65 milyon yıllık Levent Vadisi Türkiye'nin yeni turizm merkezi olma yolunda!
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan 65 milyon yıllık Levent Vadisi, 150 milyon liralık yatırımla Türkiye’nin yeni turizm destinasyonu olmaya hazırlanıyor. 28 kilometrelik kanyonu, fosil müzesi projesi ve sosyal tesisleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası yolunda ilerleyen vadi, doğa sporları ve bilimsel turların yeni merkezi olacak.
- Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki 65 milyon yıllık jeolojik geçmişe sahip Levent Vadisi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar yürütülüyor.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli yaklaşık 150 milyon liralık yatırım kapsamında vadide sosyal alanlar ve fosil müzesi oluşturulacak.
- 28 kilometre uzunluğundaki kanyon, doğa sporları, yürüyüş ve tırmanış için uygun alan olarak değerlendiriliyor.
- Haziran ayında Türkiye'nin farklı şehirlerinden motosiklet tutkunlarının katılacağı organizasyon düzenlenecek.
- Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, bölgenin Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olacağını belirtti.
Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi, 65 milyon yıllık jeolojik geçmişi, 28 kilometrelik kanyonu ve devam eden yatırımlarla yaz sezonuna hazırlanıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar yürütülen bölge için, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş iddialı bir hedef ortaya koydu.
UNESCO HEDEFİ VE 150 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Levent Vadisi'nde incelemelerde bulunan Ulutaş, bölgenin yalnızca Malatya için değil, Türkiye için de önemli bir doğa ve turizm destinasyonu olabileceğini söyledi.
Ulutaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli yaklaşık 150 milyon liralık yatırımın sürdüğünü belirtti. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vadinin ziyaretçi potansiyelinin daha da artması bekleniyor.
DOĞAL GÜZELLİĞİN YANINDA BİLİMSEL VE TARİHİ DEĞER DE ÖNE ÇIKIYOR
Ulutaş'a göre Levent Vadisi, sadece manzarasıyla değil, tarihi ve bilimsel yönleriyle de dikkat çekiyor. Bölgede bulunan fosillerin sergileneceği bir müzenin de proje kapsamında hizmete alınması planlanıyor.
Vadide ziyaretçilere yönelik sosyal alanların da oluşturulacağı belirtildi. Böylece bölgenin daha geniş bir kitleye hitap eden bir turizm noktası haline gelmesi amaçlanıyor.
DOĞA SPORLARI VE ETKİNLİKLERLE HAREKETLENECEK
28 kilometre uzunluğunda bir kanyona sahip olan Levent Vadisi'nin doğa sporları, yürüyüş, tırmanış ve bilimsel çalışmalar için uygun bir alan olduğu ifade edildi.
Yaz boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan vadide, haziran ayında Türkiye'nin farklı şehirlerinden motosiklet tutkunlarının katılacağı bir organizasyon da düzenlenecek. Bu etkinliğin, Levent Vadisi'nin tanıtımına katkı sunması hedefleniyor.
"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK"
Hasan Ulutaş, bölgenin taşıdığı potansiyele dikkat çekerek, "Burası sadece Malatya'nın değil, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olacak" dedi.
Levent Vadisi için yürütülen çalışmalar, bölgenin doğa turizmi ve açık hava etkinlikleri açısından daha görünür hale gelmesi yönündeki beklentiyi güçlendiriyor.