Diplomasinin gizli dili: Liderlerin kıyafet şifreleri ortaya çıktı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kurta adı verilen geleneksel kıyafetleri tercih ederek kültürel köklerine vurgu yapıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana takım elbise yerine askeri tarz kıyafetler tercih ediyor.

Siyasi liderlerin resmi ziyaretlerde ve uluslararası zirvelerde yaptığı kıyafet seçimleri, son yıllarda diplomasi dilinin dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Bazı liderler geleneksel kıyafetlerle kültürel kimliklerini öne çıkarırken, bazıları renkler ve aksesuarlar aracılığıyla politik duruşlarını yansıtıyor. Uzmanlara göre moda, günümüzde "yumuşak güç" stratejisinin önemli parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

KIYAFETLER, DİPLOMASİNİN SESSİZ DİLİNE DÖNÜŞTÜ

Dünya genelinde siyasi figürlerin tercih ettiği kıyafetler, yalnızca estetik bir unsur olmanın ötesine geçerek diplomatik iletişimin önemli araçlarından biri haline geldi. Liderler, resmi temsilciler ve lider eşleri; renk, desen ve aksesuar seçimleriyle hem politik mesaj vermeyi hem de kamuoyunda belirli bir algı oluşturmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre kıyafet tercihleri, kişisel kimliğin ve siyasi duruşun görsel bir ifadesi olarak öne çıkarken aynı zamanda ülkelerin uluslararası ilişkilerdeki "yumuşak güç" stratejilerine de katkı sağlıyor.

KRALİÇE ELIZABETH MODAYI DİPLOMASİYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Siyasi mesaj içeren kıyafet tercihleri denildiğinde akla gelen isimlerden biri eski İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth oldu. Tahtta bulunduğu 70 yıl boyunca kıyafetleri ve şapkalarıyla dikkat çeken Kraliçe'nin gardırobunun bilinçli şekilde planlandığı değerlendirildi.

Elizabeth'in kullandığı broşlardan tercih ettiği renklere kadar birçok detayın sembolik anlam taşıdığı ifade edilirken, ziyaret ettiği ülkelerin kültürel motiflerine uygun seçimler yapması da diplomatik nezaket örneği olarak yorumlandı.

Özellikle 2011'de İrlanda'ya yaptığı ziyarette yeşil renkli takım giymesi, uluslararası basında "barış" ve "uzlaşma" mesajı olarak değerlendirildi.

TRUDEAU'NUN ÇORAPLARI GÜNDEM OLDU

Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau da sıra dışı çorap tercihleriyle diplomatik mesaj veren liderler arasında yer aldı. Farklı semboller taşıyan çoraplarıyla sık sık gündeme gelen Trudeau için uluslararası medyada "çorap diplomasisi" ifadesi kullanıldı.

2017'de Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne NATO logolu pembe çoraplarla katılan Trudeau'nun bu tercihi uzun süre konuşuldu. Zirvede eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaşadığı renkli diyalog da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Trudeau'nun 2018'de Hindistan'a yaptığı ziyarette ailesiyle birlikte geleneksel Hint kıyafetleri giymesi de dikkat çekti. Bazı çevreler bunu kültürel saygı göstergesi olarak yorumlarken, bazı yorumcular ise tercihleri fazla gösterişli buldu.

ZELENSKİY'NİN ASKERİ TARZI SAVAŞIN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de kıyafetleri üzerinden mesaj veren liderlerden biri olarak öne çıktı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana takım elbise yerine askeri tarz kıyafetler tercih eden Zelenskiy'nin bu yaklaşımı, cephedeki askerlerle dayanışmanın sembolü olarak yorumlandı.

Bazı çevreler bu tercihi güçlü bir liderlik mesajı olarak değerlendirirken, kimi protokol uzmanları ise resmi diplomatik kurallardan uzak bir görüntü oluşturduğunu savundu.

Zelenskiy'nin 2025 yılında ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede takım elbise giymemesi de gündem oldu. Bir gazetecinin bu konudaki sorusuna Zelenskiy'nin, "Savaş bittikten sonra giyeceğim." yanıtını vermesi uluslararası basında geniş yer buldu.

MERKEL'İN SADE TARZI "SİYASİ ÜNİFORMA" OLARAK YORUMLANDI

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yıllar boyunca benzer kesim blazer ceketler tercih etmesi de siyaset ve moda ilişkisi açısından dikkat çekici örneklerden biri oldu.

Merkel'in sade ve gösterişten uzak tarzı, birçok yorumcu tarafından "iş odaklı lider" imajının parçası olarak değerlendirildi. Koyu tonlardaki ceketleri, geniş kesim pantolonları ve düz ayakkabıları zamanla onun siyasi kimliğiyle özdeşleşti.

JAPON PRENSESİN OJESİ SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın 2025 yılında Türkiye ziyareti sırasında kullandığı Türk bayraklı oje tasarımı da sembolik diplomatik jestler arasında yer aldı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu tercih, Türkiye ile Japonya arasındaki dostane ilişkilere yapılan ince bir gönderme olarak yorumlandı.

MODİ GELENEKSEL KIYAFETLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de geleneksel kıyafet tercihleriyle uluslararası kamuoyunda sıkça konuşulan liderler arasında bulunuyor.

Özellikle "kurta" adı verilen geleneksel kıyafeti tercih eden Modi'nin bu tarzıyla kültürel köklerine vurgu yaptığı belirtiliyor. Bazı yorumcular ise bu tercihin milliyetçi bir siyasi imaj oluşturma amacı taşıdığını savunuyor.

2015 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın Hindistan ziyareti sırasında Modi'nin kıyafetleri uluslararası medyada geniş yankı uyandırmıştı. Obama'nın esprili şekilde "Ben de bir Modi kurtası giymeyi düşünüyorum." sözleri uzun süre konuşulmuştu.

(AA, Yapay zeka)

