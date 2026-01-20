Bursa'da su kesintisi! Mahalle mahalle liste duyuruldu: 28 Ocak'a kadar yok
BUSKİ Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 28 Ocak 2026 tarihine kadar 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
BUSKİ, Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalle ile civarında 28 Ocak 2026 tarihine kadar 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını açıkladı.
Bursa'da su kesintisi hangi mahalleleri etkileyecek?
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi uygulanacak BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:"Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18 Ocak 2026-28 Ocak 2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."