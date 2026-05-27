Bayramda saray ve müzeler açık mı? Girişler ücretsiz mi olacak?

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul’u ve tarihi yerleri gezmek isteyenler için müze, saray ve ören yerleri bayram boyunca ziyarete açık olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve İBB bünyesindeki tarihi mekanların bayram programı netleşti.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, Kurban Bayramı'nın ilk günü öğle saatlerine kadar kapalı olacak, diğer günlerde açık olacak.
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı milli saraylar, kasırlar ve müzeler bayramın birinci gününde kapalı, diğer günlerde açık olacak.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler, bayramın ilk günü saat 13.00'ten itibaren açık olacak.
  • Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı bayramın birinci gününde kapalı, diğer günlerde açık olacak.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, bayram süresince müzelere ücretsiz girişle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Kurban Bayramı tatilini şehir gezileriyle değerlendirmek isteyen vatandaşlar, müze ve sarayların çalışma düzenini araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere tarihi ve turistik noktalarda yoğunluk beklenirken, "Girişler ücretsiz olacak mı?" soruları gündemdeki yerini aldı.

Bayram tatilinde müze ve saray ziyaretleri yeniden hız kazandı. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK OLACAK MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzeler, Kurban Bayramı'nın ilk günü öğle saatlerine kadar kapalı olacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde ise ziyaretçiler müzeleri normal şekilde gezebilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı milli saraylar, kasırlar ve müzeler ise bayramın birinci gününde tamamen kapalı olacak. Söz konusu tarihi yapılar, bayramın kalan günlerinde yeniden ziyarete açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzelerde de benzer uygulama yapılacak. İBB'ye bağlı müzeler, bayramın ilk günü saat 13.00 itibarıyla ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.

Kültür rotaları Kurban Bayramı tatilinde yeniden gündemde.

TOPKAPI SARAYI BAYRAM PROGRAMI

Bayram tatilinde en yoğun ziyaretçi ağırlayan noktalardan biri olan Topkapı Sarayı'nın çalışma takvimi de belli oldu.

  1. gün: Kapalı
  2. gün: Açık
  3. gün: Açık
  4. gün: Açık

İstanbul’daki tarihi yapılar bayram ziyaretçilerine hazırlanıyor.

DOLMABAHÇE SARAYI ZİYARET SAATLERİ

Dolmabahçe Sarayı da bayramın ilk gününde kapalı olacak. Saray, bayramın ikinci gününden itibaren yeniden ziyaret edilebilecek.

  1. gün: Kapalı
  2. gün: Açık
  3. gün: Açık
  4. gün: Açık

BAYRAMDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı sürecine ilişkin ücretsiz giriş uygulamasıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle müzelerde standart giriş tarifesinin uygulanması bekleniyor.

Bazı özel müzeler ve belediyelere bağlı kültür noktalarında farklı uygulamalar yapılabileceği için ziyaret öncesinde ilgili kurumların resmi internet sitelerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

