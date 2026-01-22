Müge Anlı canlı yayın: Kayıp, cinayet, yasak aşk dosyası açılıyor
ATV’nin fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” dün de Türkiye gündemini sarsan yeni gelişmelerle ekranlara geldi. Yaklaşık 5 aydır kayıp olan evli ve bir çocuk babası Nail Yüce’nin esrarengiz kayboluşu canlı yayında ele alındı. Ailenin ortaya attığı “kandırıldı, baskı altında tutuluyor” iddiaları yeni bir dosyanın açılmasına neden olurken olayın perde arkasına dair detaylar izleyicilerin dikkatini çekti. İşte son bölümde yaşananlar...
ATV'nin gündüz kuşağında geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 21 Ocak 2026 Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle yine dikkat çeken bir kayıp dosyasını ekrana taşıdı. Yaklaşık beş aydır kendisinden haber alınamayan evli ve bir çocuk babası Nail Yüce'nin gizemli kaybı aile fertlerinin çarpıcı iddialarıyla gündeme gelirken canlı yayında yapılan açıklamalar yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
NE OLMUŞTU?
Ailesi İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Nail Yüce'nin, bir kadın tarafından kandırıldığı ve alıkonulduğu iddiasıyla konu Müge Anlı'ya taşındı.
Anne Yeter Yüce, oğlunun 30 Eylül 2024'te Rabia isimli bir kadınla tanıştığını bu tarihten sonra her şeyin tersine döndüğünü anlattı.
Anne Yüce'nin iddiasına göre Nail Yüce'nin işlettiği iş yeri, bu tanışmadan sonra her ay zarar etmeye başladı. Oğlunun yüksek meblağlarda harcamalar yaptığını fark edince müdahale etmek istediğini söyleyen anne, bu süreçte yaşanan bir olay nedeniyle Nail'e elektronik kelepçe takıldığını belirtti.