Antep baklavasında bayram rekoru: Günlük üretim 120 tonu buluyor

Bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti baklava için Gaziantep'te hummalı hazırlık başladı. Ustalar, artan siparişleri zamanında teslim edebilmek adına imalathanelerde sabaha kadar mesai yaparken, üretim miktarı da rekor seviyeye ulaştı.

BAKLAVACILARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Kurban Bayramı öncesinde Gaziantep'te faaliyet gösteren baklava imalathanelerinde hareketlilik arttı. Yurt içi ve yurt dışından gelen yoğun siparişler nedeniyle ustalar üretim kapasitesini yükseltti. Gece saatlerinde başlayan çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

SİPARİŞLER İÇİN ARALIKSIZ MESAİ

Tamamen el işçiliğiyle hazırlanan baklavalar özenle paketlenerek Türkiye'nin farklı şehirlerine ve yurt dışına gönderiliyor. Uçak ve kara yolu taşımacılığıyla ulaştırılan siparişlerin zamanında yetişmesi için çalışanlar yoğun tempoda görev yapıyor.

Baklava ustası Ömer Çelebioğlu, bayram hazırlıklarının günler öncesinden başladığını ifade ederek sipariş yoğunluğunun her geçen gün arttığını söyledi.

ÜRETİM KAPASİTESİ İKİ KATINA YAKLAŞTI

Baklavanın hazırlanma sürecinde birçok aşamadan geçtiğini belirten Çelebioğlu, üretim kapasitesinin bayram dönemiyle birlikte önemli ölçüde yükseldiğini dile getirdi.

Normal günlerde Gaziantep genelinde yaklaşık 80 ton baklava üretildiğini aktaran Çelebioğlu, bayram yaklaşırken bu rakamın 100 ila 120 tona kadar çıktığını söyledi. Özellikle arife gününde üretimin zirveye ulaştığını belirten ustalar, tüm siparişleri eksiksiz yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

GELENEKSEL LEZZETE YOĞUN İLGİ

Bayram dönemlerinde baklavaya olan talebin ciddi şekilde arttığını ifade eden sektör temsilcileri, Gaziantep baklavasının hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. Yoğun mesaiye rağmen kaliteyi korumaya özen gösteren ustalar, bayram sofralarını geleneksel lezzetle buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

