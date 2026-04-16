Motorine indirim geldi tabela değişti: 16 Nisan 2026 İzmir, İstanbul, Ankara akaryakıt fiyatları...

16 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Gece yarısı motorine 4,04 TL indirim geldi ve tabelalar güncellendi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni fiyat listesi.

  • 16 Nisan 2026'da motorin litre fiyatına 4,04 TL indirim uygulandı ve pompa fiyatları güncellendi.
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 62,70 TL, motorin 71,59 TL ve LPG 34,99 TL oldu.
  • İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 62,56 TL, motorin 71,45 TL ve LPG 34,39 TL olarak belirlendi.
  • Ankara'da benzin 63,67 TL, motorin 72,71 TL ve LPG 34,87 TL seviyesinde açıklandı.
  • İzmir'de benzin 63,94 TL, motorin 72,99 TL ve LPG 34,79 TL olarak fiyatlandırıldı.

16 Nisan 2026'da akaryakıt fiyatlarında sürücüler için olumlu bir değişiklik yaşandı. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 4,04 TL indirim uygulanırken pompa fiyatları da yeniden güncellendi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel rakamlar belli oldu. İşte sektör kaynaklarına göre yeni fiyat listesi...

16 Nisan 2026'da motorin litre fiyatına 4,04 TL indirim uygulandı ve pompa fiyatları güncellendi.Fotoğraf:AA

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar ne kadar oldu?

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 62,70 TL
Motorin: 71,59 TL
LPG: 34,99 TL

Anadolu Yakası

Benzin: 62,56 TL
Motorin: 71,45 TL
LPG: 34,39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,67 TL
Motorin: 72,71 TL
LPG: 34,87 TL

İzmir'de benzin 63,94 TL, motorin 72,99 TL ve LPG 34,79 TL olarak fiyatlandırıldı.

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 63,94 TL
Motorin: 72,99 TL
LPG: 34,79 TL

Piyasa koşulları benzin fiyatları üzerinde etkili oluyor. Fotoğraf:AA

Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

