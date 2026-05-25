Arefe günü sabah namazıyla başlıyor! Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman, nasıl okunur?
Diyanet’in 2026 dini günler takvimine göre teşrik tekbiri bu yıl Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs Salı günü sabah namazıyla başlıyor ve bayramın 4. günü olan 30 Mayıs Cumartesi günü ikindi namazıyla sona eriyor. Peki toplam 23 vakit getirilen teşrik tekbiri nedir, nasıl okunur? İşte teşrik tekbiri 2026 Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre teşrik tekbirleri, arefe günü sabah namazıyla başlıyor ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam ediyor. Böylece toplam 23 vakit farz namazın ardından teşrik tekbiri getiriliyor.
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?
Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı günlerinde farz namazların ardından okunan özel tekbirlere verilen isim olarak biliniyor. İslam alimleri, bu tekbirlerin Hz. İbrahim ile Hz. İsmail'in teslimiyetini simgeleyen önemli ibadetlerden biri olduğunu ifade ediyor.
Okunan tekbir şu şekilde:
"Allahü ekber Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhi'l-hamd."
Türkçe anlamı ise şöyle:
"Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur."
TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet'in açıkladığı takvime göre teşrik tekbirleri, arefe günü sabah namazıyla birlikte başlıyor. Uygulama, Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazının ardından sona eriyor.
Bu süreçte toplam 23 vakit farz namaz sonrası teşrik tekbiri okunuyor.
TEŞRİK TEKBİRİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?
- Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).
- Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.
- Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.
- Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri halinde ise tekbir getirilmez.
- Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82).
- Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).
TEŞRİK TEKBİRLERİNİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ VAKTİ
|Başlangıç
|Bitiş
|Toplam Vakit
|Arefe günü sabah namazı
|Bayramın 4. günü ikindi namazı
|23 vakit
TEŞRİK TEKBİRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
İslam kaynaklarında yer alan rivayetlere göre teşrik tekbirlerinin kökeni, Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmekle sınandığı olaya dayanıyor.
Rivayete göre Cebrail'in gökten koçla gelişi sırasında "Allahu ekber" diyerek tekbir getirdiği, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'in de buna karşılık verdiği aktarılıyor.
Bu nedenle teşrik tekbirleri, İslam dünyasında teslimiyetin, bağlılığın ve kulluk bilincinin sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.
TEŞRİK TEKBİRLERİ HANGİ NAMAZLARDAN SONRA GETİRİLİR
Teşrik tekbirleri, bayram süresince kılınan farz namazların ardından okunuyor. Uygulama şu şekilde gerçekleştiriliyor:
Farz namazın ardından,
- Selam verildikten hemen sonra,
- Her vakitte bir kez olacak şekilde okunuyor.
Diyanet kaynaklarına göre kadın ve erkek tüm Müslümanların teşrik tekbirlerini getirmesi gerekiyor.