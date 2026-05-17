2026 Zilhicce ayı hangi gün sona erecek? İlk 10 günün fazileti ve ibadet rehberi
Milyonlarca Müslüman, hicri yılın son ayı olan Zilhicce ayını ibadet ve dualarla karşılamaya hazırlanıyor. Diyanet’in 2026 takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü (bu gece) başlayacak olan Zilhicce ayı, Kurban Bayramı ve hac ibadetinin de habercisi. Fecr Suresi’nde üzerine yemin edilen o mübarek "on gece"ye dair tüm merak edilenleri, Zilhicce ayında oruç tutmanın faziletlerini ve bu ayda dikkat edilmesi gereken sünnetleri sizler için derledik. İşte adım adım Zilhicce ayı ibadet rehberi.
- Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce ayı 2026 yılında 18 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 15 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
- Zilhicce ayı içerisinde Kurban Bayramı ve hac ibadeti yerine getirilecek.
- İslam alimleri Zilhicce'nin ilk 10 gününün faziletli olduğunu belirtiyor ve bu günlerde oruç tutulması müstehap kabul ediliyor.
- Zilhicce ayının 9'uncu günü Arefe, 10'uncu günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olarak idrak ediliyor.
- Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimini açıkladı.
İslam aleminin büyük bir manevi heyecanla beklediği mübarek Zilhicce ayının başlamasına kısa süre kaldı. Kurban Bayramı'nı ve hac ibadetini içinde barındıran hicri yılın son ayı, Müslümanlar için ibadet, rahmet ve bereketin yoğun şekilde hissedildiği özel zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimiyle birlikte Zilhicce ayının başlangıç ve bitiş tarihleri de netleşti. Özellikle ilk 10 gününün fazileti nedeniyle milyonlarca vatandaş şimdiden ibadet hazırlıklarına başladı.
ZİLHİCCE AYI 18 MAYIS'TA BAŞLAYACAK
Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce, 2026 yılında 18 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Müslümanlar, 17 Mayıs Pazar gecesi itibarıyla bu mübarek ayın manevi atmosferine girmiş olacak.
İslam alimleri tarafından yılın en kıymetli günleri arasında gösterilen Zilhicce'nin ilk günleri, özellikle nafile ibadetler ve oruç açısından büyük önem taşıyor.
Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber'in bu günlerde yapılan salih amellerin Allah katında çok değerli olduğunu bildirdiğine dair rivayetler yer alıyor. Bu nedenle birçok Müslüman, Zilhicce'nin ilk günlerini ibadetle değerlendirmeye özen gösteriyor.
KURBAN BAYRAMI'NI DA KAPSIYOR
Mübarek ay, Kurban Bayramı'nı da içine alıyor. Diyanet takvimine göre Zilhicce ayı 15 Haziran 2026 Pazartesi günü sona erecek. Ardından 16 Haziran Salı günü itibarıyla hicri yılbaşı başlayacak ve Muharrem ayına girilecek.
Böylece Hicri 1447 yılı tamamlanmış olacak.
HAC İBADETİNİN MERKEZİ KABUL EDİLİYOR
"Zilhicce" kelimesi, İslam kaynaklarında "hac ayı" anlamıyla ifade ediliyor. Kameri yılın son ayı olan bu dönem, İslam'dan önce de Arap toplumunda bilinen kutsal zamanlardan biri olarak kabul ediliyordu.
İslam'ın gelişiyle birlikte Zilhicce, hac ibadetinin yerine getirildiği en önemli dönemlerden biri olma özelliğini sürdürdü.
Bu ay içerisinde:
- 8'inci gün "Terviye"
- 9'uncu gün "Arefe"
- 10'uncu gün ise Kurban Bayramı'nın ilk günü
olarak idrak ediliyor.
Aynı zamanda "eyyâm-ı teşrîk" olarak bilinen teşrik günleri de yine bu ay içinde yer alıyor.
İLK 10 GÜNÜN FAZİLETİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR
İslam alimleri ve hadis kaynaklarında Zilhicce'nin ilk 10 gününün faziletine özel vurgu yapılıyor. Müfessirlerin önemli bölümü, Fecr Suresi'nde geçen "on gece" ifadesini Zilhicce'nin ilk 10 günü olarak yorumluyor.
Hadis kaynaklarında yer alan rivayetlerden birinde Hz. Peygamber'in şu ifadeleri aktarılıyor:
"Allah katında salih amellerin en sevimli olduğu günler, Zilhicce'nin ilk on günüdür."
Bu nedenle Müslümanlar, söz konusu günlerde:
- oruç tutmaya,
- zikir ve tesbihi artırmaya,
- sadaka vermeye,
- Kur'an tilavetine yönelmeye
daha fazla önem veriyor.
ORUÇ VE KURBAN İBADETİYLE İLGİLİ TAVSİYELER BULUNUYOR
Kaynaklarda, Hz. Peygamber'in Zilhicce'nin ilk dokuz gününde oruç tuttuğuna ilişkin rivayetler yer alıyor. Bu nedenle birçok İslam alimi, bu günlerde oruç tutulmasını müstehap kabul ediyor.
Öte yandan hac ibadeti sırasında güç kaybı yaşanmaması için hacı adaylarının özellikle Arefe günü oruç tutmasının uygun görülmediğine dair değerlendirmeler de bulunuyor.
Bazı hadis rivayetlerinde ise kurban kesecek kişinin, Zilhicce ayı başladıktan sonra kurban ibadetini yerine getirene kadar saç ve tırnak kesmemesinin tavsiye edildiği aktarılıyor.
İSLAM TARİHİNDE ÖNEMLİ OLAYLAR BU AYDA YAŞANDI
Zilhicce ayı yalnızca ibadet yönüyle değil, İslam tarihindeki önemli gelişmelerle de öne çıkıyor.
Kaynaklarda:
- Birinci ve İkinci Akabe Biatları,
- Hudeybiye Antlaşması,
- Hz. Osman'ın şehit edilmesi,
- Hz. Peygamber'in oğlu Hz. İbrahim'in doğumu
gibi önemli hadiselerin bu ay içerisinde gerçekleştiği belirtiliyor.