Sağanak ve fırtına kuvvetli geliyor: 3 il risk haritasında! İstanbul'da sıcaklık 11 dereceyi görecek

BATI VE DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu kesimlerde, akşam saatlerinden sonra ise batı kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu ve güneydoğu yönlerden esecek rüzgarın 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde olacağı, fırtınanın batıda perşembe akşamı, doğuda ise cuma akşamı etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerde ve Hatay'ın güney kıyılarında etkisini artırması bekleniyor. Doğu ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, bu etkinin cumartesi akşam saatlerine kadar sürebileceği bildirildi.