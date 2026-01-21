PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye su haritası: İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları

Kış yağışlarının etkisiyle barajlardaki tablo güncellendi. İstanbul’da doluluk oranı %25’i aşarken Ankara ve Bursa’da seviyeler alarm vermeye devam ediyor. İşte büyük şehirlerde baraj doluluk oranları...

Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte Türkiye genelinde gözler yeniden baraj doluluk oranlarına çevrildi. Yağışların başlaması umut verse de açıklanan güncel veriler birçok şehirde su rezervlerinin hala kritik seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor. İşte şehir şehir güncel doluluk oranları…

(İstanbul’daki barajların genel doluluk oranı yüzde 25,42 seviyesinde ölçüldü - İSKİ)

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 25

İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 25,42 seviyesinde ölçüldü.

(Ankara barajlarında toplam doluluk oranı %12,61 olarak açıklandı- ASKİ)

Ankara'da Barajlar Alarm Veriyor

Ankara barajlarında tablo belli oldu.

Son kaydedilen verilere göre toplam doluluk oranı %12,61 olarak açıklanırken aktif kullanılabilir su oranı yalnızca %1,40 seviyesinde kaldı.

(Bursa’da baraj doluluk oranları 2026 yılına düşük yüzdeyle girdi - BUSKİ)

Bursa Barajları 2026'ya Kritik Seviyede Girdi

Bursa'da baraj doluluk oranları 2026 yılına düşük yüzdeyle girdi.

Ocak 2026 itibarıyla sınırlı bir artış gözlemlense de mevcut doluluk oranları kentin su arzı açısından kritik riskin devam ettiğine işaret ediyor.

(İzmir’de baraj doluluk oranları kritik seviyede seyrediyor- İZSU)

İzmir barajlarında son durum ne?

İzmir barajlarında doluluk oranı aşağıdaki gibidir;

  • Tahtalı Barajı: %0,74
  • Ürkmez Barajı: %7,33
  • Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %5,60
  • Güzelhisar Barajı: %41,56
