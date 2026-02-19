Gökyüzünde kozmik konvoy: Merkür’den Satürn’e altı gezegen aynı karede

Hızlı Özet Göster 28 Şubat'a kadar Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ufuk çizgisinde aynı anda gözlemlenebilecek.

Merkür, Venüs, Satürn ve Jüpiter çıplak gözle görülebilirken Uranüs ve Neptün için dürbün veya teleskop gerekiyor.

En iyi gözlem zamanı gün batımından yaklaşık 30 dakika sonrası olacak.

Açık hava ve karanlık gökyüzü alanları gözlem için ideal koşulları sunuyor.

Michigan Eyalet Üniversitesi'nden Darryl Seligman olayın amatör gökbilimciler için nadir bir fırsat olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre 28 Şubat'a kadar sürecek bu görsel şölen sırasında Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ufuk çizgisi boyunca adeta kozmik bir konvoy oluşturacak. Olay yaklaşık altı aydır ilk kez bu ölçekte gözlemlenebilecek.

28 Şubat'a kadar Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ufuk çizgisinde aynı anda gözlemlenebilecek. Gerçekten hizalanıyorlar mı? NY Post'ta yer alan habere göre her ne kadar "hizalanma" olarak anılsa da gezegenler uzayda tek bir çizgi üzerinde sıralanmıyor. Bu durum Dünya'dan bakıldığında oluşan bir perspektif etkisi. Gezegenler, Güneş'in etrafındaki yörüngelerinde milyonlarca hatta milyarlarca kilometre aralıklarla dolanmayı sürdürüyor.Ancak ekliptik düzlem üzerindeki konumları sayesinde gökyüzünde aynı zaman diliminde görünür hale geliyorlar.