Bursa'da su kesintisi! Mahalle mahalle liste duyuruldu: 28 Ocak'a kadar yok

(BUSKİ Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu- AA)

Bursa'da su kesintisi hangi mahalleleri etkileyecek?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi uygulanacak BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi:"Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18 Ocak 2026-28 Ocak 2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."

