Sağanaklar yüzde 87 arttı: Türkiye'de su yılında 38 yılın rekoru kırıldı

Uzmanlar, mevcut teknolojinin büyük ölçekli iklim olaylarını yönlendirecek düzeyde olmadığını ve bir ülkenin yağmurunu başka ülkeye yönlendirmenin mümkün olmadığını açıkladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Uzman, sosyal medyada yayılan iklim silahı ve hava manipülasyonu iddialarının bilimsel dayanağı olmayan komplo teorileri olduğunu belirtti.

2026 kış mevsiminde ölçülen yağış miktarları bazı bölgelerde son 66 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Türkiye'de 1 Ekim 2025 - 31 Mart 2026 döneminde kaydedilen yağış miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artış gösterdi ve son 38 yılın en yüksek su yılı yağış seviyesi kayıtlara geçti.

Son aylarda Türkiye genelinde etkisini artıran yağışlı hava sistemi, meteorolojik verilerde tarihi bir tablo ortaya koydu. 1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 arasındaki dönemde kaydedilen yağış miktarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artış gösterdiği açıklandı. Uzmanlar, sosyal medyada gündeme gelen "iklim silahı" ve "hava manipülasyonu" iddialarına karşı bilimsel açıklamalarda bulundu.

SU YILI YAĞIŞLARINDA TARİHİ ARTIŞ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görev yapan Uzman, Türkiye'de 2025 sonbaharı ile 2026 ilkbaharı arasındaki dönemde yağışların uzun yıllar ortalamasının oldukça üzerine çıktığını belirtti. Yapılan değerlendirmelere göre, 1 Ekim 2025 - 31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan su yılı yağışları, mevsim normallerinin yüzde 25 üzerinde gerçekleşti.

Aynı dönemin geçen yılla kıyaslandığında ise yağış miktarında yüzde 87'lik artış yaşandığı ifade edildi. Böylece Türkiye'de son 38 yılın en yüksek su yılı yağış seviyesi kayıtlara geçti.

KIŞ YAĞIŞLARINDA 66 YILLIK REKOR

Uzman, 2026 kış mevsiminde ölçülen yağış miktarlarının bazı bölgelerde son 66 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi. Özellikle baraj doluluk oranları, tarımsal sulama kaynakları ve yer altı su rezervleri açısından bu yağışların önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Uzmanlar, yağışların bölgesel farklılıklar gösterse de genel tablo itibarıyla Türkiye'nin büyük bölümünde olumlu etkiler oluşturduğunu ifade ediyor.

SOSYAL MEDYADAKİ "İKLİM SİLAHI" İDDİALARI

Yoğun yağışların ardından sosyal medyada yayılan "hava manipülasyonu" ve "iklim silahı" iddialarına da değinen Uzman, bu söylemlerin büyük bölümünün bilimsel dayanağı olmayan komplo teorileri olduğunu belirtti.

Meteoroloji ve iklim bilimi alanındaki uzmanların, söz konusu iddiaları doğrulanmamış dezenformasyon içerikleri olarak değerlendirdiği aktarıldı. Özellikle bulut tohumlama uygulamalarının yanlış yorumlandığına dikkat çekildi.

BULUT TOHUMLAMA NEDİR?

Uzman, bulut tohumlamanın mevcut bulut sistemlerinin yağış bırakma ihtimalini artırmaya yönelik bir yöntem olduğunu ifade etti. Bu yöntemde temel amaç, bulut içindeki su damlacıkları ve buz kristallerinin büyümesini hızlandırarak yağmur veya kar oluşumunu desteklemek.

Bulut tohumlama çalışmalarında genellikle uçaklarla bulutlara özel maddeler püskürtülmesi, yer istasyonlarından atmosfere parçacık gönderilmesi ya da roket ve jeneratör sistemlerinin kullanılması gibi yöntemlerin tercih edildiği belirtildi.

"İKLİMİ KONTROL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bulut tohumlamada en sık kullanılan maddelerin gümüş iyodür, tuz parçacıkları ve kuru buz olduğunu söyleyen Uzman, bu yöntemin sıfırdan bulut oluşturamayacağını vurguladı.

Bilimsel araştırmalarda bulut tohumlamanın bazı durumlarda yağışı yüzde 5 ila yüzde 20 arasında artırabildiğinin görüldüğünü ifade eden Uzman, mevcut teknolojinin büyük ölçekli iklim olaylarını yönlendirecek düzeyde olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Bir ülkenin yağmurunu başka bir ülkeye yönlendirmek ya da büyük çaplı hava olaylarını kontrol etmek günümüz teknolojisiyle gerçekçi kabul edilmiyor" değerlendirmesine yer verildi.

