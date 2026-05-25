Arefe günü sabah namazıyla başlıyor! Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, nasıl okunur?

Teşrik tekbirleri kadın ve erkek tüm Müslümanlar için önemli dini uygulamalar arasında bulunuyor.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İslam kaynaklarında yer alan rivayetlere göre teşrik tekbirlerinin kökeni, Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmekle sınandığı olaya dayanıyor.

Rivayete göre Cebrail'in gökten koçla gelişi sırasında "Allahu ekber" diyerek tekbir getirdiği, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in de buna karşılık verdiği aktarılıyor.

Bu nedenle teşrik tekbirleri, İslam dünyasında teslimiyetin, bağlılığın ve kulluk bilincinin sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.