Diyanet açıkladı: Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Akşam kesim yapılır mı?

Kurban kesimi sırasında okunabilecek dualardan biri şu şekilde aktarılıyor:

KURBAN KESİMİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDİYOR?

Mezheplere göre kurban kesim süresi farklılık gösteriyor.

HANEFî MEZHEBİNE GÖRE

Hanefî mezhebinde kurban kesimi bayramın 3. günü akşamına kadar devam ediyor.

Bu süre içerisinde gece ve gündüz kesim yapılabiliyor. Ancak alimler gündüz saatlerinde kesimin daha uygun olduğunu belirtiyor.

ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE

Şafiî mezhebinde ise kurban kesim süresi bayramın 4. günü gün batımına kadar uzayabiliyor.

KURBAN KESİMİ HANGİ GÜNLER YAPILACAK?

Bu yıl kurban kesimi bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü bayram namazının ardından başlayacak, 29 Mayıs Cuma akşamına kadar devam edecek.

Şafiî mezhebine mensup vatandaşlar ise ibadetlerini bayramın 4. gününe kadar sürdürebilecek.

