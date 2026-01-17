PODCAST CANLI YAYIN

Hafta sonu altın piyasası: İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Altın fiyatları hafta sonu yatırımcıların odağında yer alıyor. Gram altın fiyatı 6.375,38, çeyrek altın fiyatı 10.679,00, yarım altın fiyatı ise 21.359,00 TL'den alıcı buluyor. İşte birim birim sarı metalde güncel fiyat tablosu...

Giriş Tarihi:
Hafta sonu altın piyasası: İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında alış ve satış rakamları belli oldu. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik fiyatlara yansıyor. İşte birim birim son fiyatlar...

Hafta sonu altın piyasası: İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları-2

ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2026

Altın TürüAlışSatış
ALTIN (TL/GR)6.374,596.375,38
22 Ayar Bilezik5.937,185.961,38
Altın (ONS)4.582,134.582,71
Altın ($/kg)146.566,00146.584,00
Altın (Euro/kg)128.981,00129.053,00
Cumhuriyet Altını42.283,0042.554,00
Yarım Altın21.207,0021.359,00
Çeyrek Altın10.603,0010.679,00
Reşat Altını42.315,4742.586,95
Kulplu Reşat Altını42.317,6942.589,20
22 Ayar Altın (TL/Gr)5.917,606.182,16
18 Ayar Altın (TL/Gr)4.653,454.654,03
14 Ayar Altın (TL/Gr)3.582,834.743,58
Kapalıçarşı Ziynet 2.5104.163,70105.821,25
Kapalı Çarşı Beşli Altın210.931,48215.030,87
Gremse Altın104.163,70106.538,02
Ata Altın42.967,5244.048,75
Tam Altın41.665,4842.484,89
Külçe Altın ($)149.600,00149.700,00
Has Altın6.342,726.343,51
Hamit Altın42.315,4742.586,95

Hafta sonu altın piyasası: İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları-3

CANLI ALTIN FİYATLARI

Akaryakıta gece yarısı indirimi: Benzin 95 kuruş düştüAkaryakıta gece yarısı indirimi: Benzin 95 kuruş düştü
Akaryakıta gece yarısı indirimi: Benzin 95 kuruş düştü

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler