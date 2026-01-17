Hafta sonu altın piyasası: İşte gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
Altın fiyatları hafta sonu yatırımcıların odağında yer alıyor. Gram altın fiyatı 6.375,38, çeyrek altın fiyatı 10.679,00, yarım altın fiyatı ise 21.359,00 TL'den alıcı buluyor. İşte birim birim sarı metalde güncel fiyat tablosu...
Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında alış ve satış rakamları belli oldu. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik fiyatlara yansıyor. İşte birim birim son fiyatlar...
ALTIN FİYATLARI 17 OCAK 2026
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|ALTIN (TL/GR)
|6.374,59
|6.375,38
|22 Ayar Bilezik
|5.937,18
|5.961,38
|Altın (ONS)
|4.582,13
|4.582,71
|Altın ($/kg)
|146.566,00
|146.584,00
|Altın (Euro/kg)
|128.981,00
|129.053,00
|Cumhuriyet Altını
|42.283,00
|42.554,00
|Yarım Altın
|21.207,00
|21.359,00
|Çeyrek Altın
|10.603,00
|10.679,00
|Reşat Altını
|42.315,47
|42.586,95
|Kulplu Reşat Altını
|42.317,69
|42.589,20
|22 Ayar Altın (TL/Gr)
|5.917,60
|6.182,16
|18 Ayar Altın (TL/Gr)
|4.653,45
|4.654,03
|14 Ayar Altın (TL/Gr)
|3.582,83
|4.743,58
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|104.163,70
|105.821,25
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|210.931,48
|215.030,87
|Gremse Altın
|104.163,70
|106.538,02
|Ata Altın
|42.967,52
|44.048,75
|Tam Altın
|41.665,48
|42.484,89
|Külçe Altın ($)
|149.600,00
|149.700,00
|Has Altın
|6.342,72
|6.343,51
|Hamit Altın
|42.315,47
|42.586,95
CANLI ALTIN FİYATLARI