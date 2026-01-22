Müge Anlı canlı yayın: Kayıp, cinayet, yasak aşk dosyası açılıyor

(Ailesi İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Nail Yüce için kayıp başvurusu yaptı | Müge Anlı)

NE OLMUŞTU?

Ailesi İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Nail Yüce'nin, bir kadın tarafından kandırıldığı ve alıkonulduğu iddiasıyla konu Müge Anlı'ya taşındı.

Anne Yeter Yüce, oğlunun 30 Eylül 2024'te Rabia isimli bir kadınla tanıştığını bu tarihten sonra her şeyin tersine döndüğünü anlattı.

Anne Yüce'nin iddiasına göre Nail Yüce'nin işlettiği iş yeri, bu tanışmadan sonra her ay zarar etmeye başladı. Oğlunun yüksek meblağlarda harcamalar yaptığını fark edince müdahale etmek istediğini söyleyen anne, bu süreçte yaşanan bir olay nedeniyle Nail'e elektronik kelepçe takıldığını belirtti.