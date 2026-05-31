Muharrem ayı ne zaman başlıyor, aşure günü ne zaman? 2026 Diyanet hicri yılbaşı tarihi

2026 Muharrem ayı başlangıcı ve aşure günü tarihi Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Takvime göre hicri yılbaşı ve Muharrem ayının 1. günü 16 Haziran 2026 Salı gününe denk geliyor. Peki aşure günü ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Diyanet'in açıkladığı o tarihler ve Muharrem ayının manevi önemi.

  • Muharrem ayı 2026 yılında 16 Haziran tarihinde başlayacak ve bu tarih hicri yılbaşı olarak da idrak edilecek.
  • Hicri 1448 yılına girilecek olan Muharrem ayı, İslam dünyasında yeni bir yılın başlangıcını simgeliyor.
  • Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü, 25 Haziran 2026 tarihinde kutlanacak.
  • Muharrem ayı, İslam inancında en faziletli zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor ve oruç tutmanın faziletli olduğuna inanılıyor.
  • Muharrem ayı, İslam tarihinin önemli hadiselerinden biri olan Kerbela olayının hüznünü de barındırıyor.

Müslümanlar için manevi önemi büyük olan Muharrem ayı, 2026 yılında 16 Haziran tarihinde başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre aynı gün hicri yılbaşı olarak da idrak edilecek. Muharrem ayının başlamasıyla birlikte Hicri 1448 yılına girilmiş olacak.

İslam dünyasında yeni bir yılın başlangıcını simgeleyen Muharrem ayı, ibadetlerin yoğunlaştığı ve manevi duyguların ön plana çıktığı özel dönemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte İslam aleminde yeni hicri yıl da başlayacak. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem, Zilhicce ayının sona ermesinin ardından başlıyor. Hicri takvim ay hareketlerine göre hesaplandığı için miladi takvimde her yıl yaklaşık 10 ila 11 gün daha erken tarihlere denk geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2026 dini günler takvimine göre Muharrem ayının ilk günü ve hicri yılbaşı 16 Haziran 2026 Salı günü olacak.

2026 MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ TARİHLERİ

2026 yılında Muharrem ayına ilişkin önemli tarihler şöyle:

Dini GünHicri TarihMiladi Tarih
Hicri Yılbaşı1 Muharrem 144816 Haziran 2026
Aşure Günü10 Muharrem 144825 Haziran 2026

Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure Günü, İslam tarihinde önemli hadiselerle ilişkilendirilen özel günlerden biri olarak kabul ediliyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

2026 yılında Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen bu tarihte birçok vatandaş aşure hazırlayarak komşularıyla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşma geleneğini sürdürüyor.

Aşure Günü aynı zamanda birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün sembollerinden biri olarak görülüyor.

MUHARREM AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Muharrem ayı, İslam inancında en faziletli zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Hicri takvimin başlangıcını oluşturan bu ay, Kur'an-ı Kerim'de savaşmanın yasaklandığı dört haram aydan biri olarak da biliniyor.

Müslümanlar için hem ibadet hem de tefekkür zamanı olarak değerlendirilen Muharrem ayında oruç tutmanın faziletli olduğuna inanılıyor. Özellikle Muharrem'in ilk günleri ve Aşure Günü, birçok kişi tarafından ibadet ve dua ile geçiriliyor.

Öte yandan Muharrem ayı, İslam tarihinin en acı hadiselerinden biri olan Kerbela olayının hüznünü de içinde barındırıyor. Bu yönüyle ay boyunca hem manevi coşku hem de derin bir tarih bilinci birlikte yaşanıyor.

