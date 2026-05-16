19 Mayıs’ta SOLOTÜRK Samsun semalarında: Milli bayramda gökyüzü şöleni
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri öncesinde Samsun semalarında hareketlilik yaşandı. Bayram kutlamaları kapsamında gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ekipleri, şehir üzerinde çevre tanıma ve prova uçuşları gerçekleştirerek vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı.
Türk Hava Kuvvetleri'nin gözde akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün Samsun'daki hazırlıkları başladı. Gösteri öncesi yapılan uçuşlarda F-16 savaş uçakları, hem gösteri alanını kontrol etti hem de akrobatik manevralarla gökyüzünde görsel şölen sundu. Sahil şeridinde toplanan vatandaşlar, pilotların performansını ilgiyle takip etti.
SAMSUN SEMALARINDA SOLOTÜRK HEYECANI
19 Mayıs kutlamaları için Samsun'a gelen SOLOTÜRK ekibi, çevre tanıma uçuşu kapsamında kent semalarında prova yaptı. Gösteride görev alacak 2 adet F-16 savaş uçağı, belirlenen rota üzerinde uçuş gerçekleştirirken çeşitli manevralarla dikkat çekti.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
SOLOTÜRK uçuşlarını izlemek isteyen çok sayıda vatandaş sahil bölgeleri ile yüksek noktalara akın etti. Gökyüzünde sergilenen hareketleri cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar, Türk pilotlarının performansına alkışlarla destek verdi.
GÖSTERİLER 19 MAYIS'A KADAR SÜRECEK
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin, 19 Mayıs'a kadar Samsun'da deneme ve hazırlık uçuşlarına devam edeceği öğrenildi. Kutlamaların ana gösteri programı ise salı günü saat 16.00'da Canik Doğu Park'ta gerçekleştirilecek.