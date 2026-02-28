Biyolojik saat durduruldu: 40’lı yaşlardan sonra hamilelik mümkün mü?

Dr. Agata Zielinska yumurtaların in vitro olarak ilk kez gençleştirildiğini belirtti. İlerleyen yaşlarda önemi ne? Uzmanlara göre yumurtaların kalitesi yaşla birlikte düşer, kromozom hataları artar. 30'lu yaşların ortasında yumurtaların yarısından fazlası yanlış kromozom sayısına sahip. Bu durum düşük, kısırlık ve Down sendromu riskini yükseltir. Yeni teknik, özellikle 40 yaş üstü kadınlarda tek bir tüp bebek döngüsü ile başarı şansını artırmayı vaat ediyor.

Teknik menopoz sonrası doğurganlığı artırmıyor ve yumurta rezervi tükendiğinde etkili değil. Sınırlamalar ve gelecek adımlar neler? Bu teknik, menopoz sonrası dönemde doğurganlığı artırma kapasitesine sahip değildir; yumurta rezervi tükendiğinde etkinliği sınırlıdır. Mevcut aşamada klinik denemeler ve güvenlik değerlendirmeleri devam ediyor.