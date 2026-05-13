Salep üretiminde büyük başarı: 3 dönümden 600 kilo hasat aldı

Üretim sürecinde üç çocuğuyla birlikte çalışan Köseoğlu, hem aile ekonomisine katkı sağlıyor hem de çocuklarına tarımın önemini öğretiyor.

Köseoğlu'nun salep üretimi köydeki kadınların ilgisini çekti ve devlet destekleriyle üretime katılmak için bilgi almaya başladılar.

Köseoğlu, Kadın Çiftçi kredisi ve Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı izinlerle geçen yıl üç dönüm araziye 60 bin fide dikerek 600 kilogram ürün elde etti.

Doğada gördüğü bir çiçekten ilham alan üç çocuk annesi Gülsüm Köseoğlu, kısa sürede salep üreticisine dönüştü. Zonguldak'ta başladığı üretimle hem aile ekonomisine katkı sağlayan hem de köydeki kadınlara örnek olan Köseoğlu, gelecek yıl ekim alanını büyütmeyi hedefliyor.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YENİ BİR İŞ KAPISI AÇTI

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Kabaca köyünde yaşayan 39 yaşındaki Gülsüm Köseoğlu'nun hayatı, ailesiyle çıktığı bir doğa gezisinde değişti. Yürüyüş sırasında dikkatini çeken bir çiçeği araştıran Köseoğlu, bunun doğadan toplanması yasak olan ve ekonomik değeri oldukça yüksek salep orkidesi olduğunu öğrendi.

Bitkinin kullanım alanlarının geniş olması ve piyasada yoğun talep görmesi, Köseoğlu'nu üretim yapma fikrine yöneltti. Salep orkidesinin özellikle içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde değerlendirildiğini öğrenen üretici, girişim için harekete geçti.

YASAL İZİNLERLE ÜRETİME BAŞLADI

Salep yetiştiriciliği için gerekli prosedürleri yerine getiren Köseoğlu, "Kadın Çiftçi" kredisine başvurarak destek aldı. Ardından Zonguldak Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden gerekli izinleri temin ederek üretime başladı.

Geçtiğimiz yıl üç dönümlük arazisine 60 bin fide diken Köseoğlu, sezon sonunda yaklaşık 600 kilogram ürün elde etti. İlk yılda aldığı verimin kendisini motive ettiğini belirten üretici, gelecek dönemde ekim alanını genişletmeyi planlıyor.

KÖYDEKİ KADINLARA ÖRNEK OLDU

Salep üretiminin çevresindeki kadınların da ilgisini çektiğini ifade eden Köseoğlu, köy sakinlerinin üretim hakkında bilgi almaya başladığını söyledi. Dayanışma içinde çalıştıklarını belirten Köseoğlu, kadınların devlet desteklerinden yararlanarak üretime katılabileceğini dile getirdi.

Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasını istediğini vurgulayan Köseoğlu, salep yetiştiriciliğinin hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sunduğunu ifade etti.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ÜRETİYOR

Üretim sürecinde çocuklarının da aktif rol aldığını anlatan Köseoğlu, bu sayede onların küçük yaşta tarım ve üretimin önemini öğrendiğini söyledi. Çocuklarıyla birlikte çalışmanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Köseoğlu, üretim alanını gelecek yıllarda 10 dönüme çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

