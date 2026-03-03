Karadeniz sallandı! AFAD depremin şiddetini açıkladı: Trabzon, Rize, Giresun...

Aynı gün saat 15:09'da Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde başka bir deprem daha kaydedildi.

AFAD'dan alınan verilere göre, bugün saat 16:05 sularında Karadeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4.59 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki sahil şeridinde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.