Sağanak ve fırtına kuvvetli geliyor: 3 il risk haritasında! İstanbul'da sıcaklık 11 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege kıyılarında sağanak ve fırtına nedeniyle Aydın, İzmir ve Muğla için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul'da kar yağışı sona ererken sıcaklıklar yükseliyor ve perşembe günü kent genelinde yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Perşembe ve cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 9 ila 11 derece arasında değişecek." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmeye başladığını, Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni sistemin ise birçok bölgede yağışları beraberinde getireceğini söyledi.

SOĞUK HAVA DOĞU KARADENİZ'DEN ÇEKİLİYOR

Fevzi Burak Tekin, halen etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla yurdu terk edeceğini belirterek, bu sistemin son olarak Rize ve Artvin çevrelerinde yağış bırakacağını ifade etti. Tekin, Orta Akdeniz kaynaklı görece ılık ve yağışlı sistemin ise bugün Trakya ve Kıyı Ege'den başlayarak Türkiye genelinde etkisini göstereceğini bildirdi.

YAĞIŞLAR PERŞEMBE GÜNÜ YAYILIYOR

Bugün Trakya ve Kıyı Ege'de görülecek yağışların, perşembe günü yurt genelinde etkili olacağını aktaran Tekin, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında birçok bölgede yağış beklendiğini söyledi. Cuma ve cumartesi günleri ise Türkiye'nin büyük bölümünde yağışların devam edeceğini kaydetti.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının artmasının beklendiğini vurgulayan Tekin, Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini ifade etti.

Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağına dikkat çeken Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışları görmek mümkün olacak. Perşembe günü Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak. Özellikle Antalya çevrelerinde yağışların şiddetli, yer yer aşırı olmasını bekliyoruz."

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ BİRÇOK BÖLGEDE SÜRECEK

Cuma günü Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların etkili olacağını belirten Tekin, "Antalya çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak." dedi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Başkent Ankara'dabugün ve cuma günü yağış beklenmediğini belirten Tekin, perşembe günü yağmur görüleceğini ifade ederek, "Üç gün boyunca hava sıcaklığı başkentte 6 ila 8 derece arasında olacak."dedi.

İstanbul'da bugün yağış beklenmediğini aktaran Tekin,"Perşembe ve cuma günü yağmur göreceğiz. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 9 ila 11 derece arasında değişecek." ifadelerini kullandı.

İzmir için ise uyarılarda bulunan Tekin, üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağını belirterek, "Yağışla birlikte özellikle güneyli yönlerden rüzgar da İzmir'de fırtına şeklinde esecek. İzmir'de perşembe günü yağış kuvvetli olacak. Üç gün boyunca hava sıcaklığı 14 ila 16 derece arasında olacak." dedi.

KAYAK MERKEZLERİNDE KAR KALINLIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Yarıyıl tatiline dikkat çeken Tekin, kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarının önem kazandığını vurguladı. Son ölçümlere göre kar kalınlıklarını paylaşan Tekin, şu bilgileri verdi:

"Yarıyıl tatili olduğunu da düşünürsek özellikle kayak merkezlerinin kar yüksekliği önemini bir kat daha artıracak. Son yaptığımız ölçümlere göre Palandöken 228, Kartalkaya 200, Sarıkamış 169, Erciyes 160 ve Uludağ'da 79 santim kar yüksekliği var. İl merkezleri bazında ise Bitlis 165, Hakkari 73, Muş 61 ve Bingöl'de ise 50 santim kar yüksekliği mevcut."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Ege kıyılarında fırtına etkisini artırıyor. Güney ve güneydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle üç il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Fırtınanın perşembe günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Aydın

İzmir

Muğla

METEOROLOJİDEN EGE VE AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, güney ve güneydoğu yönlerden esecek rüzgarın birçok bölgede ulaşımı ve günlük hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

MUĞLA, AYDIN VE İZMİR KIYILARINDA RİSK ARTIYOR

Ege kıyılarında rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdığı bildirildi. Özellikle Muğla kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, Datça, Marmaris ve Bodrum çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına görüleceği tahmin ediliyor. Aydın ve İzmir kıyılarında ise rüzgarın bugün öğle saatlerinden başlayarak perşembe günü öğleye kadar kuvvetli rüzgar ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

KUZEY VE GÜNEY EGE'DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Kuzey Ege'de rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra güney kesimlerde, perşembe günü ise kuzey kesimlerde kuvvetlenmesi bekleniyor. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde, güneyde ise yer yer 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Bu fırtınanın perşembe günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın sabah saatlerinden itibaren güney kesimlerde, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde etkisini artıracağı, 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Fırtınanın perşembe günü öğleden sonra kuzeyde, akşam saatlerinde ise güneyde etkisini yitirmesi bekleniyor.

BATI VE DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu kesimlerde, akşam saatlerinden sonra ise batı kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu ve güneydoğu yönlerden esecek rüzgarın 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde olacağı, fırtınanın batıda perşembe akşamı, doğuda ise cuma akşamı etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı kesimlerde ve Hatay'ın güney kıyılarında etkisini artırması bekleniyor. Doğu ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde, yer yer 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği, bu etkinin cumartesi akşam saatlerine kadar sürebileceği bildirildi.

21 OCAK MGM BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA'DA YAĞIŞ BATIDAN GELİYOR

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim. Bölgenin batı kesimlerinde yağmur ve sağanak beklenirken, sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. Buzlanma ve don riski de devam ediyor.

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 8 derece.

Çanakkale: Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak etkili olacak, 10 derece.

Edirne: Akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor, 8 derece.

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu bir gün, 8 derece.

EGE'DE YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR

Ege Bölgesi'nde bulutlu hava etkisini koruyor. Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak geçişleri beklenirken, kıyı kesimlerde rüzgâr zaman zaman kuvvetli esecek. İç kesimlerde buzlanma ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: Parçalı ve çok bulutlu, 4 derece.

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.

İzmir: Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 13 derece.

Muğla: Sabah saatlerinde yağmur bekleniyor, 8 derece.

AKDENİZ'DE GECE YAĞIŞI YÜKSEKLERDE KAR

Akdeniz Bölgesi genelinde bulutlu hava etkili. Antalya çevrelerinde gece saatlerinde yağmur görülürken, batının iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar ihtimali bulunuyor.

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, 13 derece.

Antalya: Gece yağmur bekleniyor, yükseklerde kar görülebilir, 14 derece.

Hatay: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.

Isparta: Parçalı ve çok bulutlu, 7 derece.

İÇ ANADOLU'DA DON VE SİS UYARISI

İç Anadolu Bölgesi'nde bulutlu hava etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde Karaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Bölge genelinde don ve sis riski öne çıkıyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, 5 derece.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, 4 derece.

Kayseri: Parçalı ve çok bulutlu, 0 derece.

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, 3 derece.

KARADENİZ'DE BULUTLU HAVA, ÇIĞ TEHLİKESİ

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve sis etkili olurken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, 6 derece.

Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, 9 derece.

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 5 derece.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 10 derece.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 9 derece.

Rize: Parçalı ve çok bulutlu, 8 derece.

DOĞU ANADOLU'DA SOĞUK HAVA ETKİSİ SÜRÜYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava oldukça soğuk. Parçalı ve çok bulutlu havayla birlikte buzlanma, don ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip bölgelerde çığ riski devam ediyor.

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, -7 derece.

Kars: Parçalı ve çok bulutlu, -7 derece.

Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, 1 derece.

Van: Parçalı ve çok bulutlu, -3 derece.

GÜNEYDOĞU'DA BULUTLU VE SOĞUK SABAH

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde bulutlu hava görülüyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle kuzey kesimlerde sis, pus ve don riski bulunuyor.

Batman: Parçalı ve çok bulutlu, 4 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, 5 derece.

Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, 8 derece.

Mardin: Parçalı ve çok bulutlu, 2 derece.

