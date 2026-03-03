Karadeniz sallandı! AFAD depremin şiddetini açıkladı: Trabzon, Rize, Giresun...
AFAD’dan alınan verilere göre bugün saat 16:05 sularında Karadeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- AFAD verilerine göre bugün saat 16:05'te Karadeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem 24.59 kilometre derinlikte gerçekleşti ve bölgedeki sahil şeridinde hafif şekilde hissedildi.
- İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
- Aynı gün saat 15:09'da Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde başka bir deprem daha kaydedildi.
- Bugün Türkiye'nin çeşitli illerinde 1.0 ile 4.3 büyüklüğünde toplam 15 deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan verilere göre, bugün saat 16:05 sularında Karadeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 4.59 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki sahil şeridinde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
📍 Depreme En Yakın 5 Yerleşim Merkezi
Depremin merkez üssüne en yakın noktalar Trabzon'un sahil ilçeleridir:
Fenerköy (Çarşıbaşı, Trabzon): 242.53 KM
Kerem (Çarşıbaşı, Trabzon): 243.30 KM
Gülbahçe (Çarşıbaşı, Trabzon): 243.37 KM
Mersin (Akçaabat, Trabzon): 243.68 KM
Salova (Çarşıbaşı, Trabzon): 244.51 KM
🏙️ Depreme En Yakın 5 İl
Kuş uçuşu mesafeye göre sarsıntının merkezine en yakın olan ana şehir merkezleri şunlardır:
Trabzon: 252.27 KM
Rize: 260.61 KM
Giresun: 280.72 KM
Ordu: 292.32 KM
Artvin: 294.58 KM
En son nerede deprem oldu?
|Tarih (TS)
|Yer
|Büyüklük
|Tip
|Derinlik (Km)
|Enlem / Boylam
|16:05:35
|Karadeniz
|4.3
|MW
|24.59
|43.270 / 39.622
|15:30:17
|Sındırgı (Balıkesir)
|1.3
|ML
|13.60
|39.220 / 28.175
|15:11:06
|Simav (Kütahya)
|0.9
|ML
|7.00
|39.236 / 28.936
|15:09:45
|Karadeniz
|4.3
|MW
|7.37
|43.379 / 39.525
|15:09:42
|Simav (Kütahya)
|1.4
|ML
|7.00
|39.236 / 28.949
|14:20:56
|Dulkadiroğlu (K.Maraş)
|1.2
|ML
|7.00
|37.409 / 37.049
|14:16:25
|Antakya (Hatay)
|2.1
|ML
|7.03
|36.342 / 36.206
|14:11:17
|Kalecik (Ankara)
|1.0
|ML
|7.66
|40.053 / 33.340
|14:09:52
|Sarayköy (Denizli)
|1.0
|ML
|7.00
|37.916 / 28.801
|13:54:37
|Simav (Kütahya)
|1.8
|ML
|7.00
|39.255 / 28.963
|13:51:50
|Sındırgı (Balıkesir)
|1.2
|ML
|6.66
|39.192 / 28.234
|13:48:35
|Kepsut (Balıkesir)
|2.7
|ML
|6.70
|39.824 / 28.273
|13:06:29
|Merkez (Kırklareli)
|1.2
|ML
|6.11
|41.923 / 27.353
|13:06:09
|İliç (Erzincan)
|1.5
|ML
|7.00
|39.655 / 38.541
|12:48:46
|Eyüp (İstanbul)
|1.1
|ML
|7.20
|41.257 / 28.834