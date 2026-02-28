Biyolojik saat durduruldu: 40’lı yaşlardan sonra hamilelik mümkün mü?
Bilim insanları 40 yaş üstü kadınlarda tüp bebek başarısını artıracak bir yöntem geliştirdi. Yumurtalara özel bir protein enjekte edilerek kromozom hataları azaltılıyor böylece daha sağlıklı embriyolar ve yüksek hamilelik şansı sağlanıyor.
- Bilim insanları 40 yaş ve üstü kadınlarda tüp bebek tedavisinin başarı şansını artırmak için Shugoshin 1 proteini mikroenjeksiyonu yöntemi geliştirdi.
- Yeni teknik yumurtalardaki kusurlu kromozom oranını 35 yaş üstü kadınlarda yüzde 65'ten yüzde 44'e düşürüyor.
- Dr. Agata Zielinska yumurtaların in vitro olarak ilk kez gençleştirildiğini belirtti.
- Teknik menopoz sonrası doğurganlığı artırmıyor ve yumurta rezervi tükendiğinde etkili değil.
- Uzman Melina Schuh bu yöntemin tüp bebekteki başarı oranlarının son on yıldaki en büyük iyileşmesi olma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
Bilim insanları 40 yaş ve üstü kadınlarda tüp bebek tedavisinin başarı şansını artırabilecek yeni bir teknik geliştirdi. Bu yöntem yumurtaların yaşa bağlı genetik kusurlarını azaltmayı hedefliyor.
Yeni teknik nasıl çalışıyor?
NY Post'ta yer alan habere göre Dr. Agata Zielinska, yumurtaların in vitro olarak ilk kez gençleştirildiğini belirtiyor. Teknik Shugoshin 1 adlı proteinin mikroenjeksiyonu ile yumurtalardaki kromozom hatalarını azaltıyor.
İŞLEM ADIMLARI
- İşlem öncesi: Yumurtalarda kusurlu kromozom oranı %53 (35 yaş üstü kadınlarda %65).
- İşlem sonrası: Bu oran %29'a (%44'e) düşüyor.
- Bu, tüp bebek tedavisi sırasında daha sağlıklı embriyoların oluşma olasılığını artırıyor.
İlerleyen yaşlarda önemi ne?
Uzmanlara göre yumurtaların kalitesi yaşla birlikte düşer, kromozom hataları artar. 30'lu yaşların ortasında yumurtaların yarısından fazlası yanlış kromozom sayısına sahip. Bu durum düşük, kısırlık ve Down sendromu riskini yükseltir. Yeni teknik, özellikle 40 yaş üstü kadınlarda tek bir tüp bebek döngüsü ile başarı şansını artırmayı vaat ediyor.
Sınırlamalar ve gelecek adımlar neler?
Bu teknik, menopoz sonrası dönemde doğurganlığı artırma kapasitesine sahip değildir; yumurta rezervi tükendiğinde etkinliği sınırlıdır. Mevcut aşamada klinik denemeler ve güvenlik değerlendirmeleri devam ediyor.
Uzman Melina Schuh,"Yaşla birlikte azalan bir proteini tespit edip gençlik seviyesine döndürmek büyük fark yaratıyor"diyor. Bu yöntem, son on yılda tüp bebek tedavisindeki başarı oranlarında görülen en büyük ilerlemeyi sağlayabilir.
