Kar bereketi barajlara yaradı! İstanbul’da doluluk oranı yüzde 25'i aştı

İstanbul’da etkili olan kar yağışının ardından baraj doluluk oranlarında artış yaşandı. İSKİ verilerine göre İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 25,07 seviyesinde ölçüldü.

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışları barajlara olumlu yansıdı. İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 25,07 olarak kaydedildi.

20 OCAK 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

Baraj AdıDoluluk Oranı (%)
Ömerli33,51
Darlık40,07
Elmalı71,48
Terkos16,91
Alibey19,21
Büyükçekmece18,14
Sazlıdere15,19
Istrancalar32,35
Kazandere7,51
Pabuçdere8,42
