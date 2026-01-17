Akaryakıta gece yarısı indirimi: Benzin 95 kuruş düştü
Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıta yansımaya devam ediyor. Dün litre fiyatına 1,61 TL zam gelen benzinde bu kez sürücüleri rahatlatan bir gelişme yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 95 kuruş indirim uygulandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Dün litre fiyatı 1,61 TL artan benzin bu kez indirimle gündeme geldi. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan 95 kuruşluk düşüş sürücüleri sevindirdi.
17 Ocak 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları
|Şehir / Bölge
|Benzin (TL)
|Motorin (TL)
|LPG (TL)
|İstanbul Avrupa Yakası
|54,00
|54,86
|29,29
|İstanbul Anadolu Yakası
|53,83
|54,69
|28,69
|Ankara
|54,90
|55,87
|29,17
|İzmir
|55,19
|56,20
|29,09