Türkiye su haritası: İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları

Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye genelinde gözler yeniden baraj doluluk oranlarına çevrildi. Yağışların başlaması umut verse de açıklanan güncel veriler birçok şehirde su rezervlerinin hala kritik seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor. İşte şehir şehir güncel doluluk oranları…

(İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 25,42 seviyesinde ölçüldü - İSKİ)

İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 25,42 seviyesinde ölçüldü.