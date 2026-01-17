PODCAST CANLI YAYIN

Akaryakıta gece yarısı indirimi: Benzin 95 kuruş düştü

Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıta yansımaya devam ediyor. Dün litre fiyatına 1,61 TL zam gelen benzinde bu kez sürücüleri rahatlatan bir gelişme yaşandı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 95 kuruş indirim uygulandı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt piyasasında dalgalı seyir sürüyor. Dün litre fiyatı 1,61 TL artan benzin bu kez indirimle gündeme geldi. Gece yarısından itibaren pompaya yansıyan 95 kuruşluk düşüş sürücüleri sevindirdi.

(Dün gece benzine 95 kuruş indirim uygulandı- fotoğraf AA)

17 Ocak 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şehir / BölgeBenzin (TL)Motorin (TL)LPG (TL)
İstanbul Avrupa Yakası54,0054,8629,29
İstanbul Anadolu Yakası53,8354,6928,69
Ankara54,9055,8729,17
İzmir55,1956,2029,09

