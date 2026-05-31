65 milyon yıllık Levent Vadisi Türkiye'nin yeni turizm merkezi olma yolunda!

Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi, 65 milyon yıllık jeolojik geçmişi, 28 kilometrelik kanyonu ve devam eden yatırımlarla yaz sezonuna hazırlanıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar yürütülen bölge için, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş iddialı bir hedef ortaya koydu.

UNESCO HEDEFİ VE 150 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Levent Vadisi'nde incelemelerde bulunan Ulutaş, bölgenin yalnızca Malatya için değil, Türkiye için de önemli bir doğa ve turizm destinasyonu olabileceğini söyledi.

Ulutaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli yaklaşık 150 milyon liralık yatırımın sürdüğünü belirtti. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vadinin ziyaretçi potansiyelinin daha da artması bekleniyor.