hadiselerinden biri olan Kerbela olayının hüznünü de içinde barındırıyor. Bu yönüyle ay boyunca hem manevi coşku hem de derin bir tarih bilinci birlikte yaşanıyor.

