İSKİ baraj doluluk oranı yüzde 27,54 | İşte barajlara dağılımı...

İstanbul’da baraj doluluk oranları 28 Ocak 2026 itibarıyla yakından takip ediliyor. Kış yağışları su seviyelerini kısmen etkiledi. İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranını yüzde 27,54 olarak kaydedildi.

İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı 28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla yüzde 27,54 olarak kaydedildi.

Baraj AdıDoluluk (%)
Elmalı%80
Darlık%45
Ömerli%39
Istrancalar%38
Alibey%22
Büyükçekmece%18
Terkos%17
Sazlıdere%16
Pabuçdere%7
Kazandere%5
