KİMLİK BELGELERİNDE BELİRLİ ŞARTLAR ARANACAK

Nüfus cüzdanında soğuk damga bulunması, güncel bir fotoğrafın yer alması ve T.C. kimlik numarasının bulunması gerekiyor. T.C. kimlik numarasının sonradan elle veya daktilo ile eklenmiş olması durumunda belge geçersiz sayılacak.

Ayrıca geçerlilik süresi dolmuş pasaportlar da kabul edilmeyecek. Belgelerini eksiksiz şekilde yanında bulundurmayan adaylar mazeretleri ne olursa olsun sınava alınmayacak, alınsalar bile sınavları geçersiz sayılabilecek.