2026 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve anlamı

2026 yılı takvimine göre Anneler Günü kutlamaları için geri sayım başladı. Annelere duyulan sevgi ve minnetin ifade edildiği bu anlamlı gün 10 Mayıs 2026 Pazar günü idrak edilecek. Modern temelleri 1908 yılına dayanan geleneğin bu yılki tarih detayları hediye araştırmalarına başlayan ve aile ziyaretlerini organize edecek vatandaşlar için netleşti. İşte 2026 Anneler Günü’ne dair merak edilenler.

2026 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Tarihçesi ve anlamı
  • 2026 yılında Anneler Günü 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
  • Anneler Günü her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak belirleniyor.
  • Anneler Günü'nün modern temelleri 1908 yılında ABD'li Anna Jarvis'in başlattığı girişime dayanıyor.
  • ABD Kongresi 1914 yılında Anneler Günü'nü resmi olarak kabul etti.
  • Anneliğe duyulan saygının kökleri Antik Yunan dönemindeki bahar festivallerine kadar uzanıyor.

Anneler Günü, 2026 yılında Mayıs ayının ikinci pazar gününe denk geliyor. Bu özel gün, annelere duyulan sevgi ve minnetin en yoğun şekilde ifade edildiği anlamlı zamanlardan biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kişi, şimdiden bu güne dair planlarını yapmaya ve hediye seçeneklerini araştırmaya başladı.

Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazarında kutlanıyor.

Her yıl değişen takvim yapısına rağmen aynı geleneği sürdüren Anneler Günü, bu yıl da baharın en canlı döneminde kutlanacak. Mayıs ayının ortasına denk gelen tarih doğanın uyanışıyla birlikte duygusal bağların daha güçlü hissedildiği bir atmosfer sunuyor.

2026’da bu özel gün 10 Mayıs Pazar tarihine denk geliyor.

2026 ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?

2026 yılı takvimine göre Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü olarak belirlenen bu tarih, ailelerin bir araya gelmesini kolaylaştıran bir zaman dilimi sunuyor.

Pazar gününe denk gelmesi, özellikle çalışanlar ve öğrenciler için plan yapmayı daha pratik hale getiriyor. Bu durum, aile ziyaretlerinden küçük sürprizlere kadar pek çok hazırlığın daha rahat organize edilmesini sağlıyor.

Anneler Günü’nün modern temeli 1908 yılına dayanıyor.

ANNELER GÜNÜ'NÜN ORTAYA ÇIKIŞI

Anneler Günü'nün modern anlamdaki temelleri 1908 yılına uzanıyor. ABD'li Anna Jarvis'in vefat eden annesini anmak için başlattığı girişim, kısa sürede geniş kitlelere yayılan bir harekete dönüştü. Bu süreç, 1914 yılında ABD Kongresi'nin kararıyla resmiyet kazandı.

Ancak bu özel günün kökeni yalnızca modern tarihle sınırlı değil. Anneliğe duyulan saygı ve bağlılık, Antik Yunan dönemindeki bahar festivallerine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip.

KÜRESEL BİR DEĞER OLARAK ANNELER GÜNÜ

Günümüzde Anneler Günü, sadece belirli bir ülkeye ait olmaktan çıkıp evrensel bir anlam taşıyor. Farklı kültürlerde çeşitli şekillerde kutlansa da ortak nokta değişmiyor: annelere duyulan sevgi ve teşekkür.

2026 yılında da bu özel gün milyonlarca insan için sadece bir kutlama değil, aynı zamanda duygusal bir bağın yeniden hatırlandığı anlamlı bir durak olacak.

