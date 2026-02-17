TÜİK mutluluk karnesini paylaştı: Bekarlık sultanlık değilmiş! Türkiye'de evli bireyler zirvede

Araştırma, evli bireylerin evli olmayanlara göre daha yüksek mutluluk oranına sahip olduğunu gösterdi.

Evli bireylerin mutluluk oranı %56,9 ile evli olmayanların %46,6'lık oranından daha yüksek gerçekleşti.

Değerler açısından ise en büyük mutluluk kaynağı sağlıklı olmak oldu (%64,9). Bunu sevgi (%14,7), başarı (%9,8), para (%7,7) ve iş (%2,7) takip etti.

Katılımcıların %69'u ailesini mutluluk kaynağı olarak belirtirken, değerler açısından %64,9 ile sağlıklı olmak ilk sırada yer aldı.

Hayatını bir bütün olarak değerlendiren bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi, 0 ile 10 arasında yapılan ölçümde 2024 ve 2025 yıllarında 5,7 olarak hesaplandı. Erkek ve kadınlarda da ortalama aynı seviyede kaldı.

Araştırmaya göre bireylerin %67,1'i geleceğinden umutlu. Erkeklerde bu oran %67,1, kadınlarda ise %67,2 olarak ölçüldü.

2025'te kamu hizmetlerinden en yüksek memnuniyet oranı %74,1 ile asayiş hizmetlerinde ölçüldü. Bunu sırasıyla:

Araştırmaya göre Türkiye'nin en önemli sorunu olarak %31,3 ile hayat pahalılığı öne çıktı. Ardından %16,5 ile yoksulluk ve %16,1 ile eğitim geldi.

2003 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması, bireylerin genel mutluluk algısını, temel yaşam alanlarındaki memnuniyetini ve kamu hizmetlerine bakışını ölçmeyi amaçlıyor. 2025 yılı saha çalışması 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında yapıldı.