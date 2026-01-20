Bursa'da su kesintisi! Mahalle mahalle liste duyuruldu: 28 Ocak'a kadar yok

BUSKİ, Mustafakemalpaşa ilçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalle ile civarında 28 Ocak 2026 tarihine kadar 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağını açıkladı.

(BUSKİ Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu- AA)

Bursa'da su kesintisi hangi mahalleleri etkileyecek?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi uygulanacak BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:"Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18 Ocak 2026-28 Ocak 2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."