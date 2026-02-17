TÜİK mutluluk karnesini paylaştı: Bekarlık sultanlık değilmiş! Türkiye'de evli bireyler zirvede
Türkiye’de mutluluk oranı yeniden yükselişte. TÜİK 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre toplumun yarıdan fazlası kendini mutlu hissediyor. Kadınlar, evliler ve 55-64 yaş grubu öne çıkarken aile, sağlık ve umut duygusu mutluluğun temel kaynağı olarak dikkat çekiyor. Rapora göre evli bireylerin evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu kaydedildi.
- Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre Türkiye'de mutluluk oranı 2024'te %49,6 iken 2025'te %53,3'e yükseldi.
- 55-64 yaş grubunda mutluluk oranı %47,5'ten %54,6'ya çıkarak tüm yaş grupları arasında en yüksek artışı gösterdi.
- Evli bireylerin mutluluk oranı %56,9 ile evli olmayanların %46,6'lık oranından daha yüksek gerçekleşti.
- Katılımcıların %69'u ailesini mutluluk kaynağı olarak belirtirken, değerler açısından %64,9 ile sağlıklı olmak ilk sırada yer aldı.
- Kamu hizmetlerinden en yüksek memnuniyet %74,1 ile asayiş hizmetlerinde ölçülürken, %31,3 ile hayat pahalılığı en önemli sorun olarak öne çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçları, Türkiye'de mutluluk oranının yeniden yükselişe geçtiğini ortaya koydu. 18 yaş ve üzeri bireylerde mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2024'te %49,6 iken 2025'te 3,7 puan artarak %53,3'e çıktı. Mutsuz olduğunu söyleyenlerin oranı ise %14,5'ten %13,0'a geriledi.
Kadınlar Zirvede Erkeklerde Dikkat Çeken Artış
Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde kadınların mutluluk oranı erkeklere kıyasla daha yüksek seyretti.
- Erkeklerde mutluluk oranı %46,9'dan %51,4'e yükseldi.
- Kadınlarda ise %52,3'ten %55,1'e çıktı.
- Her iki grupta da artış yaşanırken, kadınlar mutlulukta yine önde yer aldı.
En Büyük Sıçrama 55-64 Yaş Grubunda
2025'te mutluluk oranı tüm yaş gruplarında yükseldi. En dikkat çekici artış ise 55-64 yaş grubunda görüldü.Bu yaş aralığında mutluluk oranı %47,5'ten %54,6'ya çıkarak 7,1 puanlık artış gösterdi.
Diğer yaş gruplarında tablo şöyle şekillendi:
- 18-24 yaş: %54,4
- 25-34 yaş: %53,6
- 35-44 yaş: %52,9
- 45-54 yaş: %50,8
- 65 yaş ve üzeri: %54,3
- Özellikle orta yaş ve üzeri gruplardaki yükseliş dikkat çekti.
Evli Bireyler Daha Mutlu
Araştırma, evli bireylerin evli olmayanlara göre daha yüksek mutluluk oranına sahip olduğunu gösterdi.
- Evli bireylerde mutluluk oranı: %56,9
- Evli olmayanlarda: %46,6
- Evli kadınların (%59,6) mutluluk oranı, evli erkeklere (%54,2) kıyasla daha yüksek gerçekleşti.
Mutluluğun Kaynağı: Aile ve Sağlık
Bireylerin mutluluk kaynağı çoğunlukla aileleri oldu. Katılımcıların:
- %69'u ailesinin,
- %15,6'sı çocuklarının,
- %4,8'i kendisinin,
- %3,9'u eşinin,
- %3,3'ü anne-babasının,
- %1,9'u torunlarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.
Değerler açısından ise en büyük mutluluk kaynağı sağlıklı olmak oldu (%64,9). Bunu sevgi (%14,7), başarı (%9,8), para (%7,7) ve iş (%2,7) takip etti.
Her 100 Kişiden 67'si Geleceğe Umutla Bakıyor
Araştırmaya göre bireylerin %67,1'i geleceğinden umutlu. Erkeklerde bu oran %67,1, kadınlarda ise %67,2 olarak ölçüldü.
Yaşam Memnuniyeti 5,7 Seviyesinde Sabit
Hayatını bir bütün olarak değerlendiren bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi, 0 ile 10 arasında yapılan ölçümde 2024 ve 2025 yıllarında 5,7 olarak hesaplandı. Erkek ve kadınlarda da ortalama aynı seviyede kaldı.
Kamu Hizmetlerinde En Yüksek Memnuniyet Asayişte
2025'te kamu hizmetlerinden en yüksek memnuniyet oranı %74,1 ile asayiş hizmetlerinde ölçüldü.
Bunu sırasıyla:
- Ulaştırma (%71,3)
- Sağlık (%69,4)
- Sosyal Güvenlik Kurumu (%64,5)
- Adli hizmetler (%60,5)
- Eğitim (%58,7) izledi.
Araştırmaya göre Türkiye'nin en önemli sorunu olarak %31,3 ile hayat pahalılığı öne çıktı. Ardından %16,5 ile yoksulluk ve %16,1 ile eğitim geldi.
2003 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması, bireylerin genel mutluluk algısını, temel yaşam alanlarındaki memnuniyetini ve kamu hizmetlerine bakışını ölçmeyi amaçlıyor. 2025 yılı saha çalışması 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapıldı.