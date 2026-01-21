Türkiye su haritası: İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları
Kış yağışlarının etkisiyle barajlardaki tablo güncellendi. İstanbul’da doluluk oranı %25’i aşarken Ankara ve Bursa’da seviyeler alarm vermeye devam ediyor. İşte büyük şehirlerde baraj doluluk oranları...
Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye genelinde gözler yeniden baraj doluluk oranlarına çevrildi. Yağışların başlaması umut verse de açıklanan güncel veriler birçok şehirde su rezervlerinin hala kritik seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor. İşte şehir şehir güncel doluluk oranları…
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 25
İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 25,42 seviyesinde ölçüldü.
Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor
Ankara barajlarında tablo belli oldu.
Son kaydedilen verilere göre toplam doluluk oranı %12,61 olarak açıklanırken aktif kullanılabilir su oranı yalnızca %1,40 seviyesinde kaldı.
Bursa Barajları 2026'ya Kritik Seviyede Girdi
Bursa'da baraj doluluk oranları 2026 yılına düşük yüzdeyle girdi.
Ocak 2026 itibarıyla sınırlı bir artış gözlemlense de mevcut doluluk oranları kentin su arzı açısından kritik riskin devam ettiğine işaret ediyor.
İzmir barajlarında son durum ne?
İzmir barajlarında doluluk oranı aşağıdaki gibidir;
- Tahtalı Barajı: %0,74
- Ürkmez Barajı: %7,33
- Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %5,60
- Güzelhisar Barajı: %41,56