2026 Zilhicce ayı hangi gün sona erecek? İlk 10 günün fazileti ve ibadet rehberi

İslam alimleri, Zilhicce’nin ilk 10 gününü yılın en faziletli günleri arasında gösteriyor.

HAC İBADETİNİN MERKEZİ KABUL EDİLİYOR

"Zilhicce" kelimesi, İslam kaynaklarında "hac ayı" anlamıyla ifade ediliyor. Kameri yılın son ayı olan bu dönem, İslam'dan önce de Arap toplumunda bilinen kutsal zamanlardan biri olarak kabul ediliyordu.

İslam'ın gelişiyle birlikte Zilhicce, hac ibadetinin yerine getirildiği en önemli dönemlerden biri olma özelliğini sürdürdü.

Bu ay içerisinde:

8'inci gün "Terviye"

9'uncu gün "Arefe"

10'uncu gün ise Kurban Bayramı'nın ilk günü

olarak idrak ediliyor.

Aynı zamanda "eyyâm-ı teşrîk" olarak bilinen teşrik günleri de yine bu ay içinde yer alıyor.