Karadeniz sallandı! AFAD depremin şiddetini açıkladı: Trabzon, Rize, Giresun...

AFAD’dan alınan verilere göre bugün saat 16:05 sularında Karadeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Karadeniz sallandı! AFAD depremin şiddetini açıkladı: Trabzon, Rize, Giresun...
  • AFAD verilerine göre bugün saat 16:05'te Karadeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem 24.59 kilometre derinlikte gerçekleşti ve bölgedeki sahil şeridinde hafif şekilde hissedildi.
  • İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
  • Aynı gün saat 15:09'da Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde başka bir deprem daha kaydedildi.
  • Bugün Türkiye'nin çeşitli illerinde 1.0 ile 4.3 büyüklüğünde toplam 15 deprem meydana geldi.

Karadeniz'de korkutan deprem!

AFAD verilerine göre bugün saat 16:05'te Karadeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kaynak: AFAD

AFAD'dan alınan verilere göre, bugün saat 16:05 sularında Karadeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4.59 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki sahil şeridinde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Aynı gün saat 15:09'da Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde başka bir deprem daha kaydedildi.

📍 Depreme En Yakın 5 Yerleşim Merkezi

Depremin merkez üssüne en yakın noktalar Trabzon'un sahil ilçeleridir:

  1. Fenerköy (Çarşıbaşı, Trabzon): 242.53 KM

  2. Kerem (Çarşıbaşı, Trabzon): 243.30 KM

  3. Gülbahçe (Çarşıbaşı, Trabzon): 243.37 KM

  4. Mersin (Akçaabat, Trabzon): 243.68 KM

  5. Salova (Çarşıbaşı, Trabzon): 244.51 KM

🏙️ Depreme En Yakın 5 İl

Kuş uçuşu mesafeye göre sarsıntının merkezine en yakın olan ana şehir merkezleri şunlardır:

  • Trabzon: 252.27 KM

  • Rize: 260.61 KM

  • Giresun: 280.72 KM

  • Ordu: 292.32 KM

  • Artvin: 294.58 KM

En son deprem kaydedilen iller belli oldu. Fotoğraf: AA

En son nerede deprem oldu?

Tarih (TS)YerBüyüklükTipDerinlik (Km)Enlem / Boylam
16:05:35Karadeniz4.3MW24.5943.270 / 39.622
15:30:17Sındırgı (Balıkesir)1.3ML13.6039.220 / 28.175
15:11:06Simav (Kütahya)0.9ML7.0039.236 / 28.936
15:09:45Karadeniz4.3MW7.3743.379 / 39.525
15:09:42Simav (Kütahya)1.4ML7.0039.236 / 28.949
14:20:56Dulkadiroğlu (K.Maraş)1.2ML7.0037.409 / 37.049
14:16:25Antakya (Hatay)2.1ML7.0336.342 / 36.206
14:11:17Kalecik (Ankara)1.0ML7.6640.053 / 33.340
14:09:52Sarayköy (Denizli)1.0ML7.0037.916 / 28.801
13:54:37Simav (Kütahya)1.8ML7.0039.255 / 28.963
13:51:50Sındırgı (Balıkesir)1.2ML6.6639.192 / 28.234
13:48:35Kepsut (Balıkesir)2.7ML6.7039.824 / 28.273
13:06:29Merkez (Kırklareli)1.2ML6.1141.923 / 27.353
13:06:09İliç (Erzincan)1.5ML7.0039.655 / 38.541
12:48:46Eyüp (İstanbul)1.1ML7.2041.257 / 28.834

