2026 TUS/1 - STS Tıp Doktorluğu sınav giriş belgeleri açıklandı: Sınav tarihleri ne zaman?

15 Mart 2026'da yapılacak TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavlarına katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar belgelerini 5 Mart saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden edinebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için düzenlenecek Seviye Tespit Sınavı (STS) Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarına ilişkin sınava giriş belgelerini yayımladı.

BELGELER ÖSYM'NİN ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ'NDE

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi'ni 5 Mart 2026 saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alabilecek.

Belgelere ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilebilecek. ÖSYM tarafından adaylara ayrıca sınava giriş belgesi gönderilmeyecek.

SINAV BİNALARINA GİRİŞ SAATLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM'nin duyurusuna göre, sınav günü belirlenen saatlerden sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı belirtildi.

Buna göre;

Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 1. Aşama Sınavı için adaylar 10.00'dan sonra,

Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu 2. Aşama Sınavı için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına giriş yapamayacak.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE FOTOĞRAF ZORUNLU

Sınava Giriş Belgesi üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri ile adayın fotoğrafı yer alacak. Adayların belge çıktısı alırken fotoğrafın görünür olmasına dikkat etmeleri gerekiyor.

Belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısı kabul edilecek ancak sınav günü adayların belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Fotoğrafın bulunmadığı veya belgeyi ibraz etmeyen adaylar sınava alınmayacak.

SINAV GÜNÜ İÇİN UYARILAR

Sınav binalarında yoğunluk yaşanmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalar getirmemeleri isteniyor. Ayrıca adayların metal aksesuar içermeyen sade kıyafetlerle gelmeleri ve sınavdan en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları öneriliyor.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adayların yalnızca şeffaf pet şişe içinde su getirmelerine izin verilecek.

GEÇERLİ KİMLİK BELGESİ ŞARTI

Adayların sınava girebilmesi için sınava giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı geçerli kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Sınavda geçerli sayılan kimlik belgeleri şunlar:

📌Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı

📌Süresi geçerli pasaport

📌Pasaportu bulunmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC Kimlik Kartı

📌Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlara ve kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kart

📌Bunların dışında kalan sürücü belgesi, meslek kimlik kartı ve benzeri belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacak.

KİMLİK BELGELERİNDE BELİRLİ ŞARTLAR ARANACAK

Nüfus cüzdanında soğuk damga bulunması, güncel bir fotoğrafın yer alması ve T.C. kimlik numarasının bulunması gerekiyor. T.C. kimlik numarasının sonradan elle veya daktilo ile eklenmiş olması durumunda belge geçersiz sayılacak.

Ayrıca geçerlilik süresi dolmuş pasaportlar da kabul edilmeyecek. Belgelerini eksiksiz şekilde yanında bulundurmayan adaylar mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacak, alınsalar bile sınavları geçersiz sayılabilecek.