16 Nisan 2026'da akaryakıt fiyatlarında sürücüler için olumlu bir değişiklik yaşandı. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 4,04 TL indirim uygulanırken pompa fiyatları da yeniden güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel rakamlar belli oldu. İşte sektör kaynaklarına göre yeni fiyat listesi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar ne kadar oldu?
İstanbul akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
Benzin: 62,70 TL
Motorin: 71,59 TL
LPG: 34,99 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 62,56 TL
Motorin: 71,45 TL
LPG: 34,39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,67 TL
Motorin: 72,71 TL
LPG: 34,87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 63,94 TL
Motorin: 72,99 TL
LPG: 34,79 TL
Fiyatlar neden değişiyor?
Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.