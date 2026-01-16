Müge Anlı canlı yayın 16 Ocak | ATV Müge Anlı son bölümde ne oldu, katil bulundu mu?
Hafta içi her gün saat 10'da izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Isparta'da işlenen ve akıllara durgunluk veren "kesik baş" cinayetini ele aldı. Canlı yayında tarafların karşılıklı iddiaları ve tanık ifadeleriyle soruşturma süreci devam ediyor. İşte programda yaşanan son gelişmeler...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Isparta'da akıllara durgunluk veren bir cinayet dosyasını açtı. Canlı yayında tarafların karşılıklı iddiaları ve tanıkların ifadeleriyle soruşturma sürecinin seyri merak ediliyor. İşte programda yaşananlar...
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Kuaförlük yapan Halise Arı, dikkat çeken iddialarla Müge Anlı ekibine başvurdu. Arı, Ümran Özdemir'in çadırda kaldığı dönemlerde yanına bir kişinin geldiğini öne sürdü. Bu kişinin Nihat isimli bir şahıs olduğunu belirten Halise Arı, Ümran ile Nihat arasında gönül ilişkisi yaşandığının konuşulduğunu ifade etti.
Ferdi Özdemir'in eşi Ümran Özdemir'in eşiyle ilgili gelen iddialardan biri de Ümran'ın sanal oyun oynadığı sırada tanıştığı arkadaşından geldi. Ümran'ın kocasından boşandığını bildiğini ve kendisine 'kocam trafik kazasında öldü' dediğini anlattı.