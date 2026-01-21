Sağanak ve fırtına kuvvetli geliyor: 3 il risk haritasında! İstanbul'da sıcaklık 11 dereceyi görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege kıyılarında sağanak ve fırtına nedeniyle Aydın, İzmir ve Muğla için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da kar yağışı sona ererken sıcaklıklar yükseliyor ve perşembe günü kent genelinde yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Perşembe ve cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 9 ila 11 derece arasında değişecek." ifadelerine yer verdi.
