Diyanet açıkladı: Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Akşam kesim yapılır mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı kurbanlık hayvanların kesim saatleri ve usullerine ilişkin sıkça sorulan soruları yanıtladı. İşte 27-28-29 Mayıs tarihlerinde kurban kesecek vatandaşlar için il il bayram namazı sonrası başlayacak süreç, gün batımı detayı ve mezheplere göre kurban kesiminin sona ereceği saatler.
- Kurban kesimini gerçekleştirecek kişinin Müslüman olması gerekiyor ve hayvana eziyet edilmemesi gerekiyor.
- Kurbanlık hayvanın türüne göre kesim şekli değişiyor, sığır ve koyun gibi hayvanlar yatırılarak, deve ise ayakta kesiliyor.
- Kurban kesimi sırasında okunabilecek dualar arasında "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn" duası bulunuyor.
- Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan bölgelerde namazın ardından, kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vaktinden itibaren başlıyor.
- Hanefî mezhebinde kurban kesimi bayramın 3. günü akşamına kadar, Şafiî mezhebinde ise 4. gün gün batımına kadar devam ediyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar yalnızca kurban kesim vakitlerini değil, kurban ibadeti sırasında okunacak duaları ve dikkat edilmesi gereken dini kuralları da araştırıyor.
İslam alimlerinin aktardığı bilgilere göre kurban ibadetinde hem niyet hem de kesim usulü büyük önem taşıyor.
KURBANI KİMLER KESEBİLİR?
Kurban kesimini gerçekleştirecek kişinin Müslüman olması gerekiyor. Dini hükümlere göre kurban ibadetinin temel rüknü, kurbanlık hayvanın usulüne uygun şekilde kanının akıtılması olarak kabul ediliyor.
Kesim sırasında hayvana eziyet edilmemesi, işlemin dikkatli ve dini kurallara uygun şekilde yapılması gerekiyor.
HANGİ HAYVAN NASIL KESİLİR?
Kurbanlık hayvanın türüne göre kesim şekli değişiyor.
Sığır, manda, koyun ve keçi gibi hayvanlar yatırılarak, çenenin hemen alt kısmından boğazlanmak suretiyle kesiliyor. Bu yöntem dini kaynaklarda "zebh" olarak ifade ediliyor.
Deve ise:
- ayakta,
- sol ön ayağı bağlanarak,
- göğsünün hemen üzerinden kesiliyor. Bu kesim yöntemi ise "nahr" olarak adlandırılıyor.
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA
Kurban kesimi sırasında okunabilecek dualardan biri şu şekilde aktarılıyor:
"İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn."
- Anlamı: Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.
(el-En'âm, 79)
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dini kaynaklara göre kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan bölgelerde namazın ardından başlıyor.
Bayram namazının kılınmadığı yerlerde ise:
- sabah namazı vakti girdikten sonra,
- yani fecir vaktinden itibaren kurban kesilebiliyor.
KURBAN KESİMİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDİYOR?
Mezheplere göre kurban kesim süresi farklılık gösteriyor.
HANEFî MEZHEBİNE GÖRE
Hanefî mezhebinde kurban kesimi bayramın 3. günü akşamına kadar devam ediyor.
Bu süre içerisinde gece ve gündüz kesim yapılabiliyor. Ancak alimler gündüz saatlerinde kesimin daha uygun olduğunu belirtiyor.
ŞAFİİ MEZHEBİNE GÖRE
Şafiî mezhebinde ise kurban kesim süresi bayramın 4. günü gün batımına kadar uzayabiliyor.
KURBAN KESİMİ HANGİ GÜNLER YAPILACAK?
Bu yıl kurban kesimi bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü bayram namazının ardından başlayacak, 29 Mayıs Cuma akşamına kadar devam edecek.
Şafiî mezhebine mensup vatandaşlar ise ibadetlerini bayramın 4. gününe kadar sürdürebilecek.