Gökyüzünde kozmik konvoy: Merkür’den Satürn’e altı gezegen aynı karede
Gökbilim meraklılarını heyecanlandıran nadir bir gökyüzü olayı kapıda. Bilim insanlarının “gezegen geçit töreni” olarak adlandırdığı bu etkileyici buluşmada altı gezegen Şubat ayının son haftasında aynı anda gökyüzünde görülebilecek.
Hızlı Özet Göster
- 28 Şubat'a kadar Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ufuk çizgisinde aynı anda gözlemlenebilecek.
- Merkür, Venüs, Satürn ve Jüpiter çıplak gözle görülebilirken Uranüs ve Neptün için dürbün veya teleskop gerekiyor.
- En iyi gözlem zamanı gün batımından yaklaşık 30 dakika sonrası olacak.
- Açık hava ve karanlık gökyüzü alanları gözlem için ideal koşulları sunuyor.
- Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Darryl Seligman olayın amatör gökbilimciler için nadir bir fırsat olduğunu belirtiyor.
Uzmanlara göre 28 Şubat'a kadar sürecek bu görsel şölen sırasında Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ufuk çizgisi boyunca adeta kozmik bir konvoy oluşturacak. Olay yaklaşık altı aydır ilk kez bu ölçekte gözlemlenebilecek.
Gerçekten hizalanıyorlar mı?
NY Post'ta yer alan habere göre her ne kadar "hizalanma" olarak anılsa da gezegenler uzayda tek bir çizgi üzerinde sıralanmıyor. Bu durum Dünya'dan bakıldığında oluşan bir perspektif etkisi. Gezegenler, Güneş'in etrafındaki yörüngelerinde milyonlarca hatta milyarlarca kilometre aralıklarla dolanmayı sürdürüyor.Ancak ekliptik düzlem üzerindeki konumları sayesinde gökyüzünde aynı zaman diliminde görünür hale geliyorlar.
Michigan Eyalet Üniversitesi'nden astronomi profesörü Darryl Seligman bu tür olayların hem somut hem de gözlemlenebilir olması nedeniyle özellikle heyecan verici olduğunu belirtiyor. Amatör gökbilimciler için aynı anda altı gezegeni görmek nadir bir fırsat anlamına geliyor.Uzayın kilidi açılıyor
Hangileri çıplak gözle görülebilecek?
NASA'ya göre hava koşulları uygun olduğu takdirde Merkür, Venüs, Satürn ve Jüpiter çıplak gözle seçilebilecek. Daha sönük görünen Uranüs ve Neptün için ise dürbün ya da teleskop gibi optik ekipman gerekecek.
En iyi gözlem zamanı ise gün batımından yaklaşık 30 dakika sonrası. Örneğin New York City'de 28 Şubat'ta Güneş 17.46'da batarken, geçit töreni için en uygun saat 18.16 civarı olacak.
Nereden izlenmeli?
Uzmanlar, açık ve bulutsuz bir akşamın tercih edilmesini, mümkünse şehir ışıklarından uzak karanlık bölgelerin seçilmesini öneriyor. Ulusal ve eyalet parklarındaki "karanlık gökyüzü" alanları ideal seçenekler arasında.New York'ta izlemek isteyenler için Hudson Nehri kıyıları, Brooklyn Heights gezinti yolu, yüksek katlı binaların çatıları ve Rockaways bölgesi öneriliyor.
Gökyüzünün bu nadir buluşması, hem deneyimli astronomlar hem de ilk kez teleskop başına geçecek meraklılar için unutulmaz bir manzara vadediyor. Şubat ayının son günlerinde gözler ufukta olacak.