2026'ın ilk Mavi Ay'ı geliyor! 31 Mayıs’ta saat kaçta ve nasıl izlenir?

Dolunayın en yoğun evresi 08:45 UTC saatinde yaşanacak ve özellikle gece saatlerinde hava koşullarının açık olduğu bölgelerde net gözlemlenebilecek.

Mavi Ay ismi takvimsel bir anlam taşıyor ve Ay normalde olduğu gibi parlak beyaz, gümüş ve sarı tonlarında görünecek.

Mayıs ayının ilk dolunayı 1 Mayıs'ta yaşandığı için aynı ay içindeki ikinci dolunay Mavi Ay olarak tanımlanıyor.

Mayıs ayının son günlerinde gerçekleşecek Mavi Dolunay, 2026'nın en özel gök olayları arasında gösteriliyor. Nadir görülen bu astronomik olay sırasında Ay, gece boyunca tüm ihtişamıyla gökyüzünü aydınlatacak. Dolunayın gerçekleşeceği tarih ve Türkiye saatiyle görüleceği an da belli oldu.

2026 MAVİ AY NE ZAMAN GÖRÜLECEK?

Astronomik hesaplamalara göre 2026 yılının ilk Mavi Ay'ı, 31 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Mayıs ayının ilk dolunayı 1 Mayıs tarihinde yaşandığı için, aynı ay içerisindeki ikinci dolunay "Mavi Ay" olarak tanımlanıyor.

Gökyüzünde tamamen dolu ve parlak şekilde görülecek Ay, ayın son gecesinde izleyenlere görsel bir şölen sunacak.

TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA ZİRVEYE ULAŞACAK?

Uluslararası astronomi verilerine göre dolunayın en yoğun evresi 08:45 UTC saatinde yaşanacak. Türkiye'nin UTC+3 zaman diliminde bulunması nedeniyle Mavi Ay, Türkiye saatiyle yaklaşık 11:45'te maksimum parlaklığa ulaşacak.

Uzmanlar, Ay'ın özellikle gece saatlerinde ve hava koşullarının açık olduğu bölgelerde daha net gözlemlenebileceğini belirtiyor.

"MAVİ AY" İSMİ NEREDEN GELİYOR?

"Mavi Ay" ifadesi çoğu zaman Ay'ın gerçekten mavi renkte olacağı düşüncesini oluşturuyor. Ancak bu adlandırma tamamen takvimsel bir anlam taşıyor. Astronomide bir takvim ayı içinde meydana gelen ikinci dolunaya "Mavi Ay" deniliyor.

Bu nedenle Ay, normalde olduğu gibi parlak beyaz, gümüş ve sarı tonlarında görünecek.

AY GERÇEKTEN MAVİ GÖRÜNEBİLİR Mİ?

Nadir bazı atmosfer olaylarında Ay'ın mavimsi bir renkte algılanması mümkün olabiliyor. Özellikle büyük volkanik patlamalar, yoğun orman yangınları veya havadaki yüksek miktarda partikül, ışığın kırılmasına neden olarak Ay'ın rengini farklı gösterebiliyor.

Ancak uzmanlara göre 31 Mayıs 2026'daki Mavi Dolunay'da böyle bir renk değişimi beklenmiyor.

