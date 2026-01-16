Müge Anlı canlı yayın 16 Ocak | ATV Müge Anlı son bölümde ne oldu, katil bulundu mu?

(Fotoğraf Müge Anlı canlı yayından alınmıştır- atv)

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kuaförlük yapan Halise Arı, dikkat çeken iddialarla Müge Anlı ekibine başvurdu. Arı, Ümran Özdemir'in çadırda kaldığı dönemlerde yanına bir kişinin geldiğini öne sürdü. Bu kişinin Nihat isimli bir şahıs olduğunu belirten Halise Arı, Ümran ile Nihat arasında gönül ilişkisi yaşandığının konuşulduğunu ifade etti.

Ferdi Özdemir'in eşi Ümran Özdemir'in eşiyle ilgili gelen iddialardan biri de Ümran'ın sanal oyun oynadığı sırada tanıştığı arkadaşından geldi. Ümran'ın kocasından boşandığını bildiğini ve kendisine 'kocam trafik kazasında öldü' dediğini anlattı.