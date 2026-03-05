GEÇERLİ KİMLİK BELGESİ ŞARTI
Adayların sınava girebilmesi için sınava giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve onaylı geçerli kimlik belgesini de yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Sınavda geçerli sayılan kimlik belgeleri şunlar:
📌Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanı
📌Süresi geçerli pasaport
📌Pasaportu bulunmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC Kimlik Kartı
📌Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlara ve kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kart
📌Bunların dışında kalan sürücü belgesi, meslek kimlik kartı ve benzeri belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacak.